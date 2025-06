Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

Porovnáme-li devizový kurz ČNB koruny vůči dolaru v lednu a v červnu 2025, pak koruna posílila více než o 12 procent. To může znamenat zlevnění nemovitostí v řádech statisíců až milionů korun.

„Slabší dolar znamená, že za stejnou nemovitost zaplatí investor méně korun. Nebo si za stejný rozpočet může dovolit větší, lépe situovanou nebo lépe vybavenou nemovitost,“ říká Jan Rejcha ze společnosti Rellox, která se specializuje na prodej nemovitostí v zahraničí.

Kde Češi nejvíce ušetří?

Spojené arabské emiráty

Vedle samotných Spojených států amerických je pro české investory momentálně nejzajímavější především Dubaj, respektive Spojené arabské emiráty, protože dirham je na americký dolar navázaný pevným směnným kurzem. Dirham tak pro české investory zlevňuje stejně jako americký dolar. Výhodný kurz platí nejen v Dubaji, ale i v dalších emirátech, kde Češi kupují nemovitosti - například v Abu Dhabí nebo v Ras al Khaimah. Pevný směnný kurz v SAE (1 USD = 3,6725 AED) platí od roku 1997. „Tento pevný kurz není fixovaný navěky. Centrální banka SAE může tento kurz v budoucnosti upravit, nicméně je považovaný za velmi stabilní a jeho změna se v dohledné budoucnosti nepředpokládá,“ upřesňuje Jan Rejcha.

Kromě Spojených arabských emirátů je pevný směnný kurz lokální měny k dolaru aplikován také v dalších zemích Středního východu, například v Ománu, který poslední dobou objevují jak čeští turisté, tak realitní investoři (1 USD = 0,385 OMR).

Vila za deset milionů? V Česku ji neseženete, v Dubaji ano Money Luxusní apartmán nebo vila s výhledem na moře za 10 milionů korun? Není to nereálné. Zájem Čechů o koupi nemovitosti v zahraničí se zvyšuje, i vlivem války na Ukrajině. A dávno už nejsou v popředí zájmu jen tradiční lokality jako je Chorvatsko nebo Španělsko, podotýkají redakcí Newstream oslovení realitní makléři. Petra Nehasilová Přečíst článek

Natálie Jelínková, která má v Relloxu na starosti prodeje nemovitostí v Emirátech, dodává, že prakticky lze platbu kupní ceny nemovitosti realizovat v dolarech nebo v dirhamu. „Ve výsledku je to pro kupujícího, který mění své peníze z koruny, stejně výhodné. Většina kupujících volí směnu do dolaru,“ říká Jelínková.

Jan Rejcha upozorňuje na destinace jako je třeba Mauricius nebo Seychelské ostrovy, kde lokální měna (MUR resp. SCR) není vázaná na dolar, ale prodávající stanovují prodejní ceny nemovitostí v USD a samotnou platbu lze v USD také realizovat. Také v těchto případech může investor využít výhodného kurzu.

Čechům zlevňují i nemovitosti v Karibiku nebo v Panamě

Na několika ostrovech Karibiku, např. Dominika nebo Grenada, je oficiální měnou východokaribský dolar (XCD), který je také pevně navázaný na americký dolar (1 USD = 2,7 XCD). Uspořit na vstupní investici tak můžete i na karibských ostrovech.

A samozřejmě lze využít efekt oslabujícího dolaru v zemích, kde se oficiálně platí americkým dolarem, například Panama, Ekvádor nebo další země v oblasti střední Ameriky.

Hana Čižmářová ze společnosti Roklen Fx, která se specializuje na devizové obchody a měnové zajištění, potvrzuje zvýšený zájem o směnu koruny do amerického dolaru a do emirátského dirhamu ze strany českých realitních investorů. „Silný kurz dolaru měl být jedním z výsledků Trumpovy politiky. Opak se však stal pravdou – americká měna letos oslabila napříč trhy. Pokud americká ekonomika výrazně zpomalí, hrozí snížení úrokových sazeb. To by mohlo vést k dalšímu oslabení dolaru,“ uzavírá.

Třetina Čechů ukládá peníze do nemovitostí, i těch v cizině Reality Důvodem, proč se Češi poohlížejí po nemovitostech v zahraničí, je často přijatelnější pořizovací cena domů a bytů, než jaká je v ČR. Nejvíce se zajímají o Španělsko, Chorvatsko, Itálii a Bali. ČTK Přečíst článek

Zámek Veleslavín stále zůstává v majetku státu, nepodařilo se ho prodat ani se slevou Reality Pražský zámek Veleslavín se nepodařilo prodat ani na šestý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 299 milionů korun se stejně jako při předchozích pokusech nikdo nepřihlásil. Majetkový úřad vyhlásí nové výběrové řízení na prodej nemovitosti. ČTK Přečíst článek