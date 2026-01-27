Indie a EU uzavřely dohodu století

Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.
Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se Indie i EU snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.
Módího oznámení potvrdila na síti X také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní jde o historický průlom, který vytváří zónu volného obchodu zahrnující zhruba dvě miliardy lidí.
Ruský prezident Vladimir Putin v Dillí jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Schůzku, na které oba představitelé hovořili o široké škále otázek od války na Ukrajině až po ekonomickou spolupráci, označil Putin za úspěšnou.
Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na dnešním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.
Obchod v řádu bilionů
Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy dolarů (2,8 bilionu korun).
EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.
Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.
Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.
Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.
Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.
Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.
Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.
Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.
Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.
Pandemie vynesla Zoom na vrchol, pak ale přišel pád. Teď se ukazuje, že firma má v rukávu nečekaný trumf. Investice do Anthropicu může změnit pohled investorů. A otevřít Zoomu novou kapitolu.
Akcie společnosti Zoom v pondělí vyskočily o 11 procent poté, co analytici investiční banky Baird upozornili na málo známou, ale mimořádně výnosnou investici firmy do umělé inteligence. Podíl Zoomu ve startupu Anthropic by podle jejich odhadů mohl mít hodnotu 2 až 4 miliardy dolarů, píše server stanice CNBC.
Anthropic oznámil partnerství se Zoomem v květnu 2023 a zároveň potvrdil, že do firmy vstoupil fond Zoom Ventures. Výše investice tehdy zveřejněna nebyla, Zoom však ve stejném čtvrtletí vykázal 51 milionů dolarů ve strategických investicích. Podle analytiků Bairdu šla „veškerá, nebo alespoň drtivá většina“ této částky právě do Anthropicu.
Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
Startup zaměřený na generativní AI je nyní podle analytických odhadů oceňován až na 350 miliard dolarů, což by znamenalo zhodnocení investice Zoomu zhruba 78násobně. „Zatímco trh se soustředí hlavně na schopnost Zoomu znovu nastartovat růst tržeb a využít AI ve vlastních produktech, tím skrytým klenotem může být právě investice do Anthropicu z roku 2023,“ uvedli analytici Bairdu.
Zoom zaznamenal prudký nárůst popularity na začátku pandemie covidu-19, kdy zaměstnanci po celém světě využívali videokonferenční platformu k udržení kontaktu s kolegy, přáteli i rodinou. S odezněním pandemie a návratem části pracovníků do kanceláří však akcie společnosti výrazně oslabily a vzdálily se svým maximům.
Jak se ale nyní ukazuje, Zoom by mohl mít v rukou nečekaný zdroj hodnoty. „Zoom je fakticky spoluvlastníkem úspěchu modelu Claude a s tím, jak sílí spekulace o možném vstupu Anthropicu na burzu, může se tato investice stát ještě významnější,“ uzavírají analytici.
Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět
Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má.