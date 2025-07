Šlachta odmítl Konečnou

Hnutí Stačilo! vyzvalo Přísahu senátora Róberta Šlachty, aby zvážila společnou kandidátku do říjnových sněmovních voleb či veřejnou podporu Stačilo!, uvedl tiskový mluvčí KSČM Roman Roun. Šlachta však výzvu odmítl. Obě hnutí se neshodují v zahraničněpolitickém ukotvení ČR, uvedl. Platí podle něj pondělní vyjádření Přísahy, že bude o vstup do Sněmovny usilovat samostatně. Šlachta bude celostátním lídrem a povede kandidátku v Ústeckém kraji.

Přísaha původně vyjednávala o společné kandidatuře mimo jiné se Sociální demokracií (SOCDEM), která nedávno vyzvala ke společnému postupu hnutí Stačilo!. Roun řekl, že Stačilo! jedná kromě SOCDEM i s dalšími subjekty. Kandidátky a smlouvy s jednotlivými uskupeními by mělo schvalovat začátkem příštího týdne, hotové kandidátní listiny chce mít zhruba do poloviny měsíce.

Ve výzvě směřované Přísaze a Šlachtovi hnutí Stačilo! uvádí, že roztříštěnost demokratických a opozičních sil ve volbách může vést k propadnutí hlasů a oslabit společný vliv na směřování země. „Proto vás vyzýváme k odpovědnému zvážení podpory naší společné kandidátky nebo k veřejné podpoře hnutí Stačilo!“ stojí v prohlášení.

Karel Havlíček: Za určité konstelace bych mohl být premiérem Leaders Hnutí ANO Andreje Babiše dlouhodobě vede v předvolebních průzkumech a uvnitř hnutí už se uvažuje o skládání budoucí vlády. Karel Havlíček je jedním z největších pracantů. Připravil novou ekonomickou strategii státu. „Mám detailní scénáře na dopravu, na výzkum, na energetiku. Myslím, že to nikdo nemá v takovémto detailu. V této republice na tom pracuju jenom já,“ říká workoholik Havlíček. Premiérem se po volbách patrně stane Andrej Babiš. Havlíček ovšem připouští, že by se za „určité konstelace“ mohl stát premiérem i on. Dalibor Martínek Přečíst článek

Spojení sil by mělo podle Stačilo! zajistit, aby nepropadly hlasy podobně jako v minulých sněmovních volbách. „Pokud vám skutečně jde o věc a o budoucnost naší země, je nyní čas upřednostnit společný cíl před partikulárními zájmy. Společně můžeme zabránit dalšímu oslabení hlasu občanů, kteří touží po změně,“ uvádí výzva.

Šlachtu výzva překvapila

Šlachta uvedl, že ho výzva překvapuje z několika důvodů, v první řadě tím, že jde o vzkaz přes média. „Pokud má kdokoliv vážný a opravdový zájem s Přísahou jednat, vždy tak může učinit napřímo,“ uvedl. Uzavírání nebo ukončování spojenectví takto veřejně bez komunikace předsedů je způsob, jakým Přísaha jednat nebude, dodal Šlachta.

Kritizoval také vyjadřování Stačilo! směrem k sociálním demokratům ve smyslu, že se za místa na kandidátce Stačilo! platí a program je možné přijmout jen bez výhrady a absolutně. „Neodpovídá to partnerskému způsobu jednání, který by Přísaha vyžadovala a akceptovala,“ uvedl Šlachta.

Dalibor Martínek: Babišovi se rozpadá potenciální koaliční partner. Co si počne Názory Babiš neměl nikdy dobré vztahy s Okamurou. Vždy se vůči sobě vymezovali. Nicméně, až v říjnu skončí volby, bude muset Babiš hledat koaličního partnera. Přestože Karel Havlíček tvrdí, že to možná dají sami. To je ale sen. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jakákoliv spolupráce hnutí pak především naráží na základní neshodu v zahraničněpolitickém ukotvení, doplnil Šlachta. Stačilo! kritizuje členství v EU a NATO a prosazuje o něm referendum. „Přísaha kandiduje samostatně, s čistým štítem a s čistým svědomím předložíme voličům osobnosti a program. Nechme rozhodnout voliče, neříkejme jim dopředu, jak to celé dopadne. Nic není rozhodnuto a nic není ztraceno. Stejně tak to můžou být hlasy pro Stačilo, které v těchto volbách propadnou,“ míní Šlachta.

V roce 2021 volilo přes milion lidí strany, které pak nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici. Týkalo se to tehdy i do té doby sněmovních sociálních demokratů, komunistů, ale také Trikolory či Přísahy. Z tohoto důvodu se dohodla SPD na společné kandidatuře na listinách SPD se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO), spolupráci oznámili také Piráti se Zelenými.