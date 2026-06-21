Spor Kyjeva s Varšavou sílí. Zelenskyj zvažuje cestu do Gdaňsku, Tusk varuje před chybou
Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli nejvyššímu polskému vyznamenání se rychle mění v diplomatickou krizi. Zelenskyj zvažuje, zda vůbec dorazí na konferenci v Gdaňsku, zatímco Donald Tusk varuje, že konflikt poškozuje obě země a nahrává Moskvě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí rozhodne, zda přijede na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Podle agentury Interfax-Ukrajina to oznámil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Dvoudenní konference má začít ve čtvrtek a Zelenského účast se původně plánovala.
Rozhodování ale komplikuje rychle sílící spor mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Nawrocki v pátek rozhodl, že Zelenskému odebere Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. Důvodem je historický spor spojený s Ukrajinskou povstaleckou armádou.
Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.
Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska
Politika
Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.
Polský premiér Donald Tusk dnes konflikt označil za strategickou chybu. „Zabřednutí politiků v Polsku a na Ukrajině do konfliktu je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace,“ napsal na síti X. Už dříve uvedl, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence.
Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026
Jádrem napětí je Zelenského dekret, kterým udělil jednotce ukrajinských speciálních sil za úspěchy ve válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. V Polsku tento krok vyvolal pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Na Ukrajině jsou ale v době ruské invaze příslušníci UPA vnímáni především jako bojovníci za svobodu a nezávislost země.
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Politika
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Vrácení vyznamenání
Zelenskyj na rozhodnutí Polska reagoval vrácením vyznamenání. Uvedl, že Ukrajina věřila, že Řád bílé orlice byl v roce 2023 udělen ukrajinskému lidu a armádě. Na sociální síti zároveň zveřejnil snímky řádu s vyplněným poštovním doručovacím lístkem.
„Pokud věří, že tento zvláštní symbol může zůstat Kateřině Veliké, Benitu Mussolinimu a Gerhardu Schröderovi, pak s tím na Ukrajině nebudeme polemizovat,“ napsal Zelenskyj.
Na znamení solidarity s prezidentem vrátili polská vyznamenání také další ukrajinští představitelé.
Kyjev zároveň přitvrzuje rétoriku. „Čas mlčení skončil,“ prohlásil Sybiha v ukrajinské televizi. Slíbil, že Ukrajina odpoví na projevy nepřátelství a pohrdání. Nawrockého označil za „ničitele“, kterému podle něj tleská Moskva. Současně ale vyzval Poláky k umírněnosti a diplomacii a dodal, že Kyjev je otevřen politickému dialogu.