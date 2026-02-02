Potíže pro Putina? Trump tvrdí, že Indie přestane odebírat ruskou ropu
Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.
Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.
„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump dnes napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18 procent. Nejmenovaný činitel Bílého domu podle agentury Reuters krátce poté upřesnil a doplnil, že USA zcela ruší 25procentní dovozní přirážku zavedenou kvůli ruské ropě a sníží na 18 procent dříve zavedená cla, která Trump označuje za reciproční.
„Jsem potěšen, že produkty vyrobené v Indii budou nyní mít clo snížené na 18 procent. Velký dík prezidentu Trumpovi jménem 1,4 miliardy obyvatel Indie za toto úžasné oznámení,“ napsal Módí na síti X. Dodal, že Indie plně podporuje Trumpovy mírové snahy a že spolupráce obou velkých ekonomik bude ku prospěchu jejich obyvatel.
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026
When two large economies and the…
Módí dnes podle šéfa Bílého domu také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů. Trump uvedl, že tyto nákupy ještě navýší závazek odebírat „za více než 500 miliard dolarů americké energie, technologie, zemědělské zboží uhlí a mnoho dalších produktů“.