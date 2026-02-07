Zavedení eura i zdanění bohatých. Co slibuje Maďarům Orbánův vyzyvatel?
Maďarská opoziční strana Tisza, pokud se dostane k moci, chce zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to podle agentury Reuters zveřejněný stranický program. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby a právě Tisza pod vedením Pétera Magyara by mohla ukončit vládu nacionalisticko-konzervativní strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána, který zemi vede nepřetržitě od roku 2010.
Magyar, který byl původně členem Fideszu a jehož bývalou manželkou byla někdejší ministryně spravedlnosti v Orbánově vládě Judit Vargová, se stal v posledních letech nejvýraznější tváří maďarské opozice. Slibuje, že jeho strana omezí korupci a uvolní na podporu ekonomiky miliardy eur z fondů, které Evropská unie Maďarsku zmrazila.
Při dnešním představení programu Magyar prohlásil, že jeho vláda by snížila daně všem, kdo vydělávají méně než je medián mzdy, naopak ti nejbohatší by odváděli každoroční daň z bohatství. „Pro ty, jejichž majetek přesahuje miliardu forintů (zhruba 64,1 milionu korun), zavedeme roční jednoprocentní daň z bohatství na tu část majetku, která tuto hranici přesahuje,“ uvedl.
Konec energetických surovin z Ruska
Tisza se rovněž v programu zavazuje ukončit závislost na energetických surovinách z Ruska, jejichž dovoz Orbán podporuje. Opoziční strana chce dále do roku 2040 zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů energie. Sice podporuje výstavbu jaderné elektrárny Paks 2, zároveň ovšem chce provést zevrubnou revizi tohoto projektu, který získal ruský Rosatom bez výběrového řízení.
Maďarsko je členem EU i NATO, za Orbánovy vlády se ale země často staví do opozice proti většinovému proudu. Budapešť je například kritická k protiruským sankcím, které EU uvalila na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Maďarsko rovněž odmítá poskytovat bránící se Ukrajině zbraně, což mimo jiné zdůvodňuje podporou mírového řešení, nikoli války. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou patří k napjatým, naopak vůči Rusku, se kterým udržuje přátelské vazby, Budapešť kritická není.
Předvolební průzkumy ukazují náskok opozice před Fideszem o osm až 16 procentních bodů. Reuters nicméně poznamenal, že není jisté, že Tisza volby 12. dubna opravdu vyhraje, neboť řada voličů není stále rozhodnuta. Provládní sondáže za favorita nadále označují Fidesz.