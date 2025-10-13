Okamura program nenaplní. Diskuse o odchodu z EU či NATO nepřichází v úvahu, uvedl Havlíček

Diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance (NATO) nepřichází u vznikající vlády ANO, Svobody a přímé demokracie (SPD) a Motoristů v úvahu, a i ve smyslu referenda. V jednání o programovém prohlášení to podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka akceptují SPD i Motoristé. Havlíček po jednání s Motoristy novinářům řekl, že shoda panuje i na hospodářských prioritách.
Představitelé ANO dnes jednali s Motoristy v sídle ANO na Chodově o programovém prohlášení. „Diskutovali jsme, jak budeme pokračovat, hovořili jsme o časovém výhledu,“ řekl Havlíček. ANO podle něj kategoricky řeklo, že nepřipadá v úvahu diskuse o vystoupení z EU či NATO, a to včetně referenda. „Toto je akceptováno našimi potenciálními partnery,“ uvedl. Referendum umožňující hlasování i o mezinárodních otázkách patří dlouhodobě mezi hlavní body programu SPD.
Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok
Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.
SPD a Motoristé podle Havlíčka souhlasí s hospodářskými prioritami ANO. „To znamená zabezpečit hospodářský růst prostřednictvím investic, privátního sektoru a vytvořit předvídatelné prostředí v oblasti energetiky,“ uvedl. Očekává dohodu na tom, jak snížit ceny regulované složky energie, případně na tom, jak podporovat budoucí investice. „Diskutujeme i rozpočet, tato vláda nám rozpočet ponechala v naprosto katastrofálním stavu,“ řekl Havlíček.
Na diskuse o programu budou podle Havlíčka potřeba zhruba tři až čtyři týdny. „Mám z toho zatím po odborné stránce docela dobrý pocit. Je zjevné, že vzniká koalice, která bude středopravá s určitým sociálním citem, na půdorysu určitého konzervativního smýšlení,“ uvedl.
Od středy začnou zasedat odborné skupiny. Například Havlíček se chystá jednat spolu s bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) jednat o hospodářské politice. „Určitě tam bude pan Radim Fiala za SPD a za Motoristy pan (předseda Motoristů Petr) Macinka, možná ještě pan (poslanec Vladimír) Pikora,“ uvedl Havlíček.
David Ondráčka: Nuda to nebude. Rýsuje se rozdrobená Sněmovna nestability
Leden je blíž, než se zdá. Přesně za tři měsíce si ODS bude volit nové předsednictvo včetně příštího lídra. Kandidátů je zatím málo, ale oni se jistě ještě objeví. Jaká ODS se nyní chystá? Bude to Fialova ODS bez Petra Fialy? Nebo spíše návrat ke klausovským kořenům?
Kdyby člověk mohl být proslulou mouchou na zdi, která vše tiše pozoruje, nemělo by valný smysl zaletět do Průhonic a sledovat budování vlády, ani se usadit kamsi do rohu garáže Filipa Turka, v níž Motorista leští chromy, aby se vyklidnil kvůli atakům levičáků za jeho „údajné“ rasistické výroky.
Ne. To zajímavé se již nyní odehrává jinde. V místech, kde špičky ODS přemýšlejí nad tím, co bude dál. Kdysi nejsilnější partaj v zemi totiž v koalici Spolu sice prohrála volby, ale s poměrně silnou podporou voličů, a tak bude podstatné sledovat, jak se budou občanští demokraté chovat dál.
Končící premiér oznámil konec v čele strany, osiřelí ódéesáci tak přemýšlejí, jakou strategii zvolit, kdo by se měl stát budoucím šéfem strany, kým by se měl obklopit, jaké směřování straně vtisknout.
Stanislav Šulc: Druhá Babišova prohra. Má moc cizích ministrů a přišel o zemědělství
Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.
Zatím jediný, kdo již veřejně oznámil touhu vzít na sebe zodpovědnost, je Martin Kupka. Populární politik, solidní ministr, chválený vlastně všemi, kdo se o politiku alespoň trochu vážněji zajímají a zároveň nemají ideologické klapky na očích. Navíc zkušenost z marketingu Kupkovi dodávají to, co Petru Fialovi občas chybělo – cit pro to co, kde, komu a jak říkat.
S Kupkou by se pojila jistá míra kontinuity minulé vlády, trochu usedlosti, ale také snaha a schopnost udržet pohromadě koalici Spolu. Právě ta přitom bude jedním z motivů, které budou členové ODS na kongresu vážit, než navolí nové vedení strany.
Očekávaným vyzyvatelem Martina Kupky totiž bude téměř jistě někdo ze zatím nepříliš jasně definovaného, přesto existujícího tábora těch členů strany, kteří Spolu považovali za nedůstojné spojení. A aniž by to zatím řekl otevřeně, do užšího vedení tohoto tábora se již tradičně dostává jihočeský hejtman Martin Kuba.
Schumpeterův odkaz žije. Nobelisté rozvíjejí jeho myšlenku tvořivého ničení
Souboj mezi Martiny Kubou a Kupkou by byl vlastně dokonalým střetem mezi dvěma vizemi ODS. Jeden je poměrně silným zastáncem kontinuity stávajícího a nutno dodat vlastně úspěšného fungování strany. Naopak druhý je opět velmi silným zastáncem návratu k jakýmsi kořenům, ať už reálným, nebo domnělým.
Zatímco jeden je ochotný si počkat v opozici i ve formátu koalice Spolu v opozici na další příležitost, druhý neváhal hned po volbách zmínit, že koalice byla volební a její působení v opozici nemá smysl.
Bylo tím myšleno, že by se ODS měla sama vydat do Průhonic a vyjednávat o vládě? Nejspíš i to by Kubovi dávalo smysl. A jistě ne jen jemu, ale řadě dalších.
ODS bez vize?
Jenomže Martin Kuba, bez diskuze úspěšný regionální politik, má jednu zásadní nevýhodu. Na rozdíl od Kupkovy vize ODS jako součásti většího politického proudu mezi středem a extrémní pravicí, Kuba vlastně žádnou vizi pro ODS nemá. Nebo ji alespoň nikdy nedokázal zformulovat. A onen vzývaný Kubův pragmatismus za vizi opravdu označit nelze.
ODS je v situaci, kdy si absenci větší vize zkrátka nemůže dovolit. A pokud by se vydala směrem totálního pragmatismu, může dopadnout jako její bývalý klíčový rival – ČSSD. Nejstarší tuzemskou stranu nezničila Jana Maláčová, ale série velmi pragmatických kroků, které měly vést k záchraně partaje. Nakonec se stal pravý opak. A ODS to hrozí také.
Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl
Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.
Ostatně možná by bylo nejlepší na to jít zase od začátku, tedy od voličů. Podívat se, co kteří voliči chtějí. Vize Petra Fialy přilákaly do dvou voleb po sobě více než 1,3 milionu voličů. Například Motoristé, které mnozí vnímaly jako tu klasickou ODS, necelých 400 tisíc.
Je jedno, že ODS nemá ve finále odpovídající počet mandátů kvůli koaličním partnerům a kroužkování. Ale tyto vize si v politice přeje třikrát více lidí než vize Motoristů. Lidé mají rádi jednoduchost, takže takhle jednoduché to je.
Volba nového vedení ODS je možná daleko, možná strašně blízko. Tři měsíce jsou dost dlouhé na to, aby všichni řekli, jakou roli si pro sebe a druhé představovali. Ale je to mimořádně krátká doba na to, aby strana významu ODS pochopila, kam má směřovat, aby v příštích volbách zase měla jasného premiéra.
Serge Damian z CSG: ESG report už přináší reálné investice
Serge Damian dostal před lety velký úkol. Měl pro nadnárodní skupinu CSG připravit první ESG report. Tehdy CSG naskočilo na trend udržitelnosti. V současnosti jsou data, která dokázal ve skupině najít, setřídit a interpretovat, zcela zásadní pro investory i fungování konkrétních firem. „Čím dál více lidí u nás vidí, že to není diktát, ale svého druhu audit pro řízení rizik,“ říká Damian.
Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.
Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost, kterou cituje Bloomberg. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.
„Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek,“ uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. „Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent,“ dodal.
Ferrari předvedlo svůj první elektromobil. A hned nato ztratilo miliardy
Den, který měl být pro Ferrari oslavou technologického pokroku, skončil historickým pádem na burze. Akcie italské automobilky se ve čtvrtek propadly o více než 15 procent – nejvíc od vstupu firmy na trh před devíti lety.
Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými zástupci zaměstnanců. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 tisíci zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun). Celý proces může trvat jeden až tři roky.
Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.
Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily
Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta přibližně na 13 milionů vozidel. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.
Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň 250 tisíc vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.
Panika u výrobců aut. Číňani na ně možná sešlou další krizi