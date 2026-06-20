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newstream.cz Politika Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska

Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský prezident Karol Nawrocki
ČTK
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Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.

Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli odkazu Ukrajinské povstalecké armády dál sílí. Po rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání, oznámili vrácení vlastních polských ocenění také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar.

Podle serveru Politico tím spor zasáhl jedno z nejdůležitějších spojenectví Ukrajiny ve válce proti Rusku. Jádrem roztržky je Zelenského dekret, kterým jedné z ukrajinských jednotek speciálních sil udělil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. Zatímco část Ukrajinců vnímá UPA jako symbol boje za nezávislost, v Polsku její odkaz vyvolává bolestné vzpomínky na volyňský masakr, při němž ukrajinští nacionalisté za druhé světové války zabili desítky tisíc Poláků.

„Nemůžeme zapomínat na naši historii, nemůžeme se vzdát naší paměti a nemůžeme se zříci důstojnosti našich obětí,“ řekl Nawrocki při oznámení svého rozhodnutí. Trvá na tom, že nejde o změnu polské strategie vůči Ukrajině, ale o obranu historické paměti.

Politicky nebezpečný krok

Kyjev krok odmítá jako politicky nebezpečný. Sybiha označil Nawrockého rozhodnutí za „strategickou chybu“ a neuctivost, ze které bude mít prospěch pouze Moskva. Oznámil také, že vrátí Řád za zásluhy Polské republiky, který dostal v roce 2022.

Stejný řád chce podle listu Ukrajinska pravda vrátit také Budanov. „Ukrajina neříká žádné zemi, jak učit svou historii. Proto si také vyhrazujeme právo na naši národní paměť a důstojnost,“ uvedl. Zároveň připomněl, že Řád bílého orla dosud nebyl odebrán ani italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu.

Ukrajinský velvyslanec Bodnar napsal na Facebooku, že chápe polské emoce, ale nemůže souhlasit s tím, aby byl Zelenskyj jako prezident země bránící Evropu před ruskou agresí zbaven nejvyššího polského řádu. I on proto oznámil vrácení polského vyznamenání.

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Do sporu vstoupil Tusk

Do sporu ostře vstoupil také polský premiér Donald Tusk, politický soupeř Nawrockého. Na síti X napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou těší Vladimira Putina a šokuje spojence. „Úkolem prezidentů Zelenského a Nawrockého je uklidnit emoce, nikoli vyvolávat napětí. Frontová linie je jinde,“ uvedl Tusk.

Portál Onet zároveň upozornil, že Nawrockého rozhodnutí musí kontrasignovat premiér. Bez Tuskova podpisu tak odebrání vyznamenání nebude platné.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski dnes na síti X napsal, že vítězem historicko-řádové války mezi Ukrajinou a Kyjevem může být Moskva. Už v noci přes X upozornil Nawrockého na to, že Moskva rozhodnutí odebrat Zelenskému řád uvítala. Sikorski v tomto příspěvku sdílel vyjádření místopředsedy ruské bezpečnostní rady a někdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva.

„Polský prezident konečně zbavil Řádu bílé orlice kyjevského zvrhlíka uctívajícího nacisty,“ napsal Medveděv. „Jsem si jistý, že pro vrchního banderovce to nebude problém, na své zelené mikině bude mít více místa na Hitlerův Železný kříž se zlatými dubovými ratolestmi,“ dodal na adresu Zelenského.

Železný kříž bylo tradiční pruské a německé válečné vyznamenání, které Německo po druhé světové válce kvůli nacistické zátěži přestalo udělovat. V posledních letech ale vznikly petice za jeho obnovení pro německé vojáky nasazené v zahraničních misích. Hitler po přepadení Polska 1. září 1939, kterým v Evropě oficiálně začala druhá světová válka, zřídil ještě vyšší válečné ocenění, a to Rytířský kříž Železného kříže, jehož nejvyšší třída byla se zlatou dubovou ratolestí, meči a brilianty. Na toto vyznamenání Medveděv zřejmě poukazoval. Tato nejvyšší třída byla určena pro nejvýše 12 nositelů, ve skutečnosti ji ale obdržel jen vojenský pilot Hans-Ulrich Rudel, jak uvádí encyklopedie wehrmachtu.

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Polsko patří od začátku ruské invaze mezi největší podporovatele Ukrajiny. Vztahy obou zemí ale dlouhodobě zatěžují historické spory, především volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.. Ukrajinští historici naopak připomínají odvetné akce polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím.

Kyjev se snaží zabránit tomu, aby se spor přelil do strategického vztahu s klíčovým spojencem. Jak už dříve uvedl mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj, „historický rozměr není pro politiku“ a měl by zůstat hlavně v rukou historiků.

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Od Ještědu po HolKu. České stavby znovu bodují v prestižních architektonických cenách

Lávka HolKa
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Štvanická lávka HolKa získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026 a zařadila se mezi nejlepší světové realizace mimo Velkou Británii. Není to ale první český úspěch v prestižních architektonických cenách. Na mezinárodní scéně v minulosti obstály také Ještěd, ostravské PLATO nebo Pleskotova Cesta Jelením příkopem.

Pražská Štvanická lávka uspěla na mezinárodní scéně. Stavba, která propojuje Holešovice, Karlín a ostrov Štvanici, získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026. Uděluje je britský Royal Institute of British Architects, jedna z nejvlivnějších architektonických institucí světa. Autory lávky jsou Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek z týmů Atelier Bridge Structures, Atelier Petr Tej a Blank architekti. Klientem projektu bylo hlavní město Praha.

20 fotografií v galerii

RIBA letos ocenila 34 projektů z 15 zemí a čtyř kontinentů. Pražská lávka se tak ocitla ve společnosti staveb od předních světových architektonických ateliérů, mezi nimiž jsou například David Chipperfield Architects, Foster + Partners, BIG – Bjarke Ingels Group nebo Schmidt Hammer Lassen.

Oceněné projekty podle RIBA spojuje důraz na udržitelnost, citlivé doplňování měst, práci s veřejným prostorem a schopnost reagovat na společenské a environmentální výzvy. HolKa do tohoto rámce zapadá přesně, nejde jen o dopravní stavbu, ale o nový městský prostor, který propojuje tři důležité body Prahy a současně respektuje panorama města.

Bílý most, který změnil pohyb po městě

Štvanická lávka měří 300 metrů a díky propojení Holešovic a Karlína získala přezdívku HolKa. Stavba slouží pěším i cyklistům a výrazně zkrátila každodenní pohyb mezi dvěma rychle se proměňujícími pražskými čtvrtěmi. RIBA na projektu vyzdvihuje jemnou prostorovou křivku, která vychází z pohybu chodců a cyklistů. 

Součástí projektu je také napojení na ostrov Štvanici. Lávka tím nepřemosťuje pouze řeku, ale otevírá nový přístup k ostrovu, který se postupně stává důležitější součástí pražského veřejného života.

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V posledních letech na tuto linii navázala rekonstrukce bývalých ostravských jatek na galerii PLATO podle návrhu polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Projekt se v roce 2024 dostal mezi pět finalistů hlavní architektonické kategorie Ceny Evropské unie za současnou architekturu / Mies van der Rohe Awards. To je jeden z největších evropských úspěchů stavby realizované na českém území v poslední době.

Výraznou stopu zanechal také Josef Pleskot. Jeho Cesta Jelením příkopem a Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě získaly také evropskou Brick Award 2004 jako nejlepší cihlová stavba Evropy.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Evropa dohání Wall Street. Méně AI může být najednou výhodou

Vývoj na trzích
iStock
nst
nst

Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.

Vyhlídka na uklidnění situace na Blízkém východě může evropským akciím otevřít cestu k silnému druhému pololetí. Podle agentury Bloomberg investoři sázejí na to, že případný mír podpoří ekonomický růst, sníží tlak na ceny energií a pomůže zkrotit inflaci.

Evropské akcie v posledních měsících zaostávaly za americkým trhem. Po předběžné dohodě Spojených států a Íránu o znovuotevření Hormuzského průlivu se ale nálada začala měnit. Index Stoxx Europe 600 tento měsíc přidal zhruba 1,5 procenta, zatímco americký S&P 500 naopak jedno procento ztratil.

Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro přepravu energií. Přestože dohoda mezi Washingtonem a Teheránem zůstává křehká a jednání plánovaná na pátek byla odložena, ceny ropy za poslední měsíc klesly téměř o 30 procent. Trh tak podle Bloombergu zatím nepočítá s výrazným znovuvyhrocením konfliktu.

Nižší energetické riziko nahrává hlavně evropským cyklickým sektorům. Investoři proto obracejí pozornost k bankám, automobilkám, průmyslovým firmám nebo výrobcům luxusního zboží. Naopak defenzivnější tituly, jako jsou utility a telekomunikace, zaostávají. Slábne také zájem o energetické akcie, protože investoři přehodnocují výhled cen ropy.

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Lukáš Kovanda

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Evropa opět láká

„Investiční argument pro sázku ‚kupujte Evropu‘ je zpět,“ řekl Bloombergu Raphael Thuin ze společnosti Tikehau. Podle něj Evropa investorům nabízí možnost snížit závislost na americkém technologickém sektoru. Právě absence velkých evropských jmen v oblasti umělé inteligence je nyní vnímána spíš jako výhoda, protože americký technologický obchod naráží na obavy z příliš rychlého růstu.

Optimismus už se propsal i do výhledů velkých bank. Stratégové Goldman Sachs a Barclays zvýšili odhady letošních výnosů evropských akcií. Deutsche Bank už podle Bloombergu neupřednostňuje americké akcie před evropskými. Průzkum agentury zároveň ukazuje, že analytici v průměru čekají, že index Stoxx 600 zakončí rok 2026 poblíž historického maxima.

Podporou jsou také nová ekonomická data. Ukazatel ekonomických překvapení Citigroup naznačuje, že evropská data se začínají zlepšovat právě ve chvíli, kdy americká ekonomika podle některých signálů dosahuje vrcholu. Podobný relativní vývoj v minulosti často předcházel období, kdy evropské akcie překonávaly jiné regiony.

Stratég Morgan Stanley Marina Zavolock uvedla, že znovuotevření Hormuzského průlivu je v evropských akciích započítáno zatím jen částečně. To podle ní znamená, že evropské indexy mohou mít ještě prostor k růstu. Sama snížila hodnocení energetického sektoru na neutrální a naopak navýšila sázku na banky.

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Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.

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Někteří očekávají pokles

Ne všichni investoři ale evropskému obratu věří. Průzkum Bank of America ukázal, že část správců fondů očekává v příštích měsících pokles evropských akcií. Skeptici upozorňují hlavně na dopady stále zvýšených cen energií a na jestřábí signály Evropské centrální banky. Podle Alexandra Drabowicze z Indosuez Wealth Management proto evropské akcie z makroekonomického pohledu nepůsobí jednoznačně atraktivně. I on ale v regionu vidí „ostrůvky hodnoty“, například v bankách, obraně a tématu strategické autonomie.

Evropa přitom zůstává proti Spojeným státům levnější. Index Stoxx Europe 600 se obchoduje za patnáctinásobek očekávaných zisků, což je zhruba o čtvrtinu méně než u amerického S&P 500.

Podle Ulricha Urbanna z Berenbergu může evropská nadvýkonnost krátkodobě pokračovat, pokud budou trhy dál započítávat takzvanou mírovou dividendu. Nižší rizikové prémie v cenách energií by podle něj podpořily právě evropské cyklické a hodnotové sektory.

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