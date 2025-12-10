Nový magazín právě vychází!

Zelenskyj uspořádá volby, válce navzdory. Má ale podmínky

Zelenskyj uspořádá volby, válce navzdory. Má ale podmínky

Zelenskyj uvedl, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby
Ukrajina by mohla volit i během války, a to pokud Západ zajistí bezpečnost občanů a parlament upraví volební zákon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle médií prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.

Zelenskyj odmítl podezření, že „se drží křesla“, a proto pokračuje ve válce. Zdůraznil, že volby lze uspořádat pouze při zajištění bezpečnosti občanů. „Jsou dvě podmínky pro uspořádání voleb – první je bezpečnost a jak ji zajistit během náletů a útoků, a druhá je právní základ pro legitimitu voleb,“ řekl prezident podle serveru RBK-Ukrajina.

Zelenskyj pod tlakem z USA kvůli mírovému plánu

Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Podle listu Financial Times je Trumpovým cílem dosáhnout dohody o ukončení bojů do 25. prosince.

„Jsem připraven na volby. Navíc požádám USA, aby pokud možno společně s evropskými kolegy zajistili bezpečnost pro uspořádání voleb. Pak Ukrajina během 60 až 90 dnů bude na uspořádání voleb připravena,“ prohlásil.

Výzva parlamentu: změňte volební zákon

Zelenskyj také vyzval poslance, aby připravili příslušné návrhy novely volebního zákona. „Zítra (ve středu - poz. red.) budu na Ukrajině. Očekávám návrhy od partnerů a poslanců a jsem připraven jít do voleb,“ shrnul podle serveru. Ten připomněl, že jeden z 28 bodů amerického mírového plánu hovořil o uspořádání voleb na Ukrajině během 100 dnů po ukončení války.

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Trump se pustil do Zelenského: Náš mírový plán si ani nepřečetl

Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP. Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uvedl, že ukrajinské hlavě státu poskytne kompletní informace o jednání s Američany a všechny příslušné dokumenty.

Putin a Trump zpochybňují Zelenského legitimitu

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že nelegitimita Zelenského brání uzavřít mírovou dohodu s Kyjevem. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru poskytnutém serveru Politico vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil Trump.

Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoli se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.

