Havel v čele Topky, Okamura a jeho vlajka
TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.
Spolupráci s ODS do budoucna nevylučuje, ale jestli ještě někdy nějaké Spolu vznikne není jisté. Ostatně i ODS se v lednu změní, premiér Fiala nebude kandidovat. Zatím jediným kandidátem na šéfa strany je Martin Kupka. Fiala na sněmu TOP 09 zdůraznil, že nyní je potřeba se stavět proti Babišově vládě. V tom jsou s Havlem za jedno.
Mimochodem, zastavil se i Miroslav Kalousek. Jiří Pospíšil, nově místopředseda strany, by ho rád „využil“ příští rok v komunálních volbách. Což je pro Kalouska patrně příliš malé sousto.
Kupka nedávno oznámil, že v následujících čtyřech letech objede celou zemi. Neskrývá inspiraci přístupem Andreje Babiše, který byl před volbami schopen objet i sedm měst za den. Než dostal berlou. Ale i z toho se oklepal.
Pokud chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů po vládě v demisi, aby odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu, měla by dodržet jeho parametry. Jinak by si měla připravit svůj vlastní, řekl na sněmu TOP 09 v Praze premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Šéf ANO Andrej Babiš se podle něj tímto tématem jen snaží odvracet pozornost od toho, že by se nyní měl řešit jeho střet zájmů, či od nevhodných nominací do ministerských pozic, míní.
ANO musí dodržet parametry rozpočtu, nebo si připravit vlastní, říká premiér Fiala
Politika
Pokud chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů po vládě v demisi, aby odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu, měla by dodržet jeho parametry. Jinak by si měla připravit svůj vlastní, řekl na sněmu TOP 09 v Praze premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Šéf ANO Andrej Babiš se podle něj tímto tématem jen snaží odvracet pozornost od toho, že by se nyní měl řešit jeho střet zájmů, či od nevhodných nominací do ministerských pozic, míní.
Také Vít Rakušan chce objet celou zemi. A to každý rok, po který bude v opozici. Chce se stát budoucím premiérem. Možná se dívá trochu moc dopředu. Babiš prostě všem vypálil svou neutuchající aktivitou rybník. Nyní tedy už máme před sebou dva další putovatele po všech koutech země.
Tomio Okamura se stal novým šéfem Poslanecké sněmovny. Marné byly dlouhé proslovy budoucí opozice o nevhodnosti tohoto kandidáta. Rodící se koalice je pevná, těší se na moc. Nejvíc zapůsobil proslov Okamurova o šest let staršího bratra Hayata, poslance za KDU-ČSL. Tomio je podle jeho slov labilní.
Tomio se nyní snaží tvářit jako konsenzuální člověk. Svou historii těžko zapře. „Chci, aby to skutečně fungovalo,“ prohlašuje. Jedním z prvních kroků coby předsedy sněmovny bylo, že sundal ze sídla parlamentu ukrajinskou vlajku. Byl to jeho předvolební slib. Nyní na budově visí ukrajinské vlajky tři. Vyvěsili je zástupci ODS, Starostů a Pirátů.