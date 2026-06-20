Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska
Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.
Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli odkazu Ukrajinské povstalecké armády dál sílí. Po rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání, oznámili vrácení vlastních polských ocenění také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar.
Podle serveru Politico tím spor zasáhl jedno z nejdůležitějších spojenectví Ukrajiny ve válce proti Rusku. Jádrem roztržky je Zelenského dekret, kterým jedné z ukrajinských jednotek speciálních sil udělil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. Zatímco část Ukrajinců vnímá UPA jako symbol boje za nezávislost, v Polsku její odkaz vyvolává bolestné vzpomínky na volyňský masakr, při němž ukrajinští nacionalisté za druhé světové války zabili desítky tisíc Poláků.
„Nemůžeme zapomínat na naši historii, nemůžeme se vzdát naší paměti a nemůžeme se zříci důstojnosti našich obětí,“ řekl Nawrocki při oznámení svého rozhodnutí. Trvá na tom, že nejde o změnu polské strategie vůči Ukrajině, ale o obranu historické paměti.
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Politicky nebezpečný krok
Kyjev krok odmítá jako politicky nebezpečný. Sybiha označil Nawrockého rozhodnutí za „strategickou chybu“ a neuctivost, ze které bude mít prospěch pouze Moskva. Oznámil také, že vrátí Řád za zásluhy Polské republiky, který dostal v roce 2022.
Stejný řád chce podle listu Ukrajinska pravda vrátit také Budanov. „Ukrajina neříká žádné zemi, jak učit svou historii. Proto si také vyhrazujeme právo na naši národní paměť a důstojnost,“ uvedl. Zároveň připomněl, že Řád bílého orla dosud nebyl odebrán ani italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu.
Ukrajinský velvyslanec Bodnar napsal na Facebooku, že chápe polské emoce, ale nemůže souhlasit s tím, aby byl Zelenskyj jako prezident země bránící Evropu před ruskou agresí zbaven nejvyššího polského řádu. I on proto oznámil vrácení polského vyznamenání.
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Do sporu vstoupil Tusk
Do sporu ostře vstoupil také polský premiér Donald Tusk, politický soupeř Nawrockého. Na síti X napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou těší Vladimira Putina a šokuje spojence. „Úkolem prezidentů Zelenského a Nawrockého je uklidnit emoce, nikoli vyvolávat napětí. Frontová linie je jinde,“ uvedl Tusk.
Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej.— Donald Tusk (@donaldtusk) June 19, 2026
Portál Onet zároveň upozornil, že Nawrockého rozhodnutí musí kontrasignovat premiér. Bez Tuskova podpisu tak odebrání vyznamenání nebude platné.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski dnes na síti X napsal, že vítězem historicko-řádové války mezi Ukrajinou a Kyjevem může být Moskva. Už v noci přes X upozornil Nawrockého na to, že Moskva rozhodnutí odebrat Zelenskému řád uvítala. Sikorski v tomto příspěvku sdílel vyjádření místopředsedy ruské bezpečnostní rady a někdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva.
Zwyciezcą wojny historyczno-orderowej może być tylko Moskwa.https://t.co/6zAJ03ZmXB— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 20, 2026
„Polský prezident konečně zbavil Řádu bílé orlice kyjevského zvrhlíka uctívajícího nacisty,“ napsal Medveděv. „Jsem si jistý, že pro vrchního banderovce to nebude problém, na své zelené mikině bude mít více místa na Hitlerův Železný kříž se zlatými dubovými ratolestmi,“ dodal na adresu Zelenského.
Poland’s president has finally stripped the Nazi-worshipping Kiev degenerate of the Order of the White Eagle. I’m sure that won’t be a problem for the Banderite-in-chief — now there’s more room on his green sweatshirt for Hitler’s Iron Cross with Golden Oak Leaves.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 19, 2026
Železný kříž bylo tradiční pruské a německé válečné vyznamenání, které Německo po druhé světové válce kvůli nacistické zátěži přestalo udělovat. V posledních letech ale vznikly petice za jeho obnovení pro německé vojáky nasazené v zahraničních misích. Hitler po přepadení Polska 1. září 1939, kterým v Evropě oficiálně začala druhá světová válka, zřídil ještě vyšší válečné ocenění, a to Rytířský kříž Železného kříže, jehož nejvyšší třída byla se zlatou dubovou ratolestí, meči a brilianty. Na toto vyznamenání Medveděv zřejmě poukazoval. Tato nejvyšší třída byla určena pro nejvýše 12 nositelů, ve skutečnosti ji ale obdržel jen vojenský pilot Hans-Ulrich Rudel, jak uvádí encyklopedie wehrmachtu.
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Polsko patří od začátku ruské invaze mezi největší podporovatele Ukrajiny. Vztahy obou zemí ale dlouhodobě zatěžují historické spory, především volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.. Ukrajinští historici naopak připomínají odvetné akce polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím.
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