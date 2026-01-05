Letos rozhodnete mezi maďarskou a bruselskou cestou, vzkázal Orbán Maďarům
Voliči v Maďarsku v letošních volbách podle národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána budou rozhodovat mezi maďarskou a bruselskou cestou. Orbán to podle agentury MTI řekl na dnešní tiskové konferenci k příležitosti nového roku. Léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.
Možnosti, před jakými Maďarsko stojí, jsou podle Orbána jednoduché. „Buď půjde bruselskou cestou, která vede k válce a úsporám, nebo maďarskou cestou, která přináší mír a možnosti rozvoje, silnější zemi, silnější ekonomiku a lepší život pro Maďary," řekl Orbán. V premiérské funkci je od roku 2010 a doma i v zahraničí čelí kritice z autoritářských tendencí, nepotismu a porušování principů právního státu.
Tento politik, který se navzdory skoro čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu stýká s nejvyššími ruskými představiteli, také řekl, že „potřebujeme peníze na rozvoj a maďarská vláda nebude dávat peníze Maďarů Ukrajině“. Vláda v Budapešti má s Ukrajinou dlouhodobě napjaté vztahy a odmítá ji v obraně proti ruské agresi vojensky podporovat. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině.
Podle průzkumů veřejného mínění v loňském roce měla silnější podporu než Fidesz Magyarova strana Tisza. Volby se uskuteční v dubnu, jejich přesný termín ale ještě není znám. Server telex.hu v polovině prosince napsal, že z lidí, kteří jsou rozhodnuti jít hlasovat, by Magyarovu stranu podpořilo 47 procent lidí, Orbánovo uskupení 39 procent. Agentura Reuters připomíná, že pozicí Fideszu otřásá hospodářská stagnace Maďarska nebo strmý růst životních nákladů.
Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.
Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada
Názory
Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Babiš uvedl, že za útoky stálo Rusko a slova Fialy řešit nebude.
ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice
Politika
