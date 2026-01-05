Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Letos rozhodnete mezi maďarskou a bruselskou cestou, vzkázal Orbán Maďarům

Letos rozhodnete mezi maďarskou a bruselskou cestou, vzkázal Orbán Maďarům

Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Voliči v Maďarsku v letošních volbách podle národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána budou rozhodovat mezi maďarskou a bruselskou cestou. Orbán to podle agentury MTI řekl na dnešní tiskové konferenci k příležitosti nového roku. Léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.

Možnosti, před jakými Maďarsko stojí, jsou podle Orbána jednoduché. „Buď půjde bruselskou cestou, která vede k válce a úsporám, nebo maďarskou cestou, která přináší mír a možnosti rozvoje, silnější zemi, silnější ekonomiku a lepší život pro Maďary," řekl Orbán. V premiérské funkci je od roku 2010 a doma i v zahraničí čelí kritice z autoritářských tendencí, nepotismu a porušování principů právního státu.

Tento politik, který se navzdory skoro čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu stýká s nejvyššími ruskými představiteli, také řekl, že „potřebujeme peníze na rozvoj a maďarská vláda nebude dávat peníze Maďarů Ukrajině“. Vláda v Budapešti má s Ukrajinou dlouhodobě napjaté vztahy a odmítá ji v obraně proti ruské agresi vojensky podporovat. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině.

Podle průzkumů veřejného mínění v loňském roce měla silnější podporu než Fidesz Magyarova strana Tisza. Volby se uskuteční v dubnu, jejich přesný termín ale ještě není znám. Server telex.hu v polovině prosince napsal, že z lidí, kteří jsou rozhodnuti jít hlasovat, by Magyarovu stranu podpořilo 47 procent lidí, Orbánovo uskupení 39 procent. Agentura Reuters připomíná, že pozicí Fideszu otřásá hospodářská stagnace Maďarska nebo strmý růst životních nákladů.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Muniční sklad Vrbětice
Aktualizováno

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Politika

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Babiš uvedl, že za útoky stálo Rusko a slova Fialy řešit nebude.

ČTK

Přečíst článek

Související

Nový opoziční lídr Péter Magyar

Problémy pro Orbána? Maďarská opozice se nadechuje, na protivládní demonstraci přišly tisíce lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Penta dostala zelenou. V historickém centru Prahy může postavit nový bytový dům

Petrská 18
Penta, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Penta Real Estate získala povolení pro stavbu bytového domu, který vznikne v pražské Petrské ulici namísto prázdného objektu bývalé telefonní ústředny. V domě plánuje developer 82 luxusních bytů doplněných o nebytové prostory. Dokončení projektu podle návrhu studia Pantograph firma podle svého webu plánuje v roce 2028.

Architektonický návrh domu podle webu firmy čerpá inspiraci z pražského kubismu, ve vnitrobloku by mělo být zahradní atrium. V projektu bude Penta nabízet byty v nejvyšším standardu a dům bude mít vstupní lobby s recepcí. Kromě bytů budou podle stavebního povolení v budově dva nebytové prostory a dvě patra podzemních garáží pro 96 aut.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat bytové jednotky v projektu Petrská 18?

7 fotografií v galerii

Penta podle informací serveru Seznam Zprávy koupila původně telekomunikační budovu ze 70. let minulého století na adrese Petrská 18 na přelomu let 2021 a 2022 s tím, že namísto kanceláří, které plánoval dřívější majitel, postaví v prestižní Petrské čtvrti byty.

Petrská 18 Penta, užito se svolením

Developerská součást skupiny Penta buduje v metropoli i další projekty, například na místě bývalé továrny Walter v Praze 5, místo Nuselského pivovaru v Praze 4 či mezi Masarykovým nádražím a Florencí, kde zatím dokončila kancelářskou budovu Masaryčka. Letos také plánuje zahájit první část výstavby na pozemcích v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží v Praze 3.

Starší byty loni zdražily o 17 procent

Starší byty, chaty i chalupy zdražily. Růst se loni nevyhnul ani nájmům

Reality

Ceny starších bytů v Česku loni výrazně vzrostly. Meziročně zdražily v průměru o 17 procent a za metr čtvereční kupující zaplatili zhruba 82 tisíc korun. Růst se nevyhnul ani nájemnímu bydlení – nájmy bytů stouply o osm procent a podnájmy samostatných pokojů dokonce o desetinu. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality, která vychází z dat za období od ledna do listopadu loňského roku.

nst

Přečíst článek

Firma připravuje ve spolupráci s developery Kaprain Real Estate a Sekyra Group rovněž dostavbu Vítězného náměstí v Praze 6. Penta je také zastoupena ve firmě CR-City, která plánuje zastřešení platformy hlavního nádraží za účelem výstavby domů. Loni Penta Real Estate spolu s firmou MAT Corporation koupily budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická.

Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Nuselský pivovar po rekonstrukci

V pražských Nuslích je nová obchodní pasáž. Díky rekonstrukci tamního pivovaru si lidé mohou krátit i cestu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť

Kupka: Příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic
ČTK
Michal Nosek
nos

Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.

Rok 2026 nebude na českých dálnicích patřit rekordním číslům v kolonce „otevřeno“. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přibude řidičům zhruba čtyřicet kilometrů nových úseků. Na poměry posledních let, kdy se každoročně zprovozňovalo i přes 70 kilometrů, jde o viditelné zpomalení. Z pohledu investorů, stavebních firem i regionální ekonomiky může však jít o jeden z klíčových roků dekády.

FOTOGALERIE: Nová část dálnice D7 se otevře příští rok

Dostavba dálnice D7 pokračuje Dostavba dálnice D7 pokračuje Dostavba dálnice D7 pokračuje 9 fotografií v galerii

Hlavními tahouny otevření mají být „dokončovačky“. Především dálnice D35, budovaná jako strategická alternativa k přetížené D1, má v roce 2026 nabídnout další souvislé úseky mezi Hradcem Králové a východními Čechami. Právě zde se nejlépe ukazuje ekonomický efekt infrastruktury: kratší časy přepravy, menší zdržení v obcích a vyšší atraktivita území pro průmysl i logistiku.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl koncem loňského roku uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém rozhovoru.

Cesta do Rakouska

Významné jsou také hraniční úseky. Na jihu Čech se má dálnice D3 přiblížit až k rakouské hranici u Dolního Dvořiště, na severu pak D11 směrem k Polsku. Tyto stavby nejsou dlouhé, ale mají vysokou návratnost. Otevírají přímé napojení na zahraniční síť a podporují přeshraniční obchod i cestovní ruch. Podobně je tomu u D6 na Karlovarsku nebo u D48 na severu Moravy, kde jde o odstranění dlouhodobých dopravních špuntů.

Ještě důležitější než to, co se otevře, je však to, co se v roce 2026 začne stavět. ŘSD počítá se zahájením staveb v souhrnné délce přes sto kilometrů. To je objem, který výrazně zaměstná stavebnictví i navazující obory – od projekčních kanceláří po dodavatele materiálů. Z makroekonomického pohledu jde o stabilizační prvek v době, kdy jiné veřejné investice mohou kolísat.

Symbolickým projektem má být pokračování D35 v úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, kde se počítá s využitím modelu PPP. Ten umožňuje rozložit finanční zátěž státu do delšího období a udržet tempo výstavby i v situaci, kdy je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury napjatý. Podobná logika stojí i za plánovanými starty na D11 nebo D55, tedy na trasách, které mají potenciál změnit dopravní mapu celých regionů.

Právě finance budou v roce 2026 největší neznámou. Řada projektů je připravena, ale jejich skutečný start bude záviset na tom, kolik peněz stát dokáže uvolnit a zda se podaří udržet tempo povolovacích procesů. „Praxe minulých let ukazuje, že technická připravenost sama o sobě nestačí – rozhodující je stabilita financování a schopnost státu dodržet vlastní harmonogramy,“ říká projektový inženýr Jiří Dobrovský ze společnosti Swietelsky stavební, která realizuje část dostavby dálnice D7. 

Nově dokončený úsek dálnice D6

Lukáš Kovanda: Dálniční známky pozvolna dohánějí inflaci

Názory

Nominální růst ceny dálniční známky je mnohem pomalejší než růst inflace i mezd. Navíc peníze vybrané na dálničních známkách jdou zpět do rozvoje tuzemské infrastruktury, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Simba a Matěj

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

fry

Přečíst článek
Doporučujeme