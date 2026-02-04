Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků

Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků

Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků
iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.

Globálním obchodem otřásají bitvy o suroviny, čipy, zbraně… Už covidová pandemie ale ukázala, že hodně slabých míst mohou mít dodavatelské řetězce v oboru, který je pro lidi zvlášť citlivý – ve zdravotnictví. Problémy s dodávkami roušek, vakcín nebo rychlotestů vystřídaly pochybnosti, jak bezpečné jsou dodávky léků. Covid byl pro Evropu prvním varovným budíčkem, který připomněl závislost na Asii v ingrediencích, z nichž se léky vyrábí. S druhým budíčkem přišel prezident Donald Trump. Evropě ukázal, že si nemůže být jista ani svým silným postavením ve výrobě nových léků.

Světová média v posledních měsících obsáhle informovala o sporu kolem Grónska, který vyvolal nebývalé napětí mezi Spojenými státy a Dánskem. Menší publicitu měla jiná záležitost ve vztazích mezi oběma zeměmi, jejíž ekonomické důsledky jsou přitom zásadní. Týká se dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk – evropského lídra ve svém oboru, který realizuje většinu svých tržeb v Americe. Dobře známé jsou tam její inzulinové produkty a léky na hubnutí, včetně značky Wegovy.

Obrovský význam Novo Nordisku pro dánskou ekonomiku mnozí přirovnávají k někdejší roli firmy Nokia pro hospodářství Finska. Když Donald Trump po předloňských volbách v duchu svých slibů začal hrozit vysokými cly na léky (padala i trojciferná čísla), jedním z terčů byla i Novo Nordisk. Cílem amerického prezidenta bylo snížit ceny léků v Americe a podobně jako v případě jiných odvětví přesunout výrobu do USA.

Biochemik Hostomský: V Americe se z neúspěchu otřepete. V Evropě vás provází celý život

Leaders

Zdeněk Hostomský se po zkušenostech z velké americké farmaceutické firmy Pfizer vrátil do Česka a stal se ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Zjistil, že s legendárním Antonínem Holým, který ÚOCHB proslavil objevy antivirotik, byli dříve konkurenty. „Za mého působení v Americe jsme byli na opačných stranách barikády,“ řekl Zdeněk Hostomský v rozhovoru pro Export.cz. Právě řediteli Hostomskému se později podařilo vyjednat další příliv peněz za „patenty profesora Holého“ do Česka.

Jan Žižka

Přečíst článek

Do bitvy s Amerikou se nechce nikomu 

Loni uprostřed léta Donald Trump zaslal dopis 17 velkým světovým farmaceutickým společnostem – včetně Novo Nordisku, ve kterých je žádal, aby snížily ceny léků na nejnižší úroveň, kterou si účtují v jiných vyspělých zemích. Zároveň je nepřestával tlačit k přesunu výroby do USA. A prakticky všechny velké „farma“ firmy ustoupily. Novo Nordisk se dohodla s Washingtonem v listopadu, výrazně snížila ceny a zavázala se k investici do rozšíření výrobních kapacit ve Spojených státech ve výši 10 miliard dolarů. Díky tomu získala příslib, že ji během tří let nezasáhnou chystaná americká cla. Podobné dohody uzavřely i další firmy. Například britská AstraZeneca přesměrovala své investiční plány ze Spojeného království do Ameriky.

Signál, který tyto dohody vyslaly do Evropské unie, byl jasný – americký trh, největší na světě, je i pro evropské společnosti natolik významný, že mu nakonec dají přednost. Objevily se obavy, že farmaceutické společnosti své léky na některé evropské trhy ani neuvedou, pokud by to mělo být za cenových podmínek, které by vzhledem k novým Trumpovým pravidlům automaticky znamenaly příliš nízké ceny pro nejdůležitější americký trh. Když v Bruselu začali úředníci a europoslanci projednávat nově navrhovaný Akt o kritických léčivech, který má posílit pozici EU ve farmaceutickém průmyslu, bylo jasné, že už nejde pouze o závislost na asijském dodavatelském řetězci. Aktuálním tématem se stalo varování, že Evropa nakonec bude muset spoléhat také na Ameriku, a to ve výrobě nových léků.

Jak výroba léků připomíná obranný průmysl 

Prezidentu Trumpovi, navzdory všem výhradám vůči jeho krokům v mezinárodní politice a obchodu, i mnoho Evropanů připisuje jednu zásluhu – jasně ukázal, že se „starý kontinent“ musí více spoléhat na sebe. Platí to především v oblasti obrany a zbrojního průmyslu. Jeden z nejúspěšnějších českých vědeckých manažerů Zdeněk Hostomský loni v rozhovoru pro Export.cz vysvětloval, že mezi obranným a farmaceutickým odvětvím ale existuje určitá paralela, která platí právě pro vztah Evropy s Amerikou jako „inovační laboratoří veškeré medicíny.“

Zdeněk Hostomský vedl výzkum rakoviny v americké farmaceutické firmě Pfizer a šéfoval pražskému Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB).

Trump škrtí výzkum. Vývoj léků může úplně zkolabovat, říká biochemik Hostomský

Leaders

Evropa má historickou šanci nalákat americké vědce, kteří čelí nejistotě kolem financování výzkumu ve Spojených státech. „V malém jsme zažili něco podobného už v době brexitu,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz jeden z nejúspěšnějších českých vědeckých manažerů Zdeněk Hostomský, který vedl výzkum rakoviny v americké farmaceutické firmě Pfizer a šéfoval pražskému Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Řadu britských vědců se po brexitu podařilo zlákat i do Česka a v případě Američanů je to podle Hostomského nyní podobné.

Jan Žižka

Přečíst článek

Donald Trump proslul svými výroky o tom, jak se USA často nechávaly za jeho předchůdců ostatními státy „oškubat“. Podle Zdeňka Hostomského, který nejenom šéfoval proslulému pražskému Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB), ale také vedl výzkum rakoviny v americké firmě Pfizer, má Trumpův argument ve farmaceutickém průmyslu jisté opodstatnění. Sám Hostomský, který je také americkým občanem, ostatně Trumpa i volil.

Ve Spojených státech byli lidé podle česko-amerického manažera dlouhodobě zvyklí platit velké peníze za přístup k nejmodernějším lékům. Vlády spousty dalších zemí, od Kanady po Evropu, ale namítaly, že nové léky jsou pro ně moc drahé a prosadily si nižší cenu. „Farmaceutické firmy na to přistoupily, protože zisk jim přinášel hlavně americký trh,“ vysvětloval Hostomský. Vývoj léků tak financovali především Američané. A Trump svým – často frustrovaným – voličům slíbil, že tuto situaci napraví.

Současný americký prezident těžil z paradoxní situace – zatímco Evropané obvykle závidí USA ekonomické parametry typu výše hrubého domácího produktu na hlavu, Američané mají často pocit, že si ve skutečnosti žijí hůře. Přesvědčuje je o tom mimo jiné právě stav jejich zdravotnictví, které charakterizuje bonmot, podle něhož ho mají Spojené státy zároveň nejlepší i nejhorší na světě.

Šance pro Evropu? 

Trumpova politika má ale podle Hostomského také druhou stranu mince: „Nebere příliš v potaz, že Amerika je inovační laboratoří veškeré medicíny.“ Prezident třeba i dosáhne toho, aby byly léky levné jako jinde na světě, ale pak se také může stát, že nové už třeba ani nebudou. „Žádná soukromá firma nebude vyvíjet léky, pokud na tom nevydělá,“ dodal bývalý šéf ÚOCHB.

Určitou příležitost pro Evropu pak nabídla další Trumpova „libůstka“, když se rozhodl výrazně omezit americké výdaje na výzkum. Evropské výzkumné instituce začaly lákat americké vědce a zdálo se, že by se americká „inovační laboratoř“ mohla do značné míry přesunout za oceán. Američtí soudci a kongresmani ale kroky washingtonské administrativy výrazně korigovali, což se týká právě klíčových oblastí, jako je zdravotnický a biomedicínský výzkum. A velké farmaceutické společnosti se koneckonců zavázaly nejenom k investicím do americké výroby, ale také do vývoje léků.

Jak to vše nakonec dopadne, je ve hvězdách, jedinou jistotou se zdá být skutečnost, že doba neustálých změn v postojích Trumpovy administrativy nekončí. Pokud by nové poměry v Americe i globálním obchodě znamenaly ochromení farmaceutického vývoje, povzbudilo by to výrobce generik, která míří do světa díky tomu, že původní patentová ochrana originálních léků už vypršela.

Grónsko

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Politika

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Mezi laboratoří a lékárnou světa 

Generika pochopitelně hrají zásadní roli už dnes a Spojené státy jsou zcela závislé na jejich dovozu. Světovou jedničkou v jejich výrobě je Indie a Trumpova administrativa vyloučila, že by na jejich dovoz z nejlidnatější země světa uvalila cla. Evropané tak stále více zjišťují, že jejich pozice – a to nejenom geograficky – je někde uprostřed mezi americkou „inovační laboratoří“ a indickou „lékárnou světa“.

To na druhé straně neznamená, že by Evropa také neměla své trumfy. Jak v rozhovoru, který zveřejnil mimo jiné Zdravotnický deník, uvedl generální ředitel asociace Medicines for Europe Adrian van den Hoven, více než 20 procent generických léků na americkém trhu pochází z Evropy. (V případě dovozu z Indie je to 45 procent.) Tento údaj vyplynul z průzkumu, který Evropané realizovali právě v době, kdy Donald Trump loni hrozil cly. Nakonec je na takzvané off-patentové léky z EU – tedy generika a biosimilars – neuvalil. „Dokázali jsme Evropské komisi a následně i americké administrativě prokázat, že pokud by byla na evropské off-patentové léky uvalena cla, zhoršilo by to situaci s nedostatky v amerických nemocnicích,“ dodal ve zmíněném rozhovoru šéf asociace, která zastupuje výrobce generických a biosimilárních léčiv.

V době, kdy americká obchodní a celní politika zůstává nepředvídatelnou, je pro Evropu nutností uzavírat nová partnerství v jiných částech světa. Jedním z nich je v lednu uzavřená dohoda o volném obchodu mezi EU a Indií – nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou světa. Skeptici mohou namítnout, že kvůli tomuto ujednání evropský trh ještě více zaplaví indická generika. Faktem je, že Indové v rámci rozhovorů úspěšně usilovali o to, aby na ně nedopadla přísnější evropská pravidla v ochraně duševního vlastnictví. Nové Dillí se ale zároveň zavázalo, že bude postupně eliminovat cla na nové léky, čímž otevře dveře evropským farmaceutickým společnostem.

Oživení na trase Evropa-Indie 

Díky silnějším vazbám na Evropu si Indové slibují další rozvoj své země jako „globální lékárny“ a také nové výrobní základny světa, která do značné míry přebírá tuto roli od Číny. Kromě léčiv v téhle souvislosti uvažují také o zdravotnických prostředcích.

Podle Tomáše Koláře, výkonného ředitele českého výrobce nemocničních lůžek Linet, bude dopad evropské dohody s Indií určitě pozitivní. Šéf firmy, která je tahounem zahraničních aktivit české Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), zároveň naznačuje, že veškeré vyhlídky je nutné hodnotit střízlivě.

výkonný šéf Linetu Tomáš Kolář

Chystat další scénáře pro americký trh teď nedává smysl, říká šéf Linetu Tomáš Kolář

Leaders

Společnost Linet, která je jedním z největších světových hráčů ve výrobě nemocničních lůžek, považuje v posledních letech za největší příležitost americký trh. Po opětovném nástupu prezidenta Donalda Trumpa ale není vůbec jasné, jak se strategií předního českého exportéra zamává jeho celní politika. „Vzhledem k neustále ohlašovaným změnám už nemá smysl si připravovat stošestnáctý scénář, jak na vývoj v USA reagovat,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný šéf Linetu Tomáš Kolář.

Jan Žižka

Přečíst článek

V současné době je podle Koláře na importované zboží do Indie včetně zdravotnické techniky aplikováno vysoké clo, řádově desítky procent podle jednotlivých položek. To by se mělo změnit. Čeští exportéři na druhou stranu musí počítat s tím, že indický trh je zaměřený na nízké ceny, stále s relativně nízkou hodnotou hrubého domácího produktu na hlavu. Největší výzvou však zůstává tamní mentalita „Buy India“. „Výrobky s domácím obsahem mají vysokou prioritu před importovaným zbožím. S tím se bude muset každý importér popasovat,“ zdůraznil pro Export.cz Tomáš Kolář.

Šéf Linetu připouští indický předpoklad, že by se v asijské zemi mohly zdravotnické prostředky více vyrábět, a to i pro evropský trh: „Indie je dnes vnímána jako Čína před 20 lety. Indové jsou schopni dobře vyrábět a mají obrovský zájem a potenciál.“

Nástup Číny v dodavatelském řetězci 

Také Indie však v jednom klíčovém segmentu čelí postupnému ústupu ze scény. Země se prakticky z nuly na počátku osmdesátých let minulého století vypracovala na největšího světového producenta aktivních farmaceutických látek (API), z nichž se vyrábějí léky. V poslední době ji ale překonává Čína – zatím v jednom významném ukazateli, který se týká nových žádostí o schvalování API. V roce 2024 už Čína Indii předběhla se 45 procenty všech žádostí na světě. Indie byla těsně druhá, zatímco Evropská unie a v tomto měřítku ještě slabší Spojené státy už klesly k pouhým jednotkám procent.

Rostoucí závislost Evropy na Číně v látkách API se negativně projevila v době pandemie. Výpadky v dodávkách ingrediencí léků tehdy způsobila čínská politika nulové tolerance vůči covidu. Vedla totiž k opakovanému uzavírání výroby na lokální úrovni i omezování provozu v tamních přístavech. V Evropě se začalo více mluvit o potřebě návratu výroby API na „domácí půdu“, něco podobného ale není ve větším měřítku reálné. Ekonomické náklady takového reshoringu by byly příliš vysoké a EU by se nezávislosti stejně nezbavila – bylo by nutné dovážet potřebné suroviny.

Martin Wichterle: Příběh Česka by měl být o zemi, kde se skvělé produkty vymýšlí i vyrábí

Zprávy z firem

Známý český podnikatel Martin Wichterle říká, že probádal spoustu slepých uliček. „Bez toho to nejde,“ dodal v rozhovoru pro Export.cz. Slepé uličky jeho firmě Wikov, přednímu světovému výrobci průmyslových převodovek, také hodně přinesly. Platí to například o společných aktivitách Wikovu s dceřinou společností německého Siemensu, které se zaměřovaly na servis převodovek. Těm poměrně rychle odzvonilo, ale českou firmu tato nepříliš významná epizoda nakopla k novému významnému oboru.

Jan Žižka

Přečíst článek

Evropská dilemata 

Obavy z budoucnosti v minulých letech posílily četné výpadky léků v evropských zemích. Podle loňské zprávy Evropského účetního dvora jejich nedostatek dosáhl rekordní úrovně v letech 2023-2024, kdy byly výpadky čím dál častější a závažnější. Od roku 2022 do října 2024 zaznamenala EU podle údajů Evropské agentury pro léčivé přípravky 136 kritických výpadků. V těchto případech ale většinou primárně nešlo o důsledek problémů v mezinárodním obchodu. Jak zdůrazňuje Adrian van den Hoven, Evropská komise při přípravě nového Aktu o kritických léčivech poprvé uznala, že základní příčiny nedostatku léků jsou ekonomické, konkrétně v oblasti tendrů a systémů úhrad cen.

Podobně jako v případě zemědělství nebo energetiky narušily funkční trh ve zdravotnictví unijní a státní regulace, ať už jejich potřebu hodnotíme v jednotlivých případech jakkoliv. Na přehnanou regulaci si stěžuje také české ministerstvo zdravotnictví.

Cesta k nápravě vede přes reformy v rámci samotné EU, které se týkají například výběrových řízení, jež by měla více hodnotit i jiná kritéria než cenu. Na druhé straně je jasné, že změny se nevyhnou ani vztahům EU s okolním světem. Unie se bude snažit posílit domácí výrobu léků i jejich ingrediencí. Jak konkrétně to udělat, bude předmětem mnoha sporů.

Přehnané ochranářství vlastního trhu by ale k cíli nevedlo. V době nejistých vztahů s USA a Čínou musí být řešením diverzifikace dodávek léků, jejich ingrediencí a nové formy spolupráce nejen s Indií, ale také s dalšími zeměmi jihovýchodní Asie nebo s Afrikou. Právě v Africe se dnes střetávají ekonomické zájmy velmocí a EU by mimo jiné mohla také ve vlastním zájmu povzbudit tamní rozvíjející se farmaceutický průmysl i obor zdravotnických prostředků.

Článek vyšel také na Export.cz

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zdeněk Hostomský vedl výzkum rakoviny v americké farmaceutické firmě Pfizer a šéfoval pražskému Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB).

Trump škrtí výzkum. Vývoj léků může úplně zkolabovat, říká biochemik Hostomský

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Petra Nehasilová
pej

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Dispozice 4+kk o ploše 130 metrů čtverečních byla navržena a realizována společností Vimislicki. Byt je určen k pronájmu. „Minimalismus je v tomto případě spíš disciplína než styl. Když odstraníte dekorace, zůstane jen materiál, proporce a detail. A ty musí fungovat stoprocentně,“ říkáJakub Vymyslický, spolumajitel Vimislicki.

14 fotografií v galerii

Základem bytu je téměř padesátimetrový obytný prostor, v němž se kuchyně, jídelna a obývací část propojují do jednoho celku.

Minimalismus, který je vidět na ceně

Klíčovým materiálem interiéru je travertin. Ne jako akcent, ale jako nosný prvek. Nejvýrazněji se objevuje na kuchyňském ostrůvku z masivního kamene s obloukovým tvarem a jemným drážkováním, což je prvek, který působí samozřejmě, ale patří k technologicky i finančně nejnáročnějším částem realizace.

„Travertinový ostrůvek byl nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit dopředu,“ říká výrobní ředitel společnosti Vimislicki Stanislav Zbranek. Travertin se promítá i do dalších detailů, například do pracovního stolu s kamennou nohou nebo do architektonických prvků napříč bytem.

Veškerý nábytek byl navržen a vyroben na míru tak, aby byl nedílnou součástí architektury bytu. Dřevo s výraznou strukturou se objevuje na solitérních kusech i v ložnicích, kde přirozeně přechází do čel postelí.

Luxusní šachový set

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Enjoy

Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Byt je vybaven komplexním systémem chytré domácnosti, integrovaným ozvučením a technologiemi, které zvyšují každodenní komfort, aniž by se vizuálně prosazovaly. Technologie zde nejsou designovým tématem, ale samozřejmým standardem odpovídajícím cenové hladině a charakteru adresy.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, s jakými technickými možnostmi pracujeme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný bez kompromisů,“ doplňuje Jakub Vymyslický, spolumajitel společnosti.

Dům s minulostí: od brutalismu k luxusní adrese

Současná podoba domu v Pařížské je výsledkem radikální proměny. Na jeho místě stála od roku 1974 brutalistická budova Mezinárodního svazu studentstva, navržená architektem Stanislavem Hubičkou. Objekt byl výraznou ukázkou architektury své doby a nesl silnou ideologickou stopu studené války.

Po roce 1989 ztratil svůj původní význam a v posledních letech prošel zásadní rekonstrukcí. Dům je dnes ve vlastnictví investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která objekt přetvořila na víceúčelový městský dům s luxusním retailovým parterem, kancelářemi a rezidenčními patry zakončenými penthousem.

Z původně institucionální stavby se tak stala jedna z nejprestižnějších rezidenčních adres v Praze.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pařížská ulice dlouhodobě patří k nejdražším ve střední Evropě. Ceny bytů se zde pohybují v řádech desítek milionů korun a každé rozhodnutí v interiéru má přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Byty v tomto projektu našly své majitele prostřednictvím neveřejné nabídky.

Pařížská ulice a její bezprostřední okolí dlouhodobě představují absolutní špičku pražského rezidenčního trhu. Ceny bytů se zde běžně pohybují v rozmezí 40 až 70 milionů korun, u výjimečných nebo nadstandardně řešených jednotek i výrazně výše. Tomu odpovídá i nájemní trh. Prémiové byty o velikosti přibližně 100 až 130 metrů čtverečních se v této lokalitě pronajímají zpravidla za 60 až 100 tisíc korun měsíčně, v závislosti na standardu, výhledech a míře individualizace interiéru.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Reality

Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Legendární Ferrari jde do dražby. Cena? 11,5 milionu liber

OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů

Enjoy

Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Reality

nst

Přečíst článek
Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zlato a stříbro se vracejí do hry. Jejich cena znovu prudce roste

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim
iStock
nst
nst

Po mimořádně prudkém dvoudenním výprodeji se ceny zlata a stříbra rychle odrážejí ode dna. Zlato se vrátilo nad hranici 4900 dolarů za unci a míří k největšímu dennímu růstu od roku 2008, zatímco stříbro skokově zdražuje. Analytici očekávají, že drahé kovy by letos mohly znovu dosáhnout rekordních hodnot.

Cena zlata se v ranních hodinách se vrátila nad hranici 4900 amerických dolarů (100 850 korun) za troyskou unci a směřuje k největšímu jednodennímu růstu od listopadu roku 2008. Výrazně dnes posiluje také cena stříbra. Analytici předpokládají, že drahé kovy budou v letošním roce dál růst a mohou dosáhnout nových historických maxim.

Krátce před desátou hodinou středoevropského času vzrostla cena zlata k okamžitému dodání o 5,9 procenta na 4937 amerických dolarů za troyskou unci, což odpovídá přibližně 101 500 korunám. Ještě v pondělí se přitom cena propadla na minimum 4403,24 amerického dolaru za unci, zatímco minulý týden vystoupala na rekordních 5594,82 amerického dolaru za unci. Cena nejbližšího termínového kontraktu na zlato dnes roste ještě výrazněji, a to o 6,7 procenta na 4963 amerických dolarů za unci.

Cena stříbra ve stejnou dobu vzrostla téměř o 13 procent a pohybovala se těsně pod hranicí 87 amerických dolarů za unci. V pátek přitom cena stříbra zaznamenala mimořádně prudký pokles o 27 procent a v pondělí odepsala dalších šest procent.

Cena zlata padá

Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje

Názory

Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Propad kvůli Warshovi

Předchozí výrazný propad cen drahých kovů přišel poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nominaci Kevina Warshe do funkce předsedy Federálního rezervního systému Spojených států amerických. Po této zprávě posílil kurz amerického dolaru, což zdražilo nákup zlata a stříbra investorům používajícím jiné měny.

Podle analytika Kylea Roddyho ze společnosti Capital.com finanční trhy Warshe vyhodnotily jako relativně důvěryhodného kandidáta. Cena zlata i stříbra se tak podle něj nyní vrací přibližně na úrovně, kde se nacházela na začátku druhé poloviny ledna, uvedl Rodda v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Související

Cena zlata
Aktualizováno

Zlato přepisuje dějiny. Jeho cena poprvé překročila 5 tisíc dolarů

Trhy

nst

Přečíst článek
Zlato nadále roste
Aktualizováno

Zlato překonalo další rekord. Jeho cena se přehoupla přes sto tisíc

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme