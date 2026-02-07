Fico zpochybnil protiruské sankce: EU by se měla zaměřit na vlastní fungování
Evropská unie má důležitější povinnosti a priority, než jsou sankce proti Rusku, řekl slovenský premiér Fico k návrhu Evropské komise na schválení již dvacátého balíku protiruských sankcí. Fico v diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR ale neuvedl, zda Bratislava bude přijetí nových sankcí blokovat, jak zpočátku činila při podobném předchozím návrhu opatření proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině.
„Sankční politika nikomu nic nepřinesla. Jen sami sobě ubližujeme,“ řekl předseda slovenské vlády, který dlouhodobě kritizuje opatření EU proti Rusku a který obhajuje potřebu dialogu s Moskvou.
Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.
„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá
Politika
Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.
„Udělejme si pořádek“
Podle Fica by se EU měla spíše než na sankce zaměřit na vlastní fungování. Tvrdil, že evropský blok je oslaben a z pohledu zahraniční politiky neschopen.
„Udělejme si pořádek, co se týče ekonomiky. Udělejme si pořádek v zahraniční politice. Mějme odvahu říct, že někteří komisaři to nezvládají v Evropské komisi. Pojďme se bavit o tom, co uděláme s vlastní obranyschopností. Toto jsou naše priority,“ dodal ministerský předseda.
Návrh nového balíku sankcí proti Rusku zahrnuje například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
Na předchozím souboru protiruských sankcí se členské země EU shodly loni na podzim. Slovensko tehdy přestalo přijetí blokovat, když do závěrů summitu prosadilo určité formulace týkající se energetiky a automobilového průmyslu, jež se sankcemi přímo nesouvisely.
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.
Zelenskyj: Trump chce, aby válka na Ukrajině skončila do června
Politika
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.
Podezření kolem Epsteina míří i do Česka. Lipavský tlačí na Babiše
Politika
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.