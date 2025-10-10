Nový magazín právě vychází!

Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily

Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily

Poptávka po vozech Škoda roste
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256 tisíc vozidel. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen.

Škoda zaznamenala třetí nejvýraznější růst odbytu ze všech značek skupiny Volkswagen, překonaly ji pouze značky Bentley a MAN. Celá skupiny zvýšila čtvrtletní odbyt o jedno procento na 2,2 milion\ vozů.

Od ledna do konce září zvýšila Škoda odbyt meziročně o 14,1 procenta na 766 tisíc vozů. Růst odbytu celé skupiny Volkswagen za prvních devět měsíců roku dosáhl 1,2 procenta na 6,60 milionu vozidel. Skupina Volkswagen vykázala růst odbytu na všech trzích s výjimkou Severní Ameriky a Číny. Na severoamerickém trhu jí odbyt klesl o 9,8 procenta, na čínském o 7,2 procenta.

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Leaders

Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Prodej plně elektrických vozů celé skupiny Volkswagen se ve třetím čtvrtletí meziročně celosvětově zvýšil o 33,1 procenta na 252 tisíc vozů, za prvních devět měsíců roku pak o 41,7 procenta na 717 tisíc vozů. V Evropě růst činil ve třetím čtvrtletí 60 procent na 175 tisíc vozů. Škoda ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt bateriových elektromobilů meziročně o 113,8 procenta na 45.600, za období od začátku roku do konce září odbyt vzrostl meziročně o 133,5 procenta na 118.500 aut.

Německé automobilky se potýkají stejně jako celý průmysl s řadou problémů včetně vysokých nákladů na energie, nedostatku kvalifikovaných pracovních sil či rostoucí čínské konkurence. Velký problém představují také cla, která zavedl americký prezident Donald Trump.

Kancléř Friedrich Merz se ve čtvrtek v Berlíně sešel se zástupci automobilového průmyslu. Po schůzce uvedl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Německo ale bude podle něj přesto pokračovat na cestě k elektromobilitě.

Porsche

Porsche vzdoruje Trumpovým clům. Výrobu do USA přesunout nechce

Zprávy z firem

Německá automobilka Porsche zatím navzdory zvýšeným americkým clům neplánuje výrobu svých luxusních sportovních vozů ve Spojených státech. V rozhovoru s listem Handelsblatt to podle agentury DPA řekl šéf severoamerických aktivit podniku Timo Resch.

ČTK

Přečíst článek

Šéfka Mezinárodního měnového fondu varuje: trhům hrozí propad kvůli AI

Kristalina Georgievová
ČTK
ČTK
ČTK

Globální finanční trhy by se mohly propadnout, pokud investoři dojdou k závěru, že akcie firem navázaných na odvětví umělé inteligence jsou nadhodnocené. Varovala před tím výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová a také britská centrální banka.

Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a ztížit život zejména rozvojovým zemím.

„Riziko prudké korekce na trhu se zvýšilo,“ uvedl výbor pro finanční politiku Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky. Podle agentury Reuters jde ze strany této instituce dosud o nejostřejší varování před nebezpečím propadu trhů vyvolaného AI. Riziko dopadu takového šoku na britský finanční systém je podle výboru závažné.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Dotcomová bublina

Centrální banka uvedla, že ocenění cen akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny, která praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index technologického trhu Nasdaq vzrostl o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Na toto období odkazovala také šéfka MMF Georgievová. „Dnešní ocenění směřuje k úrovním, které jsme viděli v době internetové horečky před 25 lety,“ cituje list Financial Times z jejího středečního projevu před výročním zasedáním MMF a Světové banky, které se uskuteční příští týden ve Washingtonu.

Prezident investiční společnosti TPG Todd Sisitsky už dříve varoval, že strach z promeškání příležitosti může být pro investory nebezpečný. Názory na to, zda už v odvětví AI vzniká bublina, se ale podle něj různí. Upozornil, že některé firmy dosahují za několik měsíců tržeb 100 milionů dolarů a jiné start-upy v rané fázi mají ocenění od 400 milionů do 1,2 miliardy dolarů na jednoho zaměstnance, což označil za ohromující.

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí

Názory

Výsledek letošních voleb může trhy uklidnit. Trhy se přísně vzato bály hlavně toho, že by v ČR hrozilo uspořádání referenda o odchodu z EU a NATO. S volebním výsledkem hnutí Stačilo! Se však tato varianta stala irelevantní a na stole zůstaly věci, které pro trhy nejsou v krátkém časovém horizontu nebezpečné.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich prohlášení.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.

