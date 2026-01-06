Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality Vršovice bez paneláků? Podél Moskevské ulice roste bydlení, které jde proti sídlištní logice

Vršovice bez paneláků? Podél Moskevské ulice roste bydlení, které jde proti sídlištní logice

Na pomezí historických Vršovic vzniká nový rezidenční projekt Connect Vršovice.
Ve Vršovicích vzniká rezidenční projekt, který se vymezuje vůči klasickému sídlištnímu bydlení.

Podél Moskevské ulice v pražských Vršovicích vzniká nový rezidenční soubor Connect Vršovice. Nejde o klasické sídliště ani o uzavřený blok, ale o devět samostatných domů, které architekti označují jako činžovní vily. Projekt investorů Neocity a Daramis se snaží reagovat na proměnu čtvrti, která v posledních letech patří k nejrychleji se měnícím částem Prahy.

Vršovice bývaly dlouho vnímány jako dělnická a průmyslová čtvrť. Továrny, sklady a železniční zázemí tu postupně ustupují nové výstavbě, kavárnám a službám. Právě Moskevská ulice s dobrou dopravní dostupností a vazbou na širší centrum dnes tvoří jednu z hlavních rozvojových os této části města.

Projekt Connect Vršovice vzniká v místě, kde se městská zástavba potkává s otevřenějším územím směrem k Bohdalci. Architekti se proto snažili zachovat průhledy do krajiny a neuzavřít území do jednoho gigantického bloku.

Architektura bez velkých gest

Návrh připravil ateliér Jiran a partner architekti. Místo jednoho objemu vzniklo devět domů rozdělených do tří výškových úrovní. Směrem k Moskevské ulici vytvářejí souvislou uliční frontu, do vnitrobloku se ale zástavba rozvolňuje.

„Nechtěli jsme navrhnout jen další blokové sídliště. Pracovali jsme s rytmem zástavby, logickou návazností na okolí a přehledným uspořádáním prostoru. Proto jsme zvolili koncept takzvaných činžovních vil – jednoduchých domů, mezi nimiž zůstávají průhledy, dostatek světla a pocit polosoukromí,“ vysvětluje Zdeněk Jiran, architekt z ateliéru Jiran a partner architekti.

Materiálově projekt vychází z tradiční vršovické architektury. Architekti se na ni odkazují materiály jako jsou režná cihla, i architektonickými prvky jsou lodžie nebo velká okna. Výsledkem není výrazná dominanta, ale spíše klidné pokračování okolní městské struktury. Architekti se vyhýbají okázalosti a pracují s měřítkem běžného městského domu.

Nejen byty, ale i sdílený prostor

Soubor nabídne celkem 316 bytů od 1+kk po 4+kk. Každý byt má přitom venkovní prostor, balkon, terasu nebo předzahrádku. Vnitřní areál má fungovat jako polosoukromý prostor pro obyvatele: počítá se s menším parkem, vodním prvkem, hřištěm i zázemím pro volný čas. Důraz na komunitní funkce odpovídá trendu, který je v nových pražských projektech stále častější.

„Nejde jen o byty, ale o místo, kde se lidé mohou setkávat, sdílet a společně žít. To je filozofie, kterou chceme v našich projektech dlouhodobě prosazovat,“ říká Oded Ber, CEO společnosti Neocity.

Městský standard a infrastruktura

Výhodou projektu je i poloha. V docházkové vzdálenosti se nachází stanice Praha-Eden, tramvajové i autobusové zastávky, obchodní centrum Eden nebo park Heroldovy sady. Vršovice tak nabízejí kombinaci dobré dostupnosti a stále relativně kompaktního městského prostředí.

Projekt zahrnuje i podzemní garáže, sklepní prostory, přípravu pro elektromobilitu a využití solárních technologií.

Cenové nastavení odráží proměnu Vršovic z původně průmyslové čtvrti na rezidenční lokalitu širšího centra. Byt 2+kk o velikosti 48 metrů čtverečních zde vyjde zhruba na 8,3 milionu korun, zatímco největší byty s plochou kolem 118 metrů čtverečních se pohybují okolo 16 milionů korun, což odpovídá cenám nové výstavby v této části Prahy.

