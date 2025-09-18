Volební průzkum: Praha je Fialy, všude jinde vládne Babiš
Jediným krajem v ČR, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by Spolu bylo až za ANO, STAN a SPD.
„V Praze je téměř jasná šance, že Spolu zvítězí. Je téměř jisté, že suma Spolu, STAN a Pirátů bude vyšší než 50 procent,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl. V případě konání voleb v létě by měli Starostové v Praze 16,8 procenta hlasů a Piráti 15,5 procenta. V hlavním městě by se do Sněmovny dostalo ještě SPD se 7,3 procenta hlasů.
Druhý nejvyšší počet hlasů by Spolu podle modelů získalo v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, shodně 26,2 procenta. Naopak nejméně hlasů, 12,4 procenta, by jich mělo v Karlovarském kraji.
ANO má nejsilnější podporu podle zjištění STEM v Ústeckém kraji, v létě by ho volilo 42 procent tamních obyvatel, zatímco Spolu 14,6 procenta a třetí SPD 14 procent. V sousedním Karlovarském kraji by ANO mělo 40,1 procenta hlasů, STAN 13,1 procenta, SPD 12,6 procenta a Spolu 12,4 procenta.
Okamura poráží Fialu v Moravskoslezském kraji
V Moravskoslezském kraji, kde kandiduje předseda ANO Andrej Babiš, by jeho hnutí zvítězilo s 37,1 procenta hlasů před SPD se 17,2 procenta a Spolu s 16,5 procenta. Nejhorší výsledek napříč republikou tam naopak v létě zaznamenal STAN, měl by 7,4 procenta podobně jako Piráti a Stačilo!, uvedl STEM.
Nejlepší výsledek by v létě měl STAN ve středních Čechách, s 18 procenty by tam skončil na třetím místě za ANO a Spolu. Přes 17 procent by strana získala ještě v Libereckém kraji.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ.
„Středočeský kraj je rozložením podpory blíže republikovým průměrům s tím, že nadprůměrně by zde uspělo hnutí STAN. Ještě blíže celorepublikovým výsledkům by ve třetím čtvrtletí byl Jihomoravský kraj,“ doplnili podle webu CNN Prima News autoři v analýze. Podle ní by ANO na jihu Moravy mělo téměř 30 procent hlasů, Spolu vedené premiérem Petrem Fialou 26,2 procenta, SPD 11,1 procenta a přes osm procent by měli i Piráti, STAN a Stačilo!.
Z analýzy, která se opírá o data sesbíraná od konce června do prvního týdne v září od 5732 lidí, rovněž plyne, že na hranici volitelnosti se pohybují Motoristé nebo Stačilo!. „U malých krajů (především Karlovarský) a u menších stran (především Motoristé sobě) je větší variabilita a nejistota výsledků. Nyní to vidíme hlavně na výsledku Motoristů sobě nebo Stačilo! právě v Karlovarském kraji,“ upozornili autoři analýzy STEM.