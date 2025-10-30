Okamura míří do čela Sněmovny. Poslanci koalice podepíší závazek loajality
Všech 108 poslanců vznikající koalice bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou dodržovat vše, co ze smlouvy vyplývá. Tedy i to, že předsedou Sněmovny se stane šéf SPD Tomio Okamura, uvedl server iDNES.cz. Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu. Doplnil, že část jednání má ještě před sebou.
„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Později novinářům řekla, že Okamurova podpora do čela Sněmovny je závazkem koaliční rady.
Závazek všech poslanců budoucí koalice k dodržování koaliční smlouvy stvrzený jejich podpisem pokládá Schillerová za běžnou praxi, která se děla i v předcházejících volebních obdobích. „Je to vždycky věc celého toho klubu. Já na tom nevidím nic, co by se lišilo od těch předcházejících let,“ podotkla.
Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí 3. listopadu, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny. O novém vedení dolní komory budou poslanci hlasovat ve středu.
Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.
Lidovci, kteří na předsedu Sněmovny navrhnou Bartoška, budou svou strategii hlasování ještě ladit s občanskými demokraty a TOP 09. O podpoře Bartoška už jednali se Starosty, kteří Okamuru nepodpoří.
„Poslanci v pondělí složí slib na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. Já apeluji na čest poslanců hnutí ANO. Před volbami jak Andrej Babiš, tak Alena Schillerová vyloučili koalici s Okamurovou SPD. Teď s ním nejen jdou do vlády, ale ještě z něj chtějí udělat třetího nejvyššího ústavního činitele,“ řekl Bartošek.
Podle předsedy Motoristů Petra Macinky si ale Bartošek namlouvá, že není jisté, zda budou všichni poslanci ANO, SPD a Motoristů hlasovat pro Tomia Okamuru na pozici předsedy Sněmovny. „No, jestli něco skutečně jisté je, pak je to fakt, že při tomto hlasování nebude nikdo ze 108 poslanců zmíněných subjektů hlasovat pro pana Bartoška. Bez ohledu na to, kolik dá médiím rozhovorů o tom, že by tím předsedou Sněmovny být chtěl. Chtít může,“ napsal na facebook.
Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.
Lidovci podle předsedy klubu Toma Philippa nebudou Bartoška nominovat do volby místopředsedy dolní komory. Uvedl, že k nominacím dalších stran nemají zásadní výhrady, s kandidáty stran končící koalice problémy nemají.
Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.