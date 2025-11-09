Nový magazín právě vychází!

Havel v čele Topky, Okamura a jeho vlajka

Tomio Okamura
Dalibor Martínek
TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.

Spolupráci s ODS do budoucna nevylučuje, ale jestli ještě někdy nějaké Spolu vznikne není jisté. Ostatně i ODS se v lednu změní, premiér Fiala nebude kandidovat. Zatím jediným kandidátem na šéfa strany je Martin Kupka. Fiala na sněmu TOP 09 zdůraznil, že nyní je potřeba se stavět proti Babišově vládě. V tom jsou s Havlem za jedno.

Mimochodem, zastavil se i Miroslav Kalousek. Jiří Pospíšil, nově místopředseda strany, by ho rád „využil“ příští rok v komunálních volbách. Což je pro Kalouska patrně příliš malé sousto.

Kupka nedávno oznámil, že v následujících čtyřech letech objede celou zemi. Neskrývá inspiraci přístupem Andreje Babiše, který byl před volbami schopen objet i sedm měst za den. Než dostal berlou. Ale i z toho se oklepal.

Pokud chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů po vládě v demisi, aby odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu, měla by dodržet jeho parametry. Jinak by si měla připravit svůj vlastní, řekl na sněmu TOP 09 v Praze premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Šéf ANO Andrej Babiš se podle něj tímto tématem jen snaží odvracet pozornost od toho, že by se nyní měl řešit jeho střet zájmů, či od nevhodných nominací do ministerských pozic, míní.

Také Vít Rakušan chce objet celou zemi. A to každý rok, po který bude v opozici. Chce se stát budoucím premiérem. Možná se dívá trochu moc dopředu. Babiš prostě všem vypálil svou neutuchající aktivitou rybník. Nyní tedy už máme před sebou dva další putovatele po všech koutech země.

Tomio Okamura se stal novým šéfem Poslanecké sněmovny. Marné byly dlouhé proslovy budoucí opozice o nevhodnosti tohoto kandidáta. Rodící se koalice je pevná, těší se na moc. Nejvíc zapůsobil proslov Okamurova o šest let staršího bratra Hayata, poslance za KDU-ČSL. Tomio je podle jeho slov labilní.

Tomio se nyní snaží tvářit jako konsenzuální člověk. Svou historii těžko zapře. „Chci, aby to skutečně fungovalo,“ prohlašuje. Jedním z prvních kroků coby předsedy sněmovny bylo, že sundal ze sídla parlamentu ukrajinskou vlajku. Byl to jeho předvolební slib. Nyní na budově visí ukrajinské vlajky tři. Vyvěsili je zástupci ODS, Starostů a Pirátů.

TOP 09 bude po Pekarové Adamové řídit Matěj Ondřej Havel

V opozici povede TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Předsednický post na volebním sněmu strany převzal od Markéty Pekarové Adamové, která v říjnových sněmovních volbách neobhajovala mandát a ze zdravotních důvodů končí ve vysoké politice. Ve volbě neměl osmatřicetiletý poslanec Havel protikandidáta. Sedmdesátiprocentní podporu, kterou mu delegáti dali, označil za slušnou.

Jiří Pospíšil nominace do čela strany odmítl, ve volbě prvního místopředsedy porazil končícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který post obhajoval. Kromě nového předsedy Havla, který dosud zastával pozici řadového místopředsedy, se vedení TOP 09 zcela obměnilo.

Demokratické strany, TOP 09, ODS nebo STAN svedly v Poslanecké sněmovně hrdý, leč marný boj. Nechtěly do čela Sněmovny Tomia Okamuru. Argumentovaly jeho protiukrajinskými, asociálními a populistickými postoji. Marně.

Pekarová opustila vedení TOP 09 po deseti letech, z toho šest poledních roků stála v čele strany. Za spolupráci jí poděkovali v pražském Hotelu Don Giovanni nejen spolustraníci, ale také lídři partnerů TOP 09 v končící vládní koalici - premiér v demisi a předseda ODS Petr Fiala, šéf lidovců Marek Výborný a místopředseda Starostů Lukáš Vlček.

"Bude chybět nejen TOP 09, ale celé české politice, ukázala politický talent, odhodlání, pracovitost a prozíravost," uvedl dnes Fiala. Vyzdvihl, jak zkušeně Pekarová Adamové vedla v posledním volebním období Sněmovnu. "Kvalitativní rozdíl se ukazuje od první minuty, kdy Sněmovnu převzala nastupující koalice," míní premiér. ANO, SPD a Motoristé tento týden do čela komory zvolili předsedu SPD Tomia Okamuru.

Fiala, Výborný i Vlček vyzdvihli výsledky vládní spolupráce a zdůrazňovali potřebu další kooperace v době, kdy současnou vládu ve Strakově akademii vystřídá formující se koalice ANO, SPD a Motoristů. Podle Pekarové Adamové je formující se koalice pro zemi bezpečnostním rizikem a nelze rezignovat na obranu demokracie.

Pokud budou středopravicové strany v Česku roztříštěné, čekají je další volební porážky, uvedl dnes Fiala. Chybou podle něj nebyla koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ale to, že se o ní více nepečovalo. Podle Výborného je společným zájmem, aby TOP 09, KDU-ČSL a ODS dokázaly příští rok zabránit ztrátě většiny v Senátu. Později oba Havlovi pogratulovali ke zvolení. "Proti populismu a extremismu musíme bojovat společně," uvedl v blahopřání na síti X Fiala.

TOP 09 je proevropská středopravicová konzervativně liberální strana. V Česku nemá podle Havla alternativu, což jí dává šance na zvýšení preferencí. V říjnových volbách ztratila pět ze čtrnácti poslaneckých mandátů. V nově ustavené Sněmovně tak má nejmenší poslanecký klub.

