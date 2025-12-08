Trump se pustil do Zelenského: Náš mírový plán si ani nepřečetl
Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP. Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uvedl, že ukrajinské hlavě státu poskytne kompletní informace o jednání s Američany a všechny příslušné dokumenty.
Umerov, který na Ukrajině působí jako předseda ukrajinské bezpečnostní rady, jednal podle ruskojazyčné verze BBC společně s náčelníkem generálního štábu Jurijem Hnatovem s americkými zástupci na Floridě tři dny, podle Reuters to byly dva dny. Ve svém dnešním příspěvku na platformě Telegram Umerov Američanům vyjádřil vděk za konstruktivní práci. „Primárním úkolem ukrajinského týmu bylo získat od americké strany úplné informace o jejich rozhovoru v Moskvě a všechny aktuální návrhy, aby bylo možné je detailně probrat s prezidentem Ukrajiny,“ uvedl.
Zelenskyj mezitím v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, které Trump pověřil jednáními. „Američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice,“ uvedl prezident. „Rozhovory byly konstruktivní, i když ne lehké,“ dodal Zelenskyj ve videu, které zveřejnil na síti X. „Proto pokračujeme v práci,“ doplnil.
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem
Politika
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Američané v listopadu představili mírový plán, který Kyjev a evropské země považovaly za výrazně proruský a navrhli úpravy, načež Washington prezentoval novou verzi plánu. Ruský prezident Vladimir Putin, který byl ochoten o první verzi vyjednávat, ve čtvrtek řekl, že k částem nové podoby plánu má Rusko výhrady.
„Mluvili jsme s prezidentem Putinem, mluvili jsme s vůdci Ukrajiny, především se Zelenským, prezidentem Zelenským, a já musím říci, že jsem trochu zklamán, že prezident Zelenskyj ještě nečetl ten návrh,“ řekl Trump v neděli během večerní slavnosti ve Washingtonu novinářům bez dalšího vysvětlení.
„Některé věci mohou být projednány pouze osobně: Umerov a Hnatov mně předají informace. A budu také hovořit evropskými lídry - máme naplánované schůzky v Londýně a také v Bruselu,“ uvedl Zelenskyj ve videu, které zjevně pořídil ve vlaku. Francouzský prezident Emmanuel Macron už o víkendu potvrdil, že se dnes setká v Londýně se svým ukrajinským protějškem a také britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Šéf Bílého domu již několikrát Zelenského kritizoval například za malou ochotu přenechat Rusku ukrajinské území za účelem dojednání míru. Kritická slova na adresu Putina, který podle evropských či ukrajinských politiků nejeví opravdový zájem o mír a chce pokračovat v bojích, volí Trump méně často, i jeho přístupem ale již byl podle svých slov několikrát zklamán.