Penta Real Estate plánuje proměnu Špindlerova Mlýna. Nechá do ní promluvit místní
Zástupci developera dnes vybízeli obyvatele, aby dávali další komentáře a připomínky, aby je firma mohla zapracovat do podmínek soutěže.
Lidé ze Špindlerova Mlýna na Trutnovsku si dnes mohli promluvit se zástupci developerské společnosti Penta Real Estate, která plánuje proměnit centrum města. Udělá to na základě architektonické soutěže, kterou vyhlašuje. Na všech krocích spolupracuje s městem a dalšími vlastníky pozemků a budov. Řekla to radní Jitka Hronešová (Špindlerův Mlýn – město s vizí).
V hotelu Belmonte byly informační panely a zájemci tam mohli přijít a promluvit si s investorem či zástupci města. Akce navázala na květnovou diskusi, kam přišlo 150 lidí. Zástupci Penta Real Estate dnes vybízeli obyvatele, aby dávali další komentáře a připomínky, aby je firma mohla zapracovat do podmínek soutěže.
„Ještě bude třetí kolo, a to potom, co vystavíme soutěžní architektonické návrhy. Lidé akcentovali nutnost živého centra, s tím se ztotožňujeme, aby tady byl kvalitní veřejný prostor a kvalitní občanská vybavenost. Bude se bourat, ale určitě se bude mnohem víc stavět,“ řekl Jan Vodička z Penta Real Estate.
Kultivované náměstí
V území je šest vlastníků budov a pozemků. Město vlastní téměř poloviční podíl pozemků, má tam i několik budov. Podle Hronešové je šance vytvořit centrum, kde bude pěší zóna, auta budou parkovat v podzemí a silnice do Svatého Petra povede odklonem. „Mohlo by tady vzniknout kultivované náměstí,“ řekla radní.
Lidé měli dnes na plány různé názory. „Je to špičkové středisko, ale jeho centrum je architektonicky neuchopené. Jsou tu původní neudržované domy a moderní domy, některé se mi nelíbí. Jsem za tuto iniciativu rád,“ uvedl Petr Novotný z Vrchlabí, který se živí developerskou činností.
Zaznívaly i obavy, že plány developera nebudou pro místní obyvatele příznivé. „Mně se nelíbí, že by tady mohlo vyrůst spoustu nových prázdných investičních bytů. Špindl by potřeboval trvale obydlené byty,“ míní učitel základní školy Jan Lukáš.
„Znám to tu odmalička, musí se to změnit. Ale mám strach, že to nebude pro místní lidi, že to bude pro turisty, co sem jezdí na dovolenou. Je tu drahota. Služby tady pro běžné lidi moc nejsou, a když byly, tak zkrachovaly kvůli drahým nájmům,“ řekla obyvatelka města Daniela Fabiánová.
Městp ze svých podmínek necouvne
Podobu centra navrhnou architekti na základě soutěže, kterou Penta Real Estate s městem vyhlašuje. Uzávěrka přihlášek je 7. listopadu 2025, vítěz bude znám v červnu 2026. Město má podmínky, ze kterých nechce couvnout. Náměstí má nabízet různé druhy služeb a být takzvaně živé, mít části se stromy a další zelení.
„Panovala na tom většinová shoda. Jsou nicméně body, které vyřešeny nejsou – je to funkční využití současných i budoucích budov. Tohle všechno prověří soutěž, není to jednoduchý úkol,“ řekla Hronešová.
Porota bude složená z odborníků, jako je Igor Marko z londýnské kanceláře Marco and Placemakers, Zdeněk Fránek z Fakulty architektury ČVUT, architekti Eva Jiřičná, Oleg Haman a Michal Krištof a krajinářka Štěpánka Endrle. Návrhy budou hodnotit i zástupci města.
