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newstream.cz Politika Spor Kyjeva s Varšavou sílí. Zelenskyj zvažuje cestu do Gdaňsku, Tusk varuje před chybou

Spor Kyjeva s Varšavou sílí. Zelenskyj zvažuje cestu do Gdaňsku, Tusk varuje před chybou

Volodymyr Zelenskyj a Donald Tusk
ČTK
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Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli nejvyššímu polskému vyznamenání se rychle mění v diplomatickou krizi. Zelenskyj zvažuje, zda vůbec dorazí na konferenci v Gdaňsku, zatímco Donald Tusk varuje, že konflikt poškozuje obě země a nahrává Moskvě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí rozhodne, zda přijede na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Podle agentury Interfax-Ukrajina to oznámil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Dvoudenní konference má začít ve čtvrtek a Zelenského účast se původně plánovala.

Rozhodování ale komplikuje rychle sílící spor mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Nawrocki v pátek rozhodl, že Zelenskému odebere Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. Důvodem je historický spor spojený s Ukrajinskou povstaleckou armádou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský prezident Karol Nawrocki
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Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska

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Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.

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Polský premiér Donald Tusk dnes konflikt označil za strategickou chybu. „Zabřednutí politiků v Polsku a na Ukrajině do konfliktu je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace,“ napsal na síti X. Už dříve uvedl, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence.

Jádrem napětí je Zelenského dekret, kterým udělil jednotce ukrajinských speciálních sil za úspěchy ve válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. V Polsku tento krok vyvolal pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Na Ukrajině jsou ale v době ruské invaze příslušníci UPA vnímáni především jako bojovníci za svobodu a nezávislost země.

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Vrácení vyznamenání

Zelenskyj na rozhodnutí Polska reagoval vrácením vyznamenání. Uvedl, že Ukrajina věřila, že Řád bílé orlice byl v roce 2023 udělen ukrajinskému lidu a armádě. Na sociální síti zároveň zveřejnil snímky řádu s vyplněným poštovním doručovacím lístkem.

„Pokud věří, že tento zvláštní symbol může zůstat Kateřině Veliké, Benitu Mussolinimu a Gerhardu Schröderovi, pak s tím na Ukrajině nebudeme polemizovat,“ napsal Zelenskyj.

Na znamení solidarity s prezidentem vrátili polská vyznamenání také další ukrajinští představitelé.

Kyjev zároveň přitvrzuje rétoriku. „Čas mlčení skončil,“ prohlásil Sybiha v ukrajinské televizi. Slíbil, že Ukrajina odpoví na projevy nepřátelství a pohrdání. Nawrockého označil za „ničitele“, kterému podle něj tleská Moskva. Současně ale vyzval Poláky k umírněnosti a diplomacii a dodal, že Kyjev je otevřen politickému dialogu.

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Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější
Deer Restaurant, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Molekulární gastronomie, exotické ingredience, místo omáček pěny. Nové koncepty a odvážné experimenty. Gastronomie posledních dvaceti let byla neustálým hledáním nového. Dnes se však její směřování viditelně mění. Po letech experimentů přichází trend zdaleka možná nejzajímavější – návrat k podstatě, k tradičním surovinám a receptům. Zpátky ke kořenům.

Návrat k tradici nejzajímavějším trendem gastronomie. Tento posun je patrný napříč celým oborem. Nejde však o lacinou nostalgii ani o bezmyšlenkovité kopírování minulosti. Naopak. Nejzajímavější restaurace současnosti dokazují, že k tradiční domácí kuchyni lze přistoupit moderně, neusedle a s nadhledem, který jí nesmírně sluší. V takovém pojetí pak může směle konkurovat špičce evropské gastronomie.

Druhý život české kuchyně

Návrat ke kořenům přitom neznamená jenom oprášit recepty Dobromily Rettigové. Znamená to především nebrat českou kuchařskou tradici jako dogma, ale jako základ, na kterém se dá stavět, který se dá posouvat, se kterým se dá hrát. Méně mouky, lehčí struktury, intenzivnější chutě. Kombinace tradičního a současného. Vůně babiččina oběda zůstává, ale na talíř dostanete lehčí, propracovanější a překvapivější verzi dobře známého pokrmu.

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Alžběta Shejbalová

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Důkazem budiž například restaurace 420 Radka Kašpárka, která na Staroměstském náměstí ukazuje, že moderní česká kuchyně není oxymoron, ale dobrý důvod, proč na Staromák zavítat a znovu se tam vracet.

Podobně je na tom i nové bistro Biskup od skupiny Ambiente. V otevřené kuchyni vám tam připraví třeba zadělávanou kapustu s vajíčkem a brambory, vývar s játrovými knedlíčky nebo kuře na paprice s kolínky. Pěkně jako zamlada, ale přece jinak. Prvotřídně.

A skvělým příkladem je i Deer Restaurant, který postavil svůj koncept na tradiční, přesto dlouho opomíjené surovině – na zvěřině. Ve svém menu ukazuje, že i zdánlivě staromódní ingredience spojená spíše s mysliveckými hostinami než s moderní gastronomií může v současném pojetí působit lehce, sebevědomě a nečekaně aktuálně.

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Odvážná cesta domů

Návrat k tradicím a vzpomínkám však není jen záležitostí české gastronomie. Na rodinné recepty stále častěji sázejí i podniky, které přinášejí autentické chutě svých domovských zemí. To je i případ podniku Home of Dumplings, který před pár dny otevřel na náměstí Jiřího z Poděbrad. Známí gastro podnikatelé May Tran a Trang Tran v něm propojili berlínský koncept ručně vyráběných asijských knedlíčků s tradičními vietnamskými jídly inspirovanými recepty jejich vlastní rodiny.

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Možná právě díky návratu ke kořenům je současná gastronomie tak zajímavá. Po letech hledání nového a neokoukaného totiž zjišťuje, že ty nejsilnější příběhy často neleží na druhém konci světa. Vznikají z odvahy vracet se k rodinným tradicím, znovu objevovat pozapomenuté suroviny a dívat se novýma očima na známé chutě, které jsou tu s námi odjakživa. 

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Mladí investoři mění pravidla hry. U peněz řeší i dopad na svět

Mladí investoři mění pravidla hry. U peněz řeší i dopad na svět
iStock
nst
nst

Češi stále častěji sledují, kam při investování posílají své peníze. Udržitelné fondy lákají skoro polovinu z nich, většina investorů se ale kvůli ekologii nechce vzdát výnosu.

Téměř polovina Čechů při investování sleduje, zda jejich peníze míří také do ekologicky šetrných a společensky odpovědných firem. Udržitelnost je pro ně stále důležitější, zároveň ale nechtějí, aby byla na úkor výnosu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank.

Fondy zaměřené na udržitelné firmy upřednostňuje 48 procent Čechů. Naopak 24 procent je odmítá a zbytek dotázaných toto téma při investování nepovažuje za důležité.

Dopad na životní prostředí

Větší zájem o ekologické a společensky odpovědné investice mají ženy a mladší lidé. Mezi ženami je preferuje 54 procent respondentek, mezi lidmi do 30 let dokonce 58 procent dotázaných.

„Češi dnes při investování stále více zohledňují nejen možné zhodnocení peněz, ale také to, jaký dopad mají jejich investice na společnost nebo životní prostředí. U mladších generací je vidět, že odpovědnost a udržitelnost začínají být přirozenou součástí finančního rozhodování,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

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Průzkum ale zároveň ukazuje jasnou hranici. Investoři sice udržitelnost vnímají, nechtějí za ni však výrazně platit nižším výnosem. Čtyři z deseti investorů očekávají, že ekologicky zaměřené investice budou vydělávat stejně jako běžné projekty.

Přibližně třetina respondentů by byla ochotna přijmout mírně nižší výnos, pokud by jejich peníze podporovaly výhradně takzvané zelené projekty.

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