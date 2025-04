Série výmluv, kvůli kterým si Češi nepojišťují domy a byty. Neříkáte je také?

„Mně se to nemůže stát“, totální neznalost nebo celková nedůvěra ve smyslu pojištění. To je několik málo důvodů, kvůli kterým Češi kašlou na pojištění svých nemovitostí. A není jich málo. Více jak milion a půl. Proč se nepojišťují a jaké faktory lidi přimějí se pojistit, a jaká je minimální pojistka, kterou by měli mít? Zeptali jsme se v tuzemských pojišťovnách.

Byla rodinná oslava, když v domácí kanceláři IT specialisty Petra R. začala hořet nabíjející se baterie z elektrické koloběžky. Naštěstí si toho všiml dřív, než stihl chytnout celý byt. Ačkoliv se mu povedlo požár uhasit, škoda na interiéru a zařízení byla přinejmenším několik desítek tisíc korun. Od pojišťovny nic na škody z požáru ale nedostal, protože dům ani byt pojištěný neměl. Na otázku, proč není pojištěný lakonicky odvětil, že by mu pojišťovna stejně nic nedala, protože vždycky prý najdou nějaký problém či výjimku, kvůli které se nic nemusí vyplácet. Co by ale dělal, pokud by se jeho byt, respektive dům, stal neobyvatelný, to netuší.

Nepojištěných nemovitostí jsou miliony

Podobných nedůvěřivců, kteří nevěří pojišťovnám jsou ale u nás stovky ne-li tisíce. Obvykle to vyjde najevo v okamžicích přírodních pohrom, které ničí celé domy. K pojišťovnám se ale jejich hlasy příliš nedostanou, protože s pojišťovnami prostě zásadně nekomunikují. Z vlastních úspor navíc lidé jako Petr R. obvykle kompletní rekonstrukci nezvládnou.

Celkem je tedy v Česku podle posledních statistik České asociace pojišťoven (ČAP) nepojištěných nemovitostí přibližně 1,6 milionu a zhruba 1,7 milionu je nepojištěných domácností. Rozdíl mezi pojištěním domu a domácnosti je přitom možné stručně shrnout tak, že u domu pojistka chrání primárně pevné součástí, zatímco u domácnosti to je zařízení a vybavení, tedy prakticky vše, co je možné odnést.

Výmluvy nepojištěných

Podle expertů z pojišťoven je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé nepojišťují fakt, že si myslí, že se jim nic nemůže stát. „Řada lidí podceňuje rizika nebo má dojem, že jim pojištění nic nepřinese, protože ještě nikdy nic podobného neřešili,“ popisuje Kateřina Novotná z Allianz a dodává, že stále se také setkávají i s tím, že lidé sice pojištění mají, ale pojistku pravidelně neaktualizují.

A v takovém případě je v tom také skrytý problém, protože při vzniku škody pojišťovna posuzuje výši pojistné částky a pokud ta neodpovídá hodnotě domu či bytu, může pak poškozeným lidem vyplatit poměrově méně nebo dokonce vůbec. Někteří ostřílení pojišťovací experti přitom mají zkušenost, že někteří lidé si své smlouvy ke svým domům neaktualizovali třeba déle než 20 let. „Z pojištěných nemovitostí je 70 procent pojištěno nedostatečně. Majitelé bohužel nereagují na řadu faktorů, které tuto situaci zásadně ovlivňují, tedy na inflaci, rostoucí ceny stavebních prací a materiálů či rozšiřující se vybavení domů. Průměrná výše podpojištění tak přesahuje 60 procent, což znamená, že pojištěný dostane pojistné plnění v průměru pouze ve výši méně než 70 procent skutečné škody,“ vysvětluje Milan Káňa z Kooperativy.

Dalším důvodem nepojišťování je podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny i obecně neznalost principů pojištění a nechuť vzdělávat se právě v oblasti pojištění, protože toto téma je pro většinu lidí jednoduše málo zajímavé a někdy i docela složité na pochopení. Na to, že lidé mají často nedostatek informací a nejsou si tak vědomi rizik spojených s nepojištěním nebo ani nevědí, jaké všechny možnosti pojištění a pojistných rizik existují, poukazuje také Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Vybraní klienti pak podle Novotné zase třeba tvrdí, že pojištění nepotřebují, protože „mají dům vysoko na kopci, kam voda nedojde a později je zasáhnul přívalový déšť. A Jan Marek připomíná i absurdní argumenty typu, že se lidé spoléhají na psa, že jim ochrání dům před všemi riziky nebo dokonce věří na talismany, kteří je mají chránit.

Častým argumentem bývá pochopitelně i výše ceny. Někteří lidé totiž považují pojistky za příliš drahé a raději riskují, že škody pokryjí sami podobně jako i zmiňovaný IT expert Petr R. A v neposlední řadě pak stále velké množství lidí věří, že se jim prostě nic špatného nestane, a proto pojištění považují za zbytečné a někteří tomu i říkají „daň za to, že se nic nestane“. „Mnoho lidí vnímá pojistku jako zbytečný výdaj, a to zejména tehdy, pokud se jim v minulosti žádná výrazná škoda nestala. Věří, že to tak zůstane i nadále. Ušetřit pár tisíc korun ročně je pak pro ně momentálně důležitější než ochrana majetku před možnou ztrátou v řádu statisíců až milionů,“ konstatuje Veronika Hešíková z pojišťovny Uniqa.

Někteří nepojištění se navíc podle Milaty také spoléhají i na lidskou štědrost a říkají si, že pokud se jim něco stane, dostanou příspěvek od státu nebo z veřejných charitativních sbírek.

Faktory, které motivují k pojištění

Po větších katastrofách nicméně pojišťovny vždy na přechodnou dobu zaznamenávají zvýšený zájem o pojištění majetku. „Lidé vidí v médiích důsledky živelních katastrof a alespoň na chvíli si uvědomí, že se něco podobného může stát i jim,“ podotýká Milata. Krátkodobě se pak vždy podle Martina Podávky zdvihne zájem, ale pak zafunguje „psychologie“ a vše se vrátí do starých kolejí a lidé se zase zapomínají pojišťovat.

Rizika, na která se pojistit vždy

Nepojistit si rizika, která mohou docela pravděpodobně nastat a mohou přitom způsobit obrovskou škodu, je podle zástupců pojišťoven velká chyba. Klientům proto doporučují, mít pojištění nemovitosti, které kryje minimálně rizika jako jsou požár, vichřice, krupobití a vodovodní havárie, či vichřice/tornádo a vytékající voda z prasklého potrubí. Důležité je mít pojistku nastavenou tak, že v případě fatální pojistné události umožní bydlení obnovit. „Klienti si mohou na webových stránkách Allianz navíc i prohlédnout, jaká míra rizika se na konkrétní adrese nachází,“ říká Novotná.

Majetkové pojistky mají už v dnešní době ale poměrně široké krytí rizik už v základu, a to ve většině pojišťoven. I tak ale pojišťovací experti upozorňují na vybraná rizika, na která se zapomíná, ale bývají z nich vysoké počty škod. Mezi takové patří zejména připojištění atmosférických srážek. „Například v loňském roce šlo o 13 343 pojistných událostí z tohoto rizika, kde jsme vyplatili pojistná plnění. Více škod způsobila už jen záplava,“ podotýká Marek. U starších smluv pak mohou být podle něj potíže i s limity na riziko povodně, které tam byly kdysi historicky nastavené. Opomíjeným rizikem je ovšem také pojištění odpovědnosti, a to nejen vlastníka domu či bytu, ale i všech členů domácnosti. To přitom může pomoci například v případě, že vytopíte sousedy.

Základní pojištění nemovitosti by mělo podle Káni tudíž zahrnovat minimálně ta rizika, která mohou způsobit totální škodu nebo škodu velkého rozsahu. „Zároveň je důležité mít správně nastavenu pojistnou částku, aby peníze z pojistného plnění stačily na postavení nové nemovitosti nebo na její opravu. Dále je vhodné si pojistit i vedlejší stavby, jako jsou garáže, zahradní domky a ploty,“ vysvětluje Káňa a připomíná, že důležité je také zaměřit se na pojištění domácnosti, které kryje veškeré movité věci uvnitř bytu, jako jsou nábytek, elektronika, osobní věci a další vybavení.

