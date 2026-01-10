Brusel chce zatáhnout Maďarsko do války, prohlásil Szijjártó
Bruselsko-kyjevský plán zatáhnout Maďarsko do války je hotov a jeho uskutečnění brání jen vláda Viktora Orbána. Prohlásil to podle agentury MTI šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na dnešním kongresu Orbánovy strany Fidesz. Szijjártó rovněž tvrdil, že rady unijních ministrů zahraničí se v poslední době proměnily ve „válečné konference“ a že evropské lídry ovládl „válečný fanatismus“.
Maďarská národovecká a euroskeptická vláda má dlouhodobě napjaté vztahy s Ukrajinou a odmítá ji vojensky podporovat v obraně proti ruské agresi. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině. Volby v Maďarsku se uskuteční v dubnu a léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.
„Válečný fanatismus“
Szijjártó dnes prohlásil, že z Bruselu se zcela vytratil zdravý rozum. „Válečný fanatismus ovládl evropské politické vůdce,“ řekl s poukazem na několik dní starou deklaraci Británie, Francie a Ukrajiny o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné.
„Podle této dohody se dvě evropské jaderné mocnosti rozhodly vyslat vojáky na Ukrajinu. To v podstatě znamená, že evropské jaderné mocnosti zahájily válku. A jejich cílem… je pohltit celou Evropu plameny války,“ řekl dnes Szijjártó, podle něhož existuje plán Bruselu a Kyjeva zatlačit Maďarsko do války.
„Proto nám chtějí v dubnových volbách vnutit probruselskou proukrajinskou loutkovou vládu,“ řekl Szijjártó, který je rovněž členem Fideszu. Strana je v Evropském parlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu, stejně jako například hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše.