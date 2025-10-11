Stanislav Šulc: Druhá Babišova prohra. Má moc cizích ministrů a přišel o zemědělství
Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.
Andrej Babiš a jeho ANO jsou nesporným vítězem letošních sněmovních voleb. Získali nejvíc hlasů, mají nejvíc mandátů, přesto se povolební euforie postupně mění ve svého druhu kocovinu. A během povolebního týdne musel pravděpodobný příští premiér čelit několika velkým bitvám a výzvám. A zdaleka ne všechny vyhrál.
První Babišovou prohrou byla jednoznačně rezignace na menšinový jednobarevný kabinet. Ačkoli to ve volební sobotu ještě do nějakých pěti odpoledne vypadalo jako jasný scénář, posléze se začal rozpadat. A nakonec nebude ANO vládnout jen s jednou stranou, případně s podporou strany další, ale do vlády bude muset pustit rovnou dvě další.
A to je druhá velká prohra Andreje Babiše. Vládu s Motoristy by nejspíš strpěl zcela jednoduše, ostatně ze zákulisí prosakovalo, že jde o preferovanou ze všech špatných variant (míněno ze všech variant, kde ANO nevládne samo). To, že se na vládě nakonec bude aktivně podílet i SPD, ale je velmi nemilé.
Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.
Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?
Názory
Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.
Babišova třetí prohra?
Andrej Babiš v pátek vpodvečer postoval nečekaně strohou zprávu, v níž představil rozdělení resortů. ANO má mít křeslo premiéra a celkem devět ministerských křesel včetně klíčových resortů financí a průmyslu a obchodu. Pro ANO pak je ještě podstatné, že má ministry zdravotnictví, práce a sociálních věcí a MMR, tedy tradičně ministerstva, přes která teče opravdu nejvíc peněz (byť často na základě mandatorních výdajů).
Jenomže je tu přinejmenším jeden resort, který pro Babišovy zájmy vždy byl zcela zásadní, a kterého se pravděpodobný premiér vzdal – zemědělství.
Babišův holding Agrofert totiž v této oblasti podniká, patří zde ke klíčovým hráčům a plynou mu odtud významné zisky. I proto komentátoři očekávali, že si bude Babiš chtít zemědělství nechat ve svém náručí. Nyní to vypadá, že je předá do rukou „odborníka nominovaného SPD“.
Je to Babišova třetí prohra? Může i nemusí být. Mohla by být, pokud by se naplnilo spojení „odborník nominovaný SPD“. Tedy že by šlo o skutečného odborníka, kterého by zvolila SPD. Jenomže lze si stejně tak představit, že půjde o člověka, kterého si Babiš povodí, protože zkrátka je mnohem kompetentnější, než bude případný odborník.
Petr Fiala sice oznámil de facto konec svého působení ve vrcholové politice. Přesto se ještě dopustil jedné chyby, která se může nevyplatit. Ačkoli vyloženě pykat za ni nejspíš on už nebude.
Stanislav Šulc: Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec ne s nikým
Názory
Petr Fiala sice oznámil de facto konec svého působení ve vrcholové politice. Přesto se ještě dopustil jedné chyby, která se může nevyplatit. Ačkoli vyloženě pykat za ni nejspíš on už nebude.
Fíkový list SPD
Navíc Babiš tak může zabít dvě mouchy jednou ranou. Tím, že zemědělství předá SPD, si vytvoří dokonalý fíkový list pro svůj střet zájmů, kdy vždy může poukázat na to, že resort, v němž mimo jiné podniká Agrofert, řídí nezávislý odborník, navíc nominovaný jinou stranou.
Možná nebezpečnější pro společnost je předání obrany do rukou také „odborníka“ za SPD. A zdánlivě kuriozitou, která může mít velmi podivné dopady, je vytvoření nového ministerstva sportu, prevence a zdraví, které má řídit některý z Motoristů. Vypadá to, že se do škol nevrátí jen branné cvičení, a děti vedle povinného pobíhání s igeliťáky, se tak možná zase začnou učit pochodovat, držet rovný postoj a možná se nám do škol dostane i nějaké přísahání na vlajku. Pak už jen obnovit brannou povinnost a svět zase bude o fous bezpečnějším místem k žití. Tak určitě.
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Názory
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.
Petr Fiala vrátil ODS na vrchol. Odchod z vedení po prohraných volbách je logický, ale zbytečný
Leaders
ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.