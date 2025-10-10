Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily
Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256 tisíc vozidel. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen.
Škoda zaznamenala třetí nejvýraznější růst odbytu ze všech značek skupiny Volkswagen, překonaly ji pouze značky Bentley a MAN. Celá skupiny zvýšila čtvrtletní odbyt o jedno procento na 2,2 milion\ vozů.
Od ledna do konce září zvýšila Škoda odbyt meziročně o 14,1 procenta na 766 tisíc vozů. Růst odbytu celé skupiny Volkswagen za prvních devět měsíců roku dosáhl 1,2 procenta na 6,60 milionu vozidel. Skupina Volkswagen vykázala růst odbytu na všech trzích s výjimkou Severní Ameriky a Číny. Na severoamerickém trhu jí odbyt klesl o 9,8 procenta, na čínském o 7,2 procenta.
Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.
Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky
Prodej plně elektrických vozů celé skupiny Volkswagen se ve třetím čtvrtletí meziročně celosvětově zvýšil o 33,1 procenta na 252 tisíc vozů, za prvních devět měsíců roku pak o 41,7 procenta na 717 tisíc vozů. V Evropě růst činil ve třetím čtvrtletí 60 procent na 175 tisíc vozů. Škoda ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt bateriových elektromobilů meziročně o 113,8 procenta na 45.600, za období od začátku roku do konce září odbyt vzrostl meziročně o 133,5 procenta na 118.500 aut.
Německé automobilky se potýkají stejně jako celý průmysl s řadou problémů včetně vysokých nákladů na energie, nedostatku kvalifikovaných pracovních sil či rostoucí čínské konkurence. Velký problém představují také cla, která zavedl americký prezident Donald Trump.
Kancléř Friedrich Merz se ve čtvrtek v Berlíně sešel se zástupci automobilového průmyslu. Po schůzce uvedl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Německo ale bude podle něj přesto pokračovat na cestě k elektromobilitě.
Německá automobilka Porsche zatím navzdory zvýšeným americkým clům neplánuje výrobu svých luxusních sportovních vozů ve Spojených státech. V rozhovoru s listem Handelsblatt to podle agentury DPA řekl šéf severoamerických aktivit podniku Timo Resch.
