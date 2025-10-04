OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu
Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.
Diorit není klasický rezidenční projekt. Vznikl na brownfieldu, který desítky let chátral. Byty jsou orientovány do zeleného vnitrobloku, většina disponuje rozlehlými terasami, ty nejexkluzivnější jednotky pak střešními zahradami s výhledem na údolí Svratky. Dispoziční škála od 1+kk po 4+kk umožňuje oslovit široké spektrum zájemců – od jednotlivců a mladých rodin až po náročné kupce hledající luxusní apartmán.
Díky tomu projekt vytváří zdravý mix vlastnického a investičního bydlení. V době, kdy se Brno dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů a silnou poptávkou po nájemním bydlení, nabízí Diorit nadstandardní příležitost pro investory hledající bezpečný výnos i potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější
Reality
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Technologie jako standard prémiového trhu
Každý byt má vlastní server chytré domácnosti, který ovládá rekuperaci, topení, chlazení i další systémy. Energetická třída A, tepelná čerpadla s hlubinnými vrty a chytré hospodaření s dešťovou vodou zajišťují nízké provozní náklady – což zvyšuje atraktivitu nejen pro rezidenty, ale i pro nájemníky.
Technologie tak nepředstavují pouze komfortní nadstavbu, ale i investiční argument: úsporný provoz znamená vyšší udržitelnost hodnoty nemovitosti v čase.
Brownfield jako zlato developmentu
Diorit je ukázkou, že budoucnost developmentu neleží v záboru volné půdy, ale v chytrém využívání brownfieldů. Tento projekt dokázal přetvořit zanedbaný lom na funkční a atraktivní městskou lokalitu, která přináší ekonomický, ekologický i společenský benefit.
V realitním byznysu, kde lokace a příběh místa rozhodují o hodnotě víc než metr čtvereční, je Diorit výjimečný. Spojuje přírodní kulisu, architektonickou kvalitu a strategii dlouhodobého růstu hodnoty.
Vlastní bydlení architekta je projekt plný omezení – být sám sobě klientem je v mnoha ohledech náročnější než plnit zadání formulované někým jiným. A tím spíše, pokud jde o rekonstrukci.
OBRAZEM: Práce na deset let. Architekt si zrekonstruoval funkcionalistický byt
Reality
Vlastní bydlení architekta je projekt plný omezení – být sám sobě klientem je v mnoha ohledech náročnější než plnit zadání formulované někým jiným. A tím spíše, pokud jde o rekonstrukci.
Investice s přesahem
Diorit není jen další bytový dům. Je to case study, jak může development vytvořit produkt, který uspokojí současnou poptávku po prémiovém bydlení a zároveň posílí hodnotu portfolia investora v horizontu let.
Pro Brno jde o symbol chytrého rozvoje – a pro investory o adresu, která dokazuje, že i v rezidenčním segmentu lze spojit estetiku, udržitelnost a finanční návratnost.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?