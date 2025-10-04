Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu

OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu

OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.

Diorit není klasický rezidenční projekt. Vznikl na brownfieldu, který desítky let chátral. Byty jsou orientovány do zeleného vnitrobloku, většina disponuje rozlehlými terasami, ty nejexkluzivnější jednotky pak střešními zahradami s výhledem na údolí Svratky. Dispoziční škála od 1+kk po 4+kk umožňuje oslovit široké spektrum zájemců – od jednotlivců a mladých rodin až po náročné kupce hledající luxusní apartmán.

25 fotografií v galerii

Díky tomu projekt vytváří zdravý mix vlastnického a investičního bydlení. V době, kdy se Brno dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů a silnou poptávkou po nájemním bydlení, nabízí Diorit nadstandardní příležitost pro investory hledající bezpečný výnos i potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Technologie jako standard prémiového trhu

Každý byt má vlastní server chytré domácnosti, který ovládá rekuperaci, topení, chlazení i další systémy. Energetická třída A, tepelná čerpadla s hlubinnými vrty a chytré hospodaření s dešťovou vodou zajišťují nízké provozní náklady – což zvyšuje atraktivitu nejen pro rezidenty, ale i pro nájemníky.

Technologie tak nepředstavují pouze komfortní nadstavbu, ale i investiční argument: úsporný provoz znamená vyšší udržitelnost hodnoty nemovitosti v čase

Brownfield jako zlato developmentu

Diorit je ukázkou, že budoucnost developmentu neleží v záboru volné půdy, ale v chytrém využívání brownfieldů. Tento projekt dokázal přetvořit zanedbaný lom na funkční a atraktivní městskou lokalitu, která přináší ekonomický, ekologický i společenský benefit.

V realitním byznysu, kde lokace a příběh místa rozhodují o hodnotě víc než metr čtvereční, je Diorit výjimečný. Spojuje přírodní kulisu, architektonickou kvalitu a strategii dlouhodobého růstu hodnoty.

OBRAZEM: Práce na deset let. Architekt si zrekonstruoval funkcionalistický byt

Reality

Vlastní bydlení architekta je projekt plný omezení – být sám sobě klientem je v mnoha ohledech náročnější než plnit zadání formulované někým jiným. A tím spíše, pokud jde o rekonstrukci.

nos

Přečíst článek

Investice s přesahem

Diorit není jen další bytový dům. Je to case study, jak může development vytvořit produkt, který uspokojí současnou poptávku po prémiovém bydlení a zároveň posílí hodnotu portfolia investora v horizontu let.

Pro Brno jde o symbol chytrého rozvoje – a pro investory o adresu, která dokazuje, že i v rezidenčním segmentu lze spojit estetiku, udržitelnost a finanční návratnost.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

V brněnském „bronxu“ postavili levné byty. I přes mrzký rozpočet vznikla zajímavá stavba

V brněnském „bronxu“ postavili levné byty. I přes mrzký rozpočet vznikla zajímavá stavba

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Američtí vědci utíkají do Evropy. Díky, Trumpe, zní z Vídně

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Jedním z oborů, které nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa trpí nejvíce, je věda a výzkum. Mnozí vědci dokonce přesouvají své výzkumy do zahraničí. Zdá se však, že ztráta pro Spojené státy může být příležitostí pro Evropu.

Vztah mezi Donaldem Trumpem a moderní vědou je přinejlepším platonický. Mnoho jeho kroků, ať už se jedná i ekonomiku, mezinárodní politiku nebo třeba užívání paracetamolu, postrádá logiku, kterou by věda a výzkum mohly poskytnout. Přesto se v médiích objevují pokusy americkou politiku nějakým způsobem vysvětlit. Musí přece sledovat nějaký plán, že ano?

Je ale čím dál tím pravděpodobnější, že žádný takový proces v Bílém domě neprobíhá. „Ne, Trump a jeho lidé nehrají čtyřrozměrné šachy, zní odpověď – jsme prostě svědky důsledků toho, že jsme do nejvyššího úřadu pustili vyšinutého člověka, podporovaného skupinkou mdlých a nekvalifikovaných kumpánů,“ konstatuje v eseji publikovanou deníkem The Guardian sociolog a ekonom William Davies.

Vláda, která svolává generály, aby jim řekla, že mají cvičit a hubnout, nebo tvrdí, že autismus lze vyřešit vysazením paracetamolu v těhotenství, a z konspiračního teoretika a blouznivce typu Roberta Kennedyho udělala ministra zdravotnictví, patrně nebude světovým lídrem ve vědě a výzkumu. To se v praxi začíná projevovat už nyní, jen pár měsíců po Trumpově nástupu.

Vládní „shutdown“ je obrazem americké politiky. Bude ještě hůř?

Názory

Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Peníze pro americké akademiky

Americký prezident se hned od začátku svého mandátu pustil do univerzit, mnohým institucím hrozí, že přijdou o peníze, a podmínky pro akademiky se obecně výrazně zhoršily. Problémy mohou nastat i v tak klíčových oborech, jako je vývoj léků. Ve Spojených státech proto začal akademický brain drain. Vědci začínají balit kufry.

Co je ztrátou pro USA se však zdá být ziskem Evropy. Řada výzkumníků si začíná hledat svůj akademický domov jinde, přičemž jejich klidným přístavem začínají být evropské instituce. Příklad uvádí magazín Politico, prestižní evropský grant zaznamena vysoký nárůst počtu amerických žadatelů.

Magazín uvádí, že se jedná o vítězství předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se o dobré podmínky pro přijetí amerických výzkumníků měla osobně zasazovat. Evropská rada pro výzkum, která je zodpovědná za podporu výzkumu v EU, nabízí nově dvojnásobek peněz akademikům, kteří se chtějí přesunout z USA na do EU.

Žadatelé mohou dostat během pěti let až 4,5 milionu eur, což je atraktivní pobídka. Podle informací Politica počet uchazečů ze Spojených států vzrostl oproti minulému roku o 400 procent.

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Přínos pro rakouskou vědu

Podobnou zkušenost mají i ve Vídni. Tamní akademie věd minulý týden oznámila, že pod hlavičkou jejich čtyřletého programu přijde do Rakouska pětadvacítka vědců z amerických institucí. Seznam pracovišť, na kterých tito výzkumníci působil, obsahuje i prestižní Harvard, Princeton nebo MIT.

„Díky našemu stipendijnímu programu se podařilo přivést tyto vynikající osobnosti z USA do Rakouska. Přinášejí nové myšlenky, nové perspektivy a mezinárodní sítě - to je velký přínos pro rakouskou vědu a důležitá podpora zviditelnění našeho výzkumného pracoviště v zahraničí. Díky Trumpovi jsme svědky tohoto přílivu mozků,“ konstatoval prezident akademie Heinz Faßmann.

Akademie věd má i vládní podporu. „V době, kdy politické zásahy a autoritářské tendence stále více zasahují do výzkumu a výuky, zaujímáme pevný postoj,“ dodala ministryně pro ženy, vědu a výzkum Eva-Maria Holzleitnerová.

Související

Londýn

Na léto do Evropy vyrazí méně Američanů. Je to drahé, vzkazují zatímco Číňané už balí kufry

Enjoy

pej

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Evropa zbrojí jako pominutá. Přihřívá polívčičku Putinovi

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Donald Trump v Oválné pracovně

Velcí investoři se štítí Ameriky. Trumpova politika jim nevyhovuje, Evropa ano

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental

Warren Buffett
ČTK
ČTK
ČTK

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.

Převzetí divize s názvem OxyChem by podle agentury AP mohl být rovněž poslední velkou Buffettovou transakcí před jeho odchodem z čela společnosti Berkshire. Od začátku příštího roku totiž Buffetta ve funkci výkonného ředitele a prezidenta firmy nahradí Greg Abel.

Společnost Occidental, která je významným producentem ropy a plynu, v poslední době prodává některá svá aktiva a snaží se zredukovat zadlužení. Berkshire je největším akcionářem Occidentalu, vlastní v podniku podíl kolem 27 procent.

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Aktualizováno

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Trhy

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

ČTK

Přečíst článek

Occidental uvedl, že většinu peněz z prodeje divize OxyChem použije ke snížení dluhu. Předpokládá se, že převzetí bude dokončeno ještě v letošním roce. „Transakce posílí naši finanční pozici,“ uvedla šéfka Occidentalu Vicki Hollubová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že divizi OxyChem a jejím zaměstnancům se bude i pod novým vlastníkem nadále dařit.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Pětadevadesátiletý Buffett řídí společnost Berkshire od roku 1965, patří patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Buffett opět šetří a trhy se bojí. Proč Berkshire sedí na 347 miliardách a neinvestuje

Názory

Timur Barotov

Přečíst článek
Doporučujeme