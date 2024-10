Marcel Soural: Ekologové nemají rozum. Musíme stavět hlavně pro lidi

Marcel Soural se svojí skupinou Trigema často vyráží z Prahy. V regionech, hlavně těch horských, staví hotely, apartmánové domy a sjezdovky. Loni nakupoval v Rokytnici, spadeno má i na Harrachov. Jak říká: „Akvizice řešíme vlastně neustále.“ Jaké proměny chystá v Rokytnici? Kdy začne skupina stavět na Šumavě? A má Marcel Soural nakupovat další vinice? Celý rozhovor s Marcelem Souralem najdete v tištěném magazínu Realitní Club.

Ani ve volnočasové odnoži Trigemy si neodpočinete od problémů s povolováním.

Development v Česku je opravdu těžký. A není divu. Stačí se podívat na to, jak špatně jsou postavené zákony a jak velká práva jsou dána téměř komukoliv, v téměř jakémkoliv řízení se odvolat. Bez jakékoliv zodpovědnosti. To přece postrádá smysl. Důkazem toho jsou nedávné záplavy, které zdecimovaly sever Moravy. Kdyby tam byla postavená přehrada, proti níž tam dosud bojovali místní, ti už ale pochopili, a ekologové, nemuselo k takové katastrofě ani dojít. Ekologové ale dle mého nemají rozum. Nepochopili, že mají budovat prostředí především pro lidi a mají je ochránit. Nejraději bych všechny aktéry protestu proti přehradě vzal a poslal je na severní Moravu na dva měsíce odklízet následky povodní. Situace je tam opravdu vážná, desítky lidí tam stále nemá vodu, elektřinu a plyn. Co budou dělat v zimě? Zeptejte se ekologů, kteří bránili přehradě a nepřímo způsobili katastrofu v některých severomoravských oblastech. Bohužel takto to ale funguje i jinde v ČR.

Právě na ekology narážíte i vy v lokalitách jako je Monínec, Rokytnice nebo zmiňované Samoty?

Samozřejmě. Nějakým zvláštním způsobem se chrání každé stéblo trávy a zcela se zapomíná na to, že tam žijí lidé, a že bychom se měli snažit dojít k nějakému kompromisu. Nikoliv ortodoxně trvat na tom, že tato květina a pták, který se zrovna před měsícem přistěhoval, je důležitější než člověk, a potopit tak jakýkoliv rozvoj lokality.

Naopak se ale zdá, že místní v těchto třech lokalitách rozvoj vítají jako budoucí pracovní příležitost.

Pracovní příležitosti. To je jeden z mnoha důvodů, proč to děláme. A jsme rádi za to, že to tak místní lidé vnímají. Naším cílem je místa opravit a zvelebit, aby se do nich vrátil život. Nyní se to má tak, že například Rokytnici každoročně opouštějí lidé, kteří tam jen obtížně nacházejí uplatnění. Nevím, zda je cílem ekologických hnutí, aby se některé regiony vyprazdňovaly.

Loni jste představili plány a také výši investic na přeměnu Rokytnice. Změnilo se od té doby něco?

Plány jsou stále stejné. Chceme přeměnit Rokytnici na místo s celoročním rekreačním provozem. Tomu odpovídají i výše investic, které chceme na tuto revitalizaci uvolnit. Kromě toho jsme v místě zasmluvnili hned tři největší brownfieldy, které chceme přeměnit na apartmánové domy a hotel.

Konkrétně o jaké brownfieldy jde?

Jde o textilku Seba, kde máme ambici postavit pětihvězdičkový kongresový hotel, protože takový dosud v Krkonoších není, a také soustavu apartmánových domů či wellness a spa. Je to zvláštní, vlastně všechno, co vidíte na polské straně Krkonoš, na té české chybí.

