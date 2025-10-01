Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice
Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.
Stát chce převést na Prahu rozsáhlé pozemky u konečné linky metra C Letňany. Novinářům to ve středu řekli ministr financí Zbyněk Stanjura a pražský primátor Bohuslav Svoboda (oba ODS). Záměr podle nich v úterý schválila vláda. Město v oblasti plánuje rozsáhlou bytovou výstavbu, stát zároveň u metra získá parcely, kde má vzniknout nemocnice.
V pražských Letňanech se nacházejí rozsáhlé prázdné pozemky, které kromě města a státu vlastní i soukromí majitelé. V minulém volebním období chtěl tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) městské pozemky získat a postavit na nich i na státních parcelách areál pro úředníky. Vedení magistrátu to ale odmítlo a po nástupu nynější vlády začala naopak jednání o převodu státních pozemků na město.
Jednání teď dospěla do záměru, který schválila vláda. „Rozhodnutí vlády je klíčové, abychom udělali ty klíčové kroky,“ řekl ve středu Stanjura. „Je to také definitivní tečka za nereálnými sny Andreje Babiše,“ dodal. Záměr počítá s tím, že stát městu převede zhruba 120 tisíc metrů čtverečních svých pozemků, které byly dříve vyčleněny jako rezerva pro úřednickou čtvrť. Dalších 30 tisíc metrů čtverečních pak bude moci město odkoupit.
Praha se zaváže na pozemcích zajistit dostupné bydlení, občanskou vybavenost a související veřejnou infrastrukturu. Podmínkou převodu státních pozemků je také to, že stát získá směnou ucelený pozemek pro budoucí stavbu moderní nemocnice u metra Letňany. „Vytváříme majetkové předpoklady k tomu, aby stát mohl v budoucnu tu nemocnici postavit a provozovat,“ řekl Stanjura.
Magistrát plánuje v okolí metra postavit čtvrť, kde by podle primátorovy náměstkyně Alexandry Udženije (ODS) mohlo vzniknout bydlení až pro 50 tisíc lidí. „Praha potřebuje novou bytovou výstavbu, a to především dostupné nájemní byty – nejen pro mladé rodiny či potřebné profese, ale pro všechny,“ uvedla náměstkyně. Ve čtvrti mají vzniknout i pracovní místa, školy, zdravotní a sociální služby, parky a další občanská vybavenost.
V okolí stanice metra Letňany vlastní pozemky i soukromé subjekty, například skupiny PPF a Kaprain, které plánují stavět na nynějším letišti. Stanice byla otevřena mimo obytnou zástavbu jako nová konečná linky C v květnu 2008.
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
