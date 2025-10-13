Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok
Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.
Trump v neděli uvedl, že by mohl povolit dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk, o které žádá ukrajinská strana s cílem zvýšit účinnost svých útoků na vojenské cíle v hloubi ruského území. Učinil tak po druhém telefonním hovoru, který o víkendu vedl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Podle Medveděva, který na internetu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině opakovaně zveřejňuje velmi ostré výroky, nelze po odpálení tomahawku rozlišit, zda střela nese jadernou nebo konvenční hlavici. „Jak by mělo Rusko reagovat? Přesně tak!“ uvedl Medveděv na Telegramu, čímž podle agentury Reuters naznačil, že odpovědí Moskvy by mohl být útok jadernými zbraněmi.
Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady, rovněž vyjádřil přesvědčení, že možnost dodávek střel Tomahawk Kyjevu je „další z planých hrozeb“ amerického prezidenta vůči Rusku, podobně jako předchozí Trumpovo tvrzení o vyslání amerických jaderných ponorek k ruským břehům.
Moskva již dříve varovala Washington před poskytnutím střel dlouhého doletu Kyjevu s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.
Varování i od Peskova
I mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes uvedl, že předání tomahawků Kyjevu by mohlo „skončit špatně“. Usuzuje tak proto, že zacházení s tak složitým zbraňovým systémem, jako je Tomahawk, by podle něj vyžadovalo účast amerických specialistů. Peskov také uvedl, že zatím není v plánu žádný rozhovor Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na toto téma, uvedla agentura AFP.
Ukrajina tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit Putina zasednout k jednacímu stolu a ukončit válku, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022. Nasazení této střely s doletem 2500 kilometrů by umožnilo Kyjevu zasahovat cíle hluboko v ruském týlu, včetně hlavního města Moskvy.
Medveděv zejména od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu často pronáší vyhrocené výroky, jeho reálný vliv na ruskou politiku je však omezený.