Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Přestali Češi přeplácet? Domy zlevňují, byty dále trhají rekordy, hlavně v regionech

Přestali Češi přeplácet? Domy zlevňují, byty dále trhají rekordy, hlavně v regionech

Rodinný dům, ilustrační foto
Profimedia.cz
nst
nst

Po letech nepřetržitého růstu ceny rodinných domů brzdí. Kupující znovu vyjednávají, prodávající slevují a realitní trh se po přehřátí vrací do rovnováhy.

Po letech prudkého růstu se český trh s rodinnými domy začíná lámat. Zatímco byty dál zdražují a lákají kupce z řad střední třídy, ceny domů stagnují nebo klesají. Zájemci o bydlení už nejsou ochotni přeplácet a stále častěji využívají prostor ke smlouvání. Vyplývá to z nejnovějších dat Monitoru prodeje a pronájmu nemovitostí, který pravidelně zveřejňuje digitální realitní služba Bezrealitky.

Ve Středočeském kraji, který dlouhodobě patřil mezi nejdynamičtější realitní regiony, ceny rodinných domů mezičtvrtletně vzrostly jen o jedno procento na 76 087 korun za metr čtvereční. Ještě výraznější obrat přichází z Jihomoravského kraje, kde se po roce stabilního růstu poprvé objevil pokles o tři procenta, průměrná cena nyní činí 64 262 korun za metr čtvereční. „Trh s domy dnes jasně ukazuje, že éra automatického růstu skončila. Kupující se nenechají tlačit do přemrštěných cen a mnohem víc sledují technický stav či energetickou náročnost,“ říká Zdeno Dubnička, šéf Bezrealitky.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Hypotéky dál stagnují: průměrná sazba je nejníž od jara 2022

Money

Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu zůstala na říjnových 4,91 procenta, je tak stále nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o přibližně třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

ČTK

Přečíst článek

Kvalita hraje prim

Podle něj se ve velkých regionech objevuje čím dál víc domů, které prodávající dávají na trh, aby získali peníze na městské bydlení. „Takové nemovitosti ale často vyžadují rekonstrukci. A o ty už dnes zájemci nestojí,“ dodává Dubnička.

Rozdíl mezi kvalitním a průměrným domem se rychle prohlubuje. Zatímco novější nebo rekonstruované domy si cenu dokážou udržet, starší a energeticky náročné nemovitosti zájem ztrácí.

V Praze přitom průměrná cena rodinných domů naopak vzrostla na 121 569 korun za metr čtvereční, protože do nabídky přibyly nemovitosti z prémiových čtvrtí. Růst hlásí i Plzeňský kraj (+10 procent na 56 135 korun za metr čtvereční) a Pardubický kraj (+15 procent na 47 003 korun za metr čtvereční), kde poptávku tlačí lidé hledající dostupnější alternativu k Praze a Brnu.

„Trh se začíná čistit. Dům v dobré lokalitě, s rozumnou dispozicí a nízkou spotřebou energií, se prodá rychle. Ty ostatní zůstávají v nabídce měsíce,“ říká Dubnička.

Top Tower

Lukáš Kovanda: Z Prahy je skanzen. I v Brně a Bratislavě mají vyšší budovu

Názory

Z Česka a Prahy zvláště se stal skanzen, i Brno či Bratislava mají vyšší budovu, o Varšavě ani nemluvě. Top Tower a Černého „vrakodrap“ to ale mohou začít měnit.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kupující znovu přemýšlí, prodávající ztrácí jistotu

Zatímco v minulých letech rozhodoval strach, že „kdo nekoupí dnes, nekoupí už nikdy“, letošní podzim přináší jiný obrázek. Kupující se nebojí čekat, porovnávat a vyjednávat. A často mají čím argumentovat. Trh je nasycenější, úrokové sazby se stabilizují a náklady na provoz domů dál rostou.

V praxi to znamená, že smlouvání o ceně se opět stává běžnou součástí realitních transakcí. Zejména v okolí Prahy a Brna není výjimkou sleva o několik procent, pokud má nemovitost slabší stránku – třeba staré vytápění, horší dostupnost nebo nevyhovující dispozici.

Zatímco trh s domy brzdí, ceny bytů rostou. Podle dat Bezrealitky se pražské byty ve třetím čtvrtletí prodávaly v průměru za 154 382 korun za metr čtvereční, o pět procent více než na jaře. Ve Středočeském kraji ceny meziročně vyskočily o 20 procent na 97 019 korun za metr čtvereční a v Brně překonaly hranici 110 tisíc korun za metr čtvereční. Ještě výraznější růst se odehrává v regionech: Královéhradecký kraj +37 procent, Olomoucký +34 procent a Karlovarský +33 procent.

Rok 2025 tak zatím ukazuje dva zcela rozdílné realitní příběhy. Byty, zejména ve městech, těží z oživené poptávky a rostoucí kvality nabídky. Domy naopak vstupují do období střízlivění, kdy rozhoduje kvalita a realistická cena. Podle Dubničky je to zdravý vývoj. „Trh s domy se teď vrací k rovnováze. Kdo prodává poctivě udržovanou nemovitost, nemá se čeho bát. Ale kdo přestřelí, zůstane v nabídce dlouho,“ uzavírá Dubnička.

Německo, Sasko

V Německu zuří opravdová realitní krize. Ceny bytů a domů spadly na šedesátileté dno

Money

Německý realitní trh prochází nelehkým obdobím. Ceny rezidenčních nemovitostí totiž zaznamenaly největší pokles za poslední desítky let. Poslední kvartál loňského roku však naznačuje obrat a ceny realit by se tak mohly začít znovu zvyšovat.

nst

Přečíst článek

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bytová výstavba

Stavět bude snazší, slibuje Havlíček. Nový stavební zákon by měl platit od roku 2027

Reality

ANO chce zrychlit povolování staveb. Nový zákon s principem „jeden úřad – jedno razítko“ má omezit byrokracii a platit od roku 2027.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Radomír Kočí

Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha sedí na zlatě. Hodnota městských pozemků vyrostla přes devět miliard korun

Nové Dvory
Užito se svolením PDS
Petra Nehasilová
pej

Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.

Pražská developerská společnost (PDS), městský developer hlavního města, zvýšila tržní hodnotu svého portfolia na 9,409 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelného ocenění, které zpracovala mezinárodní poradenská firma Knight Frank. Do hodnocení bylo zahrnuto přibližně 757 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, převážně určených pro bytovou výstavbu. Podle vedení PDS mají tyto údaje zásadní význam pro strategické rozhodování o rozvoji města a financování projektů městského nájemního bydlení.

Od prvního ocenění v roce 2021, kdy činila hodnota pozemků 2,939 miliardy korun, se majetek města více než ztrojnásobil. O rok později stoupla hodnota na 4,298 miliardy, v roce 2023 dosáhla 7,123 miliardy, a o další rok později 8,843 miliardy korun. 

K 1. červnu 2025 tak městské portfolio dosáhlo rekordní hodnoty 9,409 miliardy korun.

Vizualizace projektu Palmovka

Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze

Reality

Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.

nos

Přečíst článek

Růst i díky územním změnám

Za prudkým růstem stojí nejen aktivní developerská činnost PDS, ale i strategické změny územního plánu, které v roce 2024 schválilo zastupitelstvo hlavního města. Klíčové úpravy se týkaly především lokalit Nové Dvory a Palmovka, kde se výrazně zvýšil rozvojový potenciál pozemků. „V rámci připravovaného Metropolitního plánu se snažíme městské pozemky dále kapacitně zhodnocovat. PDS nyní připravuje zhruba 8 tisíc bytů, přičemž potenciál v plánu je až 50 tisíc bytů,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

„Praha se odklonila od pouhého prodeje pozemků. Aktivní správa prostřednictvím PDS umožňuje městu ponechat si kontrolu nad tím, co na pozemcích vznikne, a zároveň dlouhodobě zvyšovat jejich hodnotu,“ dodává radní pro majetek Adam Zábranský. 

Pražská developerská společnost vznikla v roce 2020 s cílem profesionalizovat přípravu městských bytových projektů a zefektivnit hospodaření s nemovitostmi. Aktuální růst hodnoty jejího portfolia potvrzuje, že strategické vlastnictví přináší městu reálné výsledky – bez nutnosti prodávat klíčové pozemky.

Petr Urbánek

Šéf Pražské developerské: Město nebude u svých bytů požadovat developerskou marži

Reality

První byty postavené městem by mohly být k dispozici za šest let. Bude jich několik stovek. Na větší městské projekty si Pražané budou muset ještě počkat. „Pokud bychom dnes hypoteticky říkali, že by už na všech byla razítka umožňující stavět, tak by bylo potřeba něco k 30 miliardám korun,“ říká Petr Urbánek, šéf Pražské developerské společnosti.

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas

Reality

Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.

pej

Přečíst článek

Související

Bbiš na snímku z roku 2019, když chtěl na pozemcích u metra v Letňanech stavět vládní čtvrť.

Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice

Reality

ČTK

Přečíst článek
Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Architektka Dagmar Štěpánová, zakladatelka studia Formafatal, opustila ruch Prahy a přenesla své působení doprostřed tropické džungle. V Kostarice navrhla nejen oceňovaný resort Achioté, ale i svůj vlastní dům. „Už od dětství mě přitahovala Střední Amerika. Když přišla příležitost podílet se na projektu Art Villas, věděla jsem, že mě Kostarika zcela pohltí,“ říká Štěpánová pro Newstream.

Z profesní spolupráce se zrodil nový životní směr. Dnes má v Kostarice domov, studio i rozvíjející se byznys. Její nejnovější realizace, Studio House, představuje esenci jejího přístupu k architektuře: „Žádný zbytečný prvek navíc, ale ani nic, co by chybělo.“

24 fotografií v galerii

Dům, který splývá s džunglí

Z příjezdové cesty působí dům jako minimalistický hranol. Fasádu z dusané hlíny doplňují velkoformátová posuvná okna, která propojují interiér s okolní krajinou. Více než polovinu plochy dvoupodlažní vily tvoří terasy a bazén, které plynule rozšiřují obytnou zónu do exteriéru. Hlavní obytné patro je směrem k oceánu zcela otevřené a funguje zároveň jako zastřešená terasa.

K hlavnímu vstupu vede levitující platforma z betonových desek, pod níž je ukryta koupelna. Osa vstupu přirozeně navádí návštěvníka obytným prostorem s kuchyní až na terasu s grilovacím pultem, situovanou v úrovni terénu. Odtud pokračuje dlouhé cortenové schodiště k bazénu a další stoupá až na střechu domu.

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Dagmar Štěpánová patří k nejvýraznějším českým architektkám. Spolu se svým studiem Formafatal se podepsala hned pod několik oceňovaných projektů. Nejenom v Česku. Architektka, která dává přednost surovým materiálům jako je hlína, beton nebo ocel, se prosadila i ve Střední Americe.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Bazén s přepadovou hranou o délce deseti metrů kopíruje vrstevnici svahu a určuje rytmus celého projektu, od terasy až po střechu. Právě tam, mezi korunami stromů, se otevírá výhled na nekonečný oceán. Střešní terasa se tak stává ideálním místem pro pozorování západů slunce i noční hvězdné oblohy.

Většina domu zůstává skrytá pohledům zvenčí. Spodní podlaží s ložnicemi a koupelnami je přístupné ze soukromé části zahrady. Interiérové i exteriérové schodiště a kamenná pěšina obepínající dům propojují všechny části objektu do harmonického celku.

Dům stojí mezi vzrostlými stromy, jejichž kořeny se staly nedílnou součástí projektu. Terén svažující se dvěma směry určil tvar i dispozici stavby. Jedna z fasád záměrně chybí, obytný prostor se zcela otevírá okolní džungli, světlu i proudícímu vzduchu.

Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mezi dvěma světy

Studio Formafatal dnes tvoří jedenáctičlenný tým, rozkročený mezi Evropu a Latinskou Ameriku. „Aktuálně se věnuji výhradně projektům v Kostarice. Spolupracuji s belgickým architektem Jeroenem Bollenem, společně zvládneme celý proces od urbanismu po interiéry,“ vysvětluje Štěpánová.

Pražská část týmu mezitím rozvíjí evropské projekty, které jsou zaměřené na rekonstrukce a interiérový design.

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci.

Fotogalerie: Pavlačový dům se proměnil na luxusní bydlení u Pražského hradu

Reality

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci. Výzvy přizpůsobit památkově chráněný dům současným potřebám se chopil Jan Roučka a Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Resort Achioté se nachází v jedné z nejžádanějších oblastí pacifického pobřeží Kostariky, kde roste poptávka po výjimečném designovém ubytování. Průměrná obsazenost vil přesahuje 70 procent ročně, hlavní sezóna trvá více než osm měsíců. Kombinace autorského konceptu, limitovaného počtu jednotek a přímé správy majitelů umožňuje udržet vysoké výnosy i kvalitu služeb.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek
Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme