Vršovice bez paneláků? Podél Moskevské ulice roste bydlení, které jde proti sídlištní logice
Ve Vršovicích vzniká rezidenční projekt, který se vymezuje vůči klasickému sídlištnímu bydlení.
Podél Moskevské ulice v pražských Vršovicích vzniká nový rezidenční soubor Connect Vršovice. Nejde o klasické sídliště ani o uzavřený blok, ale o devět samostatných domů, které architekti označují jako činžovní vily. Projekt investorů Neocity a Daramis se snaží reagovat na proměnu čtvrti, která v posledních letech patří k nejrychleji se měnícím částem Prahy.
FOTOGALERIE: Podívejte se na projekt Connect Vršovice
Vršovice bývaly dlouho vnímány jako dělnická a průmyslová čtvrť. Továrny, sklady a železniční zázemí tu postupně ustupují nové výstavbě, kavárnám a službám. Právě Moskevská ulice s dobrou dopravní dostupností a vazbou na širší centrum dnes tvoří jednu z hlavních rozvojových os této části města.
Projekt Connect Vršovice vzniká v místě, kde se městská zástavba potkává s otevřenějším územím směrem k Bohdalci. Architekti se proto snažili zachovat průhledy do krajiny a neuzavřít území do jednoho gigantického bloku.
Architektura bez velkých gest
Návrh připravil ateliér Jiran a partner architekti. Místo jednoho objemu vzniklo devět domů rozdělených do tří výškových úrovní. Směrem k Moskevské ulici vytvářejí souvislou uliční frontu, do vnitrobloku se ale zástavba rozvolňuje.
„Nechtěli jsme navrhnout jen další blokové sídliště. Pracovali jsme s rytmem zástavby, logickou návazností na okolí a přehledným uspořádáním prostoru. Proto jsme zvolili koncept takzvaných činžovních vil – jednoduchých domů, mezi nimiž zůstávají průhledy, dostatek světla a pocit polosoukromí,“ vysvětluje Zdeněk Jiran, architekt z ateliéru Jiran a partner architekti.
Materiálově projekt vychází z tradiční vršovické architektury. Architekti se na ni odkazují materiály jako jsou režná cihla, i architektonickými prvky jsou lodžie nebo velká okna. Výsledkem není výrazná dominanta, ale spíše klidné pokračování okolní městské struktury. Architekti se vyhýbají okázalosti a pracují s měřítkem běžného městského domu.
Nejen byty, ale i sdílený prostor
Soubor nabídne celkem 316 bytů od 1+kk po 4+kk. Každý byt má přitom venkovní prostor, balkon, terasu nebo předzahrádku. Vnitřní areál má fungovat jako polosoukromý prostor pro obyvatele: počítá se s menším parkem, vodním prvkem, hřištěm i zázemím pro volný čas. Důraz na komunitní funkce odpovídá trendu, který je v nových pražských projektech stále častější.
„Nejde jen o byty, ale o místo, kde se lidé mohou setkávat, sdílet a společně žít. To je filozofie, kterou chceme v našich projektech dlouhodobě prosazovat,“ říká Oded Ber, CEO společnosti Neocity.
Městský standard a infrastruktura
Výhodou projektu je i poloha. V docházkové vzdálenosti se nachází stanice Praha-Eden, tramvajové i autobusové zastávky, obchodní centrum Eden nebo park Heroldovy sady. Vršovice tak nabízejí kombinaci dobré dostupnosti a stále relativně kompaktního městského prostředí.
Projekt zahrnuje i podzemní garáže, sklepní prostory, přípravu pro elektromobilitu a využití solárních technologií.
Cenové nastavení odráží proměnu Vršovic z původně průmyslové čtvrti na rezidenční lokalitu širšího centra. Byt 2+kk o velikosti 48 metrů čtverečních zde vyjde zhruba na 8,3 milionu korun, zatímco největší byty s plochou kolem 118 metrů čtverečních se pohybují okolo 16 milionů korun, což odpovídá cenám nové výstavby v této části Prahy.
