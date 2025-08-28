Lukáš Kovanda: Dobré zprávy pro české řidiče. Pohonné hmoty budou nadále zlevňovat
Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38 koruny. Řidiči platili za paliva méně naposledy v polovině června.
V příštích sedmi dnech tempo zlevňování zmírní. Benzín zlevní o pět až deset haléřů na litr, nafta pak o přibližně 15 haléřů. V posledních dvou týdnech cena ropy na světových trzích mírně vzrostla, stejně jako velkoobchodně prodávaná paliva na komoditní burze v Rotterdamu.
Na světovém trhy jsou však stále přítomny poměrně silné protitlaky, jež brání výraznějšímu nárůstu ceny ropy. Jedním z nich je fakt, že Spojeným státům se zatím nedaří odradit Indii od dovozu ruské ropy. Od včerejška USA uvalují na dovoz z Indie 50procentní clo, přičemž celá polovina této poměrně vysoké sazby představuje takzvané druhotné clo, tedy postih za pokračující dovoz ruské ropy. Zajímavé je, že na Čínu, která vedle Indie představuje dalšího velkého odběratele ruských energetických surovin, Spojené státy druhotné clo nezavedly.
Obyvatelé částí Ruska se potýkají s něčím zcela nezvyklým pro světovou ropnou velmoc – s příděly pohonných hmot. Důvodem je růst účinnosti ukrajinských útoků na ruskou energetickou infrastrukturu, které nyní vyřadily z provozu třináct procent rafinační kapacity.
Lukáš Kovanda: Ukrajinské útoky ochromily Rusko. Pohonné hmoty jsou nyní na příděl
Money
Pokud by Indie nakonec přece jenom ve výraznějším rozsahu od nákupu ruské ropy ustoupila, musela by si ji obstarávat jinde, což by tlačilo světovou cenu suroviny nahoru. Rusko by totiž jen obtížně hledalo alternativního odběratele, jenž by v kontextu platných západních sankcí v celé šíří indickou poptávku zastoupil.
„Módího válka“
Spojené státy ovšem ve svém tlaku na Indii pokračují. Poradce Bílého domu pro otázky obchodu Peter Navarro vyzval Indii k ukončení odběru ruské ropy s tím, že Indové jednají „arogantně“, přičemž válku na Ukrajině dokonce označil za „Módího válku“. Tím naznačil, že Indie, již v jeho očích zosobňuje premiér Naréndra Módí, má představovat klíčového financiéra ruské válečné mašinerie.
Světová cena ropy Brent by ovšem přes americké pohrůžky neměla výrazněji růst ani ve zbytku roku, prognózuje americká bank Citigroup. Ve třetím čtvrtletí podle ní bude činit průměrná cena Brentu 66 dolarů za barel, ve čtvrtém kvartále pak jen 63 dolarů. Nyní se Brent prodává za 67,60 dolaru. Investoři totiž vyhlížejí slabší globální poptávku, již budou oslabovat celní války, která se navíc bude střetávat se zesílenou nabídkou, k níž vede nejen popsaný indický vzdor ale také letošní několikeré navýšení produkce v podání členských zemí kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem.
