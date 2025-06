David Ondráčka: Nuda to nebude. Rýsuje se rozdrobená Sněmovna nestability

Existuje docela velké riziko, že příští Sněmovna po říjnových volbách bude hodně rozdrobená. Poslanecké kluby se stanou nestabilní a budou se z nich „odlupovat“ jednotliví poslanci. Lze tak usuzovat z toho, jak se skládají do voleb koalice a pseudokoalice různých stran a poměrně solitérních jednotlivců. Ve výsledku by se rozjel jiný typ politické hry.

Prakticky poslední tři volební období Sněmovny, od roku 2013 až doteď, jsme zažívali jeí hodně stabilní složení v tom smyslu, že poslanecké kluby se nijak dramaticky nedrolily. Jasně, občas někdo odešel, ale byli to jednotlivci a zásadně se neměnily početní poměry mezi vládou a opozicí. Lze to ilustrovat na aktuálním příkladu, kdy po volbách měla koalice premiéra Petra Fialy (ODS) 108 mandátů a vlastně jí to vydrželo celou dobu. Přibyl jeden přeběhlík – Ivo Vondrák z ANO přešel ke STAN. Pak skončili ve vládě Piráti, ale pořád se počty držely. A stále se hraje na vládní koalici a opoziční blok.

Nestabilní kluby jako nová politická realita

Sněmovna nestability však může být po dlouhé době nová politická realita. Dopadlo by to na stabilitu vládnutí, na předvídatelnost hlasování, protože většiny by se staly poměrně tekuté a těžko odhadnutelné. V naší malé hezké české demokracii se může stát poslancem úplně kdokoli, to je krásné. V rozdrobené Sněmovné by pak byl mandát velmi dobře obchodovatelnou komoditou, plně transakční, k dispozici.

Česká Sněmovna může brzy vypadat podobně jako to, co mají v Polsku za Donalda Tuska nebo aktuálně na Slovensku za Roberta Fica. Může to být Sněmovna pěkně rozbitá na malé skupinky poslanců, kdy bude velmi těžké vyjednávat kompromisy, a výsledky mnoha hlasování mohou být neodhadnutelné. Poslanci mohou utíkat a zase se vracet, budeme se učit vyjednávat s jednotlivými poslanci a plnit jim jejich osobní podmínky a požadavky.

Pseudokoalice k obejití kvóra

Aktuálně se skládají formace do řijnových voleb a mnohá spojení jsou dost krkolomná. Hlavní motivací současných pseudokoalic, které se slepují, je obejít volební kvórum. Asi je známo, že samostatná strana musí získat aspoň pět procent, aby se dostala do Sněmovny. Pro koalice dvou subjektů to už je ale osm procent, pro tři jedenáct procent, a to jsou vysoké počty a značné riziko neúspěchu. Proto se to snaží obejít a udělat nějaké formy jedné společné kandidátky, které stačí pět procent, a nasadí na ně pod nějakým novým jménem další lidi z jiných stran.

Okamura a jeho parta

Tomio Okamura a SPD si na kandidátku přibalili do svého týmu Jindřicha Rajchla a pár jeho lidí, Markétu Šichtařovou ze Svobodných a pár další lidí z Trikolory. Zatím mu to v prefencích přineslo posílení. A potenciálně tím získají do Sněmovny někoho, kdo je schopen naformulovat rozvinutou větu a třeba i nějakou politickou myšlenku (je už jedno jakou). Ale dost pravděpodobně si zakládají na silně nestabilní klub. Je dobře možné, že se Okamurovi po volbách „odloupnou“ poslanci z klubu a rozutečou se mu. Buď si vytvoří svůj vlastní klub, anebo zůstanou nezařezení.

Okamura si jistě jako zkušený politický obchodník dobře pohlídal, že peníze za mandáty a státní příspěvky za volby dostane jen on a jeho strana. Z takové amatérské chyby ho nelze podezírat. Ostatni získají poslanecké mandáty, ale peníze budou jen jeho. Ale až přijde vyjednávat o vládě, nebude moci s jistotou říct: pokládám na stůl jistých 25 hlasů, protože je mít nebude. A tím se stává dost problematickou nevěstou pro koaliční vyjednávání.

Platí to i pro další strany

Stačilo! a komunisti, to je taky nový zvláštní vehikl pro několik stran, nalepili na sebe různé málo čitelné figury. Nikdo moc neví, jak se budou chovat, jestli loajálně nebo se trhnou, čili dost podobný případ. A velkou neznámou jsou i Motoristé, pokud by měli šanci se tam dostat, jak oni budou držet pohromadě?

Ale platí to i pro současnou vládnoucí koalici Spolu, ani její stabilita není dnes jistá. Rozhodne asi, která ze tří stran získá kolik mandátů. Pokud by lidovci vykroužkovali dost svých lidí na úkor ODS, nebude to jednoduché udržet. Takže se také mohou rozdělit do samostatných klubů. A pochopitelně uvidíme, co s jejich preferencemi i soudržností udělá aktuální kauza bitcoin. Vlastně i Piráti mohou teoreticky získat nějaký mandát pro Zelené, kteří by pak mohli jít svou cestou. No, rozhodně nebude ve Sněmovně nuda.

