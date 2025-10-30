Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Okamura míří do čela Sněmovny. Poslanci koalice podepíší závazek loajality

Okamura míří do čela Sněmovny. Poslanci koalice podepíší závazek loajality

Šéf SPD Tomio Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Všech 108 poslanců vznikající koalice bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou dodržovat vše, co ze smlouvy vyplývá. Tedy i to, že předsedou Sněmovny se stane šéf SPD Tomio Okamura, uvedl server iDNES.cz. Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu. Doplnil, že část jednání má ještě před sebou.

„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Později novinářům řekla, že Okamurova podpora do čela Sněmovny je závazkem koaliční rady.

Závazek všech poslanců budoucí koalice k dodržování koaliční smlouvy stvrzený jejich podpisem pokládá Schillerová za běžnou praxi, která se děla i v předcházejících volebních obdobích. „Je to vždycky věc celého toho klubu. Já na tom nevidím nic, co by se lišilo od těch předcházejících let,“ podotkla.

Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí 3. listopadu, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny. O novém vedení dolní komory budou poslanci hlasovat ve středu.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lidovci, kteří na předsedu Sněmovny navrhnou Bartoška, budou svou strategii hlasování ještě ladit s občanskými demokraty a TOP 09. O podpoře Bartoška už jednali se Starosty, kteří Okamuru nepodpoří.

„Poslanci v pondělí složí slib na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. Já apeluji na čest poslanců hnutí ANO. Před volbami jak Andrej Babiš, tak Alena Schillerová vyloučili koalici s Okamurovou SPD. Teď s ním nejen jdou do vlády, ale ještě z něj chtějí udělat třetího nejvyššího ústavního činitele,“ řekl Bartošek.

Podle předsedy Motoristů Petra Macinky si ale Bartošek namlouvá, že není jisté, zda budou všichni poslanci ANO, SPD a Motoristů hlasovat pro Tomia Okamuru na pozici předsedy Sněmovny. „No, jestli něco skutečně jisté je, pak je to fakt, že při tomto hlasování nebude nikdo ze 108 poslanců zmíněných subjektů hlasovat pro pana Bartoška. Bez ohledu na to, kolik dá médiím rozhovorů o tom, že by tím předsedou Sněmovny být chtěl. Chtít může,“ napsal na facebook.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?

Politika

Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lidovci podle předsedy klubu Toma Philippa nebudou Bartoška nominovat do volby místopředsedy dolní komory. Uvedl, že k nominacím dalších stran nemají zásadní výhrady, s kandidáty stran končící koalice problémy nemají.

Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.

Související

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Česká ekonomika roste. Paradoxně je to špatná zpráva

Nákupy
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová data statistického úřadu hlásí, že česká ekonomika roste ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 procenta. Ve společnosti by to mělo vyvolat pocit uspokojení. Sláva, rosteme. Jsme premianty Evropy. Přes všechny špatné zprávy kolem nás Česko prosperuje. To je ovšem špatný výklad děje.

Jak ukazují data, česká ekonomika neroste proto, že by Češi vymysleli nějaká objevná řešení, technologické novinky. Že bychom se stali štikou evropské, potažmo světové ekonomiky v inovacích. Že bychom například zjednodušili podmínky pro podnikání, snížili byrokracii. To bychom si lhali do kapsy, je to naopak. Byrokracie roste.

Ve skutečnosti zaostáváme, z velké části produkujeme prvovýrobu. Čest výjimkám. Přidaná hodnota jde z velké části za jinými vlastníky českého majetku. Český automotive vlastní z devadesáti procent Němci.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Češi nakupují

Faktem je, že Češi jsou kreativní a dokáží vymyslet neotřelá řešení, která uspějí v rámci celého světa. Klobouk dolů. Nicméně, aktuální ekonomický růst země není dán technologickou vyspělostí českých mozků či pověstných zlatých český ručiček. Je dán tím, že Češi nakupují. Slovy statistiků, roste maloobchodní spotřeba. To je hlavní tahoun českého růstu.

To by bylo v pořádku, kdyby peníze, které Češi nyní utrácejí, vznikaly z přidané hodnoty české produkce. To se neděje. Faktem je, že lidé utrácejí, protože rostou rychleji reálné mzdy. Letos například o čtyři a půl procenta, což je nejvíc za posledních deset let.

Jak to, že platy a mzdy tak rostou? Protože každá vláda, jedna za druhou, je schopná napáchat schodek veřejných financí přes dvě stě miliard korun, aniž by tyto peníze někdo vydělal.

Veřejný sektor, který zaměstnává nějakých osm set tisíc lidí, doktorů, soudců, učitelů či policistů, si opět vyjednal růst mezd o sedm procent v průměru. Ve firmách tlačí na platovou pilu Středulovy odbory. A důchodci už berou v průměru 22 tisíc měsíčně.

Dá se čekat, že za Babišovy vlády, která má v programu hlavně utrácení, bude trend státních výdajů na dluh pokračovat. Takže české ekonomice se bude dál v uvozovkách dařit.

Kdo zaplatí dluh za tento „úspěch“ české ekonomiky? To je asi každému jedno. Žijeme teď a tady. Důležité jsou peníze na účtu, ne prosperita státu. Číslo růstu HDP je hezké v novinách, můžeme mít hezký pocit, jak se nám daří. Nicméně, přemýšlíme ze dne na den, jako v době prvobytně pospolné společnosti. Budoucnost vem čert.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Velkou zásluhu na růstu ekonomiky má Česká národní banka, která drží inflaci kolem dvou procent. Za cenu krátkodobých úroků ve výši 3,50 procenta. Snaží se tak udržet inflaci na uzdě. Oproti vládám, které ji svými výdaji tlačí nahoru. Číslo o ekonomickém růstu, díky spotřebě domácností, potom zneužívá jedna vláda za druhou k tomu, aby mohla zvyšovat výdaje té či oné skupině, hlavně samozřejmě důchodcům. Vláda je vlastně v jakémsi permanentním souboji s národní bankou. My chceme vyhazovat peníze, dělá vláda, vy udržte inflaci, radí národní bance. Krátkozraké. Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, se budí s mokrým ručníkem na čele.

Takže z čeho se máme radovat, když nám ekonomika roste? Že je každý víkend parkoviště před IKEA plné? Ano, lidé utrácejí. A táhnou tím ekonomiku. Ale je to jenom stínový růst. Růst na dluh budoucích generací. Není to udržitelný růst ekonomiky. Jeho základem je přidaná hodnota. Vzdělávání. Ne platy učitelů. Inovace. Ne dotace na inovace.

Související

Kristýna Helm

Demokracie mají problém. Inovace se do armády dostávají až na konec, říká expertka Kristýna Helm

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek

Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi“

top´rezidence Pomezí získala v Londýně na prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a dvě nominace do finálních kol
Užito se svolením KKCG Real Estate
nst
nst

Pražský rezidenční projekt top’rezidence Pomezí zaujal porotu European Property Awards. Druhá etapa výstavby z dílny KKCG Real Estate si z Londýna odvezla čtyři ocenění Five Star Award a zároveň postoupila do evropského finále jedné z nejprestižnějších realitních soutěží světa.

Projekt top’rezidence Pomezí – 2. etapa, za kterým stojí KKCG Real Estate, uspěl v soutěži European Property Awards 2025 napříč několika kategoriemi. Získal čtyři ocenění Five Star Award – za Best Architecture Multiple Residence, Best Architecture Single Residence, Best Residential Property (Villa Belaire) a Residential Development 20+ Units. Zároveň se kvalifikoval do evropského finále International Property Awards, které proběhne v únoru 2026 v londýnském hotelu Savoy.

23 fotografií v galerii

Urbanistický návrh projektu vznikl na základě mezinárodního architektonického workshopu z roku 2016, do kterého se zapojilo dvanáct studií z pěti zemí. Vítězný návrh Living in Greenery připravilo studio Bogle Architects (UK/CZ), které stojí i za architekturou jednotlivých bytových domů a vily Belaire. Na návrhu spolupracovala studia Baumschlager Eberle Architekten (AT), Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ) a majo architekti (CZ).

Projekt propojuje moderní architekturu s přirozeným začleněním do krajiny na úpatí pražské Vidoule a klade důraz na udržitelnost, efektivní využití prostoru a soulad s okolní přírodou.

Soutěž International Property Awards je považována za jedno z nejvýznamnějších realitních ocenění na světě. Hodnotí stovky projektů podle architektury, inovace a udržitelnosti, a to v několika regionech od Evropy po Ameriku a Asii.

Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně, za kterým stojí developerská společnost Coopera Development.

Za půl roku vyroste v Karlíně moderní kancelářská budova. Už teď je obsazená

Reality

Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně developerské společnosti Coopera Development postoupil do fáze hrubé stavby. Dokončení je plánováno na prosinec 2025 a již téměř rok je celý objekt plně pronajat. Hlavními nájemci jsou technologická společnost ACTUM Digital a největší český poskytovatel flexibilních kancelářských řešení Scott.Weber Workspace.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt a urbanista Pavel Hnilička

Architekt: Praha má skvělou veřejnou dopravu. Jednu z nejlepších na světě

Reality

Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Projekt Dornych v centru Brna - vizualizace.

Vedle hlavního nádraží v Brně vyroste šestice budov. Investorem projektu za sedm miliard je Crestyl

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme