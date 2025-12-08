Trump se pustil do Zelenského: Náš mírový plán si ani nepřečetl

Nový magazín právě vychází!

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP. Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uvedl, že ukrajinské hlavě státu poskytne kompletní informace o jednání s Američany a všechny příslušné dokumenty.

Umerov, který na Ukrajině působí jako předseda ukrajinské bezpečnostní rady, jednal podle ruskojazyčné verze BBC společně s náčelníkem generálního štábu Jurijem Hnatovem s americkými zástupci na Floridě tři dny, podle Reuters to byly dva dny. Ve svém dnešním příspěvku na platformě Telegram Umerov Američanům vyjádřil vděk za konstruktivní práci. „Primárním úkolem ukrajinského týmu bylo získat od americké strany úplné informace o jejich rozhovoru v Moskvě a všechny aktuální návrhy, aby bylo možné je detailně probrat s prezidentem Ukrajiny,“ uvedl.

Zelenskyj mezitím v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, které Trump pověřil jednáními. „Američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice,“ uvedl prezident. „Rozhovory byly konstruktivní, i když ne lehké,“ dodal Zelenskyj ve videu, které zveřejnil na síti X. „Proto pokračujeme v práci,“ doplnil.

Američané v listopadu představili mírový plán, který Kyjev a evropské země považovaly za výrazně proruský a navrhli úpravy, načež Washington prezentoval novou verzi plánu. Ruský prezident Vladimir Putin, který byl ochoten o první verzi vyjednávat, ve čtvrtek řekl, že k částem nové podoby plánu má Rusko výhrady.

„Mluvili jsme s prezidentem Putinem, mluvili jsme s vůdci Ukrajiny, především se Zelenským, prezidentem Zelenským, a já musím říci, že jsem trochu zklamán, že prezident Zelenskyj ještě nečetl ten návrh,“ řekl Trump v neděli během večerní slavnosti ve Washingtonu novinářům bez dalšího vysvětlení.

„Některé věci mohou být projednány pouze osobně: Umerov a Hnatov mně předají informace. A budu také hovořit evropskými lídry - máme naplánované schůzky v Londýně a také v Bruselu,“ uvedl Zelenskyj ve videu, které zjevně pořídil ve vlaku. Francouzský prezident Emmanuel Macron už o víkendu potvrdil, že se dnes setká v Londýně se svým ukrajinským protějškem a také britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Šéf Bílého domu již několikrát Zelenského kritizoval například za malou ochotu přenechat Rusku ukrajinské území za účelem dojednání míru. Kritická slova na adresu Putina, který podle evropských či ukrajinských politiků nejeví opravdový zájem o mír a chce pokračovat v bojích, volí Trump méně často, i jeho přístupem ale již byl podle svých slov několikrát zklamán.

Smartwings čeká nová éra. Turecká společnost Pegasus Airlines zahajuje převzetí ČSA

Smartwings
Smartwings
ČTK
ČTK

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT. Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwings zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun).

„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.

Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwing zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun)Podle webu smlouvu podepsala společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.

V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě. Pegasus očekává, že transakce bude uzavřena v roce 2026. Ještě ji musejí schválit úřady v ČR a v jiných zemích, kde Smartwings působí.

Generální ředitelka společnosti Pegasus Güliz Öztürková uvedla, že akvizice její firmě otevírá novou růstovou kapitolu. Zdůraznila, že cílem není jen rozšiřování provozu, ale také vybudování robustní struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenosti cestujících.

„Nyní, se spojenou flotilou Českých aerolinií a Smartwings, vstupujeme do další fáze naší cesty,“ řekla Oztürková. „Dvě odlišné značky - Smartwings a Pegasus - budou i nadále roztahovat svá křídla globálně se společnou vizí,“ dodala.

Zájem i z Polska

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů korun), tedy o deset milionů eur víc než LOT.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Šéf JPMorgan: Klesající ekonomická síla Evropy ohrožuje USA i globální stabilitu

Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.

Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.

Dimon ocenil zavedení eura a úsilí Evropy o mír a připustil, že evropské sociální systémy patří mezi nejlepší na světě. Varoval ale, že snížení vojenských výdajů a potíže s dosažením shody v rámci Evropské unie jsou hrozbou pro kontinent.

Pomoc pro Evropu

Dimon zároveň varoval, že případná další roztříštěnost Evropy by měla dopad i na Spojené státy. Pokud by se Evropa rozpadla, pak už by nebylo možné mluvit o politice America first, tedy Amerika na prvním místě, což je politika současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Uškodí nám to víc než komukoli jinému, protože je naším hlavním spojencem ve všech směrech, včetně společných hodnot, které jsou opravdu důležité,“ uvedl.

Podle něj by proto USA měly Evropě aktivně pomáhat. „Potřebujeme dlouhodobou strategii, která jí pomůže znovu zesílit. Slabá Evropa je pro nás špatná,“ dodal.

Dimon upozornil, že ekonomická síla Evropy vůči USA za posledních deset až 15 let výrazně klesla ze zhruba 90 procent amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 65 procent. To znamená nejen statistický pokles, ale i oslabení ekonomického vlivu kontinentu. Varoval, že bez rychlé akce by Evropa mohla dál klesat až k 50 procentům amerického HDP, což odráží hlubší strukturální problémy, které ohrožují nejen Evropu, ale i stabilitu a spolupráci v globální ekonomice.

Dimon poukázal na byrokratické překážky jako hlavní příčinu odlivu podniků a investic z Evropy. Složitý regulační rámec v kombinaci s pomalými rozhodovacími procesy vytváří významné překážky jak pro nadnárodní korporace, tak pro start-upy. Země s efektivními regulačními procesy mají tendenci přitahovat více podnikatelských aktivit a přímých zahraničních investic, poznamenal.

Dimon zdůraznil, že Amerika má na hospodářském oživení a posílení Evropy vlastní zájem. Evropskou slabost nevnímá jako konkurenční výhodu, ale jako společný problém, který vyžaduje strategické partnerství. Ekonomická slabost Evropy otevírá prostor pro rozšíření vlivu jiných mocností a ohrožuje společný ekonomický řád, který prospívá oběma kontinentům.

