Peřka z CTP: Polsko nám konkuruje levnějšími cenami, my jemu kvalifikovanou pracovní silou
Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.
CTP aktuálně působí v 10 zemích Evropy, k výstavbě v nich má připraveno 22,6 milionu metrů čtverečních, které přináší možnost výstavby pronajímatelné plochy až o velikosti 13,8 milionu metrů čtverečních. V Česku v současnosti CTP disponuje cca 4,5 miliony metrů čtverečních pronajímatelné plochy, což je zhruba 30 procent z celkového portfolia CTP. Vyhledávání dalších pozemků vhodných k výstavbě podle Peřky probíhá neustále. O Česko je zájem. „Jsme sice poměrně malá země, ale nabízíme výhodnou polohu v rámci Evropy a pro potenciální zahraniční investory jsme nadále velmi atraktivní destinací,“ dodává.
Svět prochází velkou proměnou, která se spíše dříve než později odrazí v byznysových příležitostech. Uspět mohou jenom ty společnosti, které na to budou připravené a zároveň budou dostatečně rychle a rozhodně umět reagovat na možnosti, které se naskytnou. Remon Vos, zakladatel a většinový vlastník developerské společnosti CTP, si to velmi dobře uvědomuje. Ačkoli nadále firma roste zejména se stávajícími klienty, Vos očekává, že globální pohyby jim přinesou řadu nových klientů. „Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů. Česko i CTP z toho mohou těžit,“ říká úspěšný podnikatel, který se sice narodil v Nizozemsku, ale sám sebe označuje za českého podnikatele.
Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy
Leaders
Do centra pozornosti se samozřejmě dostávají i tuzemské brownfieldy. CTP jich v Česku revitalizuje hned dvanáct. V Brně-Líšni je to areál někdejšího Zetoru, v Plzni bývalé kasárny Zátiší a v Ostravě plochy někdejší chemičky.
„Na brownfieldu Zetoru stavíme náš první „doubledecker“ tedy dvoupatrovou budovu, která nabízí efektivní využití obou pater, přičemž to druhé patro je 100% využitelné pro kamionovou dopravu, tedy je dimenzované i pro vjezd kamionu,“ přibližuje Peřka.
V lednu se stal Jakub Kodr výkonným ředitelem CTP Česká republika. V nové roli se má zaměřit na expanzi, posilování vztahů s klienty a také pokračovat v naplňování ambiciózního byznysového plánu skupiny. Situace na trhu by tomu mohla napomáhat. „Vidíme snahu řady firem vyrábět v Evropě pro Evropu. Česko se ale musí snažit a lákat zahraniční investice. Z toho bychom měli prospěch všichni, Česko a samozřejmě i my jako CTP,“ říká Jakub Kodr.
Jakub Kodr: Česko musí zabrat v boji o investice
Reality
Cena výstavby takového objektu se zvyšuje, podle Peřky o asi 20 procent oproti standardní výstavbě. I v případě průmyslového developmentu je stavění do výšky trendem budoucnosti. „Například v japonské Ósace (CTP je národním partnerem Českého pavilonu na Expu - pozn. red.), jsem viděl i pětipatrové sklady. A z toho bychom si měli vzít příklad i my,“ dodává Peřka.
Jaké lokality jsou z hlediska průmyslového developmentu ty nejprůmyslovější? Podle Peřky to souvisí hlavně s typem firmy, která bude objekty využívat. Atraktivní mohou být například jak kraj Plzeňský, tak i Moravskoslezský, tedy příhraniční lokality. „V případě Moravskoslezského kraje nicméně může být blízkost k Polsku jak pozitivem, tak i negativem. Polsko může konkurovat nižšími cenami,“ vysvětluje Peřka.
I tak je severní Morava pro spoustu investorů stále hodně atraktivní a počet těch, kteří ji vidí jako volbu číslo jedna, pořád narůstá. Při rozhodování firem totiž rozhodují čím dál častěji takové faktory, jako je úroveň vzdělanosti, kulturního vyžití nebo životní úrovně v dané lokalitě. A právě tehdy podle Peřky Česko ve srovnání s Polskem často vyhrává. Ideální volbou může být třeba Ostrava, univerzitní město, které nabízí dostatek kvalifikované pracovní síly. „Často se děje to, že do našeho kraje jezdí za prací Poláci kvůli vyšším výdělkům,“ uzavírá Peřka.
Jak se v tuzemsku staví?
Je jednodušší stavět na brownfieldech nebo na zelené louce?
Jaké jsou další trendy průmyslové výstavby?
A jaké má CTP plány do budoucna?
Na to odpovídal Vojta Peřka, Senior Business Developer v CTP, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.
O český pavilon je zájem. Ačkoli první den letošní výstavy EXPO v japonské Osace poznamenal výrazný déšť, zahájení si nenechaly ujít tisíce lidí. Po Ódě na radost si mohli zajít na plzeňské pivo, které je jedním z lákadel českého pavilonu. Zahájení jeho činnosti se krom dalších hostů zúčastnil také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Podobné akce jsou důležité pro sdílení nápadů a inovací,“ uvedl ministr. Podle testovacího dne českého pavilonu pak půjde také o „sdílení“ piva. Ještě před oficiálním otevřením se totiž za jeden den vypilo 1200 piv. A první oficiální den to vypadalo na minimálně vyrovnání tohoto rekordu.
V centru letošního EXPO v Osace jsou inovace. A myšlenka sdílení dobrých nápadů, uvedl ministr Lipavský
Enjoy
Nová dvoupatrová hala se začne stavět v létě, demolice má být hotová v květnu. Kvůli předpokládané vyšší intenzitě dopravy se bude měnit podoba křižovatky Zaoralovy a Trnkovy ulice.
Další demolice. Developer CTP uvolní v areálu Zetoru v Brně prostor pro novou budovu Rohlíku.cz
Reality
