Problémy pro Orbána? Maďarská opozice se nadechuje, na protivládní demonstraci přišly tisíce lidí

Maďarská opozice u příležitosti státního svátku uspořádala v Budapešti protivládní demonstraci, které se podle odhadů agentury AP zúčastnilo asi 10 tisíc lidí. Nový opoziční lídr Péter Magyar, podnikatel s někdejšími vazbami na vládní stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána, během protestů oznámil, že se chystá založit novou stranu s cílem zbavit Fidesz po 14 letech moci. Orbán předtím během oslav vyzýval voliče ke vzpouře proti Bruselu a varoval před zatažením Maďarska do války s Ruskem.

„Ať už má Evropská unie jakékoli chyby, je to klub, jehož jsme členem,“ prohlásil Magyar ve svém projevu na demonstraci a zdůraznil význam spolupráce s Bruselem. „Bez demokracie se dá žít, ale opravdu to za to nestojí,“ řekl v narážce na autokratické způsoby Orbánova vládnutí. Dodal, že Orbánův režim lze porazit v demokratických volbách „možná dříve, než si mnozí myslí“.

Magyar je bývalým manželem někdejší ministryně spravedlnosti a Orbánovy spojenkyně Judity Vargové. Ta odstoupila z veřejného života před měsícem kvůli aféře s kontroverzním udělením prezidentské milosti, která stála křeslo i samotnou hlavu státu Katalin Novákovou, připomíná AP. Magyar tak má dobrý přehled o fungování Orbánovy strany a v posledních týdnech vyzýval k zásadní změně a zveřejňoval citlivé informace o vnitřním chodu maďarské vlády.

Magyarovy příspěvky na internetu a rozhovory v médiích si získaly vysokou sledovanost. Podle průzkumu agentury Median z tohoto týdne slyšelo o jeho vstupu do politiky 68 procent voličů, z nichž 13 procent uvedlo, že jeho stranu pravděpodobně podpoří. Sám Magyar tvrdí, že jeho nová strana se má stát alternativou k roztříštěné maďarské opozici.

„Pokud maďarští voliči konečně uvidí skutečnou politickou sílu, která se nedá podplatit ani vydírat, která je čestná, upřímná, otevřená a bez extrémů, pak čím dál více lidí uvěří, že existuje naděje na změnu... po desetiletích v politické bažině,“ řekl Magyar dále v projevu, v němž také obvinil Orbánovu vládu z korupce a mizerného hospodaření.

Orbán u příležitosti dnešních oslav státního svátku, kterým si Maďarsko připomíná začátek protihabsburské revoluce z roku 1848, vyzval ke vzpouře proti Bruselu, který se podle něj snaží zatáhnout Maďarsko do války a vnutit mu své představy, jež odporují maďarskému cítění. Maďaři podle něj už nejsou ve svém odporu osamoceni, po Slovácích se prý probouzejí i Češi a další národy. Orbán se tak podle AP před červnovými volbami do Evropského parlamentu především snaží mobilizovat své příznivce pod praporem pravicového populismu a burcuje je, aby mu pomohli „okupovat Brusel“.