Potíže pro Putina? Trump tvrdí, že Indie přestane odebírat ruskou ropu

Naréndra Módí
Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.

Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.

„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump dnes napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18 procent. Nejmenovaný činitel Bílého domu podle agentury Reuters krátce poté upřesnil a doplnil, že USA zcela ruší 25procentní dovozní přirážku zavedenou kvůli ruské ropě a sníží na 18 procent dříve zavedená cla, která Trump označuje za reciproční.

„Jsem potěšen, že produkty vyrobené v Indii budou nyní mít clo snížené na 18 procent. Velký dík prezidentu Trumpovi jménem 1,4 miliardy obyvatel Indie za toto úžasné oznámení,“ napsal Módí na síti X. Dodal, že Indie plně podporuje Trumpovy mírové snahy a že spolupráce obou velkých ekonomik bude ku prospěchu jejich obyvatel.

Módí dnes podle šéfa Bílého domu také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů. Trump uvedl, že tyto nákupy ještě navýší závazek odebírat „za více než 500 miliard dolarů americké energie, technologie, zemědělské zboží uhlí a mnoho dalších produktů“.

Vládní koalice se dohodla, že nechce eskalovat spor s Hradem, uvedl Babiš

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nechce eskalovat spor s Hradem, dohodla se na tom na svém zasedání. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) k roztržce předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem. O tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO, lídři nejednali, doplnil.

Zda pojede na summit do Turecka prezident, nebo premiér, jak si přeje Macinka, bude podle Babiše předmětem debaty s prezidentem a rozhodne vláda. Podle předsedy vlády je třeba posoudit řadu vztahů. „Uvidíme, jak se to celkově vyvine z hlediska závazků vůči NATO,“ uvedl.

„Mohli jsme mít svatý klid“

S prezidentem bude Babiš o sporu, který vznikl kvůli odmítnutí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako nominanta na ministra životního prostředí, mluvit ve středu ráno. „Mohli jsme mít svatý pokoj, kdyby prezident byl velkorysý a dal šanci Turkovi, mohl by ukázat, jaký by byl ministr,“ uvedl Babiš.

„Máme své zkušenosti s Ústavním soudem,“ odpověděl Babiš na dotaz, proč nechtějí vládní strany podat kompetenční žalobu.

Schůzka se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal Macinka jeho poradci. Prezident zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje. Babiš tehdy v reakci uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

Čínský výrobce hraček Pop Mart rozšiřuje své působení v Evropě. V Londýně si otevře regionální centrálu. Firma sází na úspěch postavičky Labubu, kterou chce přizpůsobit vkusu Evropanů. Investoři ale začínají pochybovat, zda mánie vydrží.

Čínský výrobce sběratelských hraček Pop Mart International Group si v Londýně zřídí centrálu pro evropské aktivity. Firma tak hledá nový motor růstu poté, co její plyšová postavička Labubu zažila prudký boom na americkém trhu, píše agentura Bloomberg.

Během příštího roku chce Pop Mart v Evropě otevřít 27 nových obchodů, z toho až sedm ve Spojeném království, kde by mělo vzniknout více než 150 pracovních míst. Oznámení zaznělo během návštěvy britského premiéra Keira Starmera v Číně, která má přispět k posílení obchodních vztahů s druhou největší ekonomikou světa. Pro Pop Mart jde ale především o strategický krok směrem k evropským spotřebitelům.

Evropa se totiž na tržbách čínské firmy zatím podílí jen okrajově. V první polovině roku 2025 zde společnost vytvořila méně než 3,4 procenta příjmů, zatímco na Ameriku připadlo 16,3 procenta. Přesto firma věří, že kontinent nabízí prostor pro další expanzi.

Mánie slábne, investorům hrají nervy

Pop Mart v Evropě sází na přizpůsobení produktů místním trhům. Nabírá umělce v jednotlivých zemích a upravuje designy podle regionálních preferencí. „Uplatňujeme lokalizovaný přístup k designu napříč trhy, abychom posílili povědomí o značce mezi spotřebiteli z různých kulturních prostředí,“ uvedl šéf společnosti Wang Ning.

K polovině roku 2025 provozovala firma v Evropě 18 kamenných prodejen. Od té doby otevřela nejméně osm dalších, například v Kodani nebo Římě. Zahraniční trhy se mezitím staly hlavním zdrojem růstu tržeb.

Úspěch Labubu ale začíná narážet na limity. Přestože se některé figurky stále prodávají na sekundárním trhu s výraznou přirážkou, poptávka podle investorů zpomaluje. Objevují se pochybnosti, zda dokáže Pop Mart vytvořit další hit srovnatelný s Labubu.

Akcie společnosti od srpnového maxima, dosaženého na vrcholu takzvané „labubu mánie“, klesly o více než 30 procent.

