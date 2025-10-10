Nový magazín právě vychází!

Ferrari předvedlo svůj první elektromobil. A hned nato ztratilo miliardy

Ferrari předvedlo svůj první elektromobil. A hned nato ztratilo miliardy

Den, který měl být pro Ferrari oslavou technologického pokroku, skončil historickým pádem na burze. Akcie italské automobilky se ve čtvrtek propadly o více než 15 procent – nejvíc od vstupu firmy na trh před devíti lety.

Důvodem pádu je kombinace dvou zpráv. Ferrari na svém Capital Markets Day představilo dlouho očekávanou technologii pro první čistě elektrický model Elettrica, zároveň ale zveřejnilo finanční výhled, který investory zchladil, píše CNBC.

Firma letos počítá s tržbami nejméně 7,1 miliardy eur, což je jen nepatrné zvýšení oproti dřívějším odhadům. Do roku 2030 chce dosáhnout zhruba 9 miliard eur tržeb a zisku EBITDA kolem 3,6 miliardy. Podle analytiků z Citi ale jde o „příliš opatrné“ cíle, které nenaznačují výraznější růstový potenciál.

Změna směru v elektromobilitě

Zatímco jiné automobilky dál sází na plnou elektrifikaci, Ferrari naopak přibrzdilo. Do konce desetiletí plánuje, že jeho nabídku budou tvořit 40 procent vozy se spalovacím motorem, 40 procent hybridy a jen 20 procent plně elektrické modely. Ještě loni přitom firma počítala s podílem elektromobilů až 40 procent, připomíná agentura Reuters.

„Reagujeme na přání klientů i vývoj trhu,“ uvedla automobilka. Podle Ferrari zákazníci zatím chtějí mít na výběr, a čistě elektrické vozy tak nebudou tvořit většinu nabídky.

Současně značka představila podvozek a pohonný systém nového modelu Elettrica, který má jít do výroby v roce 2026. Světová premiéra je naplánována už na příští rok. Předseda představenstva John Elkann uvedl, že projekt „spojuje technologickou disciplínu, kreativitu designu a řemeslnou zručnost“.

Propad, který Ferrari nezažilo

Na milánské burze spadly akcie až o 16 procent, den nakonec uzavřely na 354 eurech se ztrátou 15,4 procenta. Stejně prudký pokles zaznamenaly i akcie v New Yorku, které se propadly o 15 procent na 407,38 dolaru – nejhorší výsledek od roku 2015.

Tržní kapitalizace Ferrari, která činí zhruba 77 miliard dolarů, se tak během jediného dne snížila o více než 10 miliard.

Analytici se rozcházejí

Podle Citi je výhled firmy příliš konzervativní, což může krátkodobě zatížit i ocenění akcií. Naopak JPMorgan zůstává optimistická: připomíná, že poptávka po vozech Ferrari dlouhodobě převyšuje nabídku a značka plánuje mezi roky 2026–2030 uvádět čtyři nové modely ročně.

Ferrari tak nyní stojí na křižovatce – mezi tlakem investorů na rychlejší růst a snahou zůstat věrné image značky, která víc než o objemu mluví o exkluzivitě.

