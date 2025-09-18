Vyberte si z našich newsletterů

Volby 2025 Volební průzkum: Praha je Fialy, všude jinde vládne Babiš

Volební průzkum: Praha je Fialy, všude jinde vládne Babiš

Premiér Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Jediným krajem v ČR, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by Spolu bylo až za ANO, STAN a SPD.

„V Praze je téměř jasná šance, že Spolu zvítězí. Je téměř jisté, že suma Spolu, STAN a Pirátů bude vyšší než 50 procent,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl. V případě konání voleb v létě by měli Starostové v Praze 16,8 procenta hlasů a Piráti 15,5 procenta. V hlavním městě by se do Sněmovny dostalo ještě SPD se 7,3 procenta hlasů.

Druhý nejvyšší počet hlasů by Spolu podle modelů získalo v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, shodně 26,2 procenta. Naopak nejméně hlasů, 12,4 procenta, by jich mělo v Karlovarském kraji.

ANO má nejsilnější podporu podle zjištění STEM v Ústeckém kraji, v létě by ho volilo 42 procent tamních obyvatel, zatímco Spolu 14,6 procenta a třetí SPD 14 procent. V sousedním Karlovarském kraji by ANO mělo 40,1 procenta hlasů, STAN 13,1 procenta, SPD 12,6 procenta a Spolu 12,4 procenta.

Okamura poráží Fialu v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji, kde kandiduje předseda ANO Andrej Babiš, by jeho hnutí zvítězilo s 37,1 procenta hlasů před SPD se 17,2 procenta a Spolu s 16,5 procenta. Nejhorší výsledek napříč republikou tam naopak v létě zaznamenal STAN, měl by 7,4 procenta podobně jako Piráti a Stačilo!, uvedl STEM.

Nejlepší výsledek by v létě měl STAN ve středních Čechách, s 18 procenty by tam skončil na třetím místě za ANO a Spolu. Přes 17 procent by strana získala ještě v Libereckém kraji.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Středočeský kraj je rozložením podpory blíže republikovým průměrům s tím, že nadprůměrně by zde uspělo hnutí STAN. Ještě blíže celorepublikovým výsledkům by ve třetím čtvrtletí byl Jihomoravský kraj,“ doplnili podle webu CNN Prima News autoři v analýze. Podle ní by ANO na jihu Moravy mělo téměř 30 procent hlasů, Spolu vedené premiérem Petrem Fialou 26,2 procenta, SPD 11,1 procenta a přes osm procent by měli i Piráti, STAN a Stačilo!.

Z analýzy, která se opírá o data sesbíraná od konce června do prvního týdne v září od 5732 lidí, rovněž plyne, že na hranici volitelnosti se pohybují Motoristé nebo Stačilo!. „U malých krajů (především Karlovarský) a u menších stran (především Motoristé sobě) je větší variabilita a nejistota výsledků. Nyní to vidíme hlavně na výsledku Motoristů sobě nebo Stačilo! právě v Karlovarském kraji,“ upozornili autoři analýzy STEM.

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Po Agrofertu chceme vrátit přes sedm miliard, uvedl ministr Výborný

Ministr zemědělství Marek Výborný
ČTK
ČTK
ČTK

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.

Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

V původním odhadu částky Výborný nepracoval s dotacemi vyplácenými přímo resortem, které firmy z holdingu pobíraly. Jednalo se mimo jiné o kompenzace za extrémní sucho. „Samozřejmě, že se (kompenzace) poskytovaly i akciovým společnostem, kde koncovým vlastníkem v té době byl člen vlády. No a i na ně a na tyto dotace to dopadá. A to bylo jenom v letech 2017 až 2018, my musíme tohle všechno posčítat,“ uvedl ministr

Úředníci musí dále zjistit, kolik dotací a v jaké výši obdržely potravinářské podniky v letech, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš podle Výborného ve střetu zájmů. Agrofert by měl podle resortu vracet nejen národní dotace, ale i takzvané nárokové dotace na plochu z evropských fondů, které se vrací zpět do unijního rozpočtu.

Jakmile bude mít ministerstvo vše spočítané, začne Státní zemědělský intervenční fond zahajovat správní řízení o navrácení dotací vůči jednotlivým podnikům, kterých je až 90 bez započítání potravinářských firem. Fond by měl řízení zahajovat v příštích týdnech až měsících, řekl Výborný.

Rozhodnutí soudu

Ministr své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl Výborný. Ministr zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Ministerstvo si podle Výborného aktuálně nechává zpracovat další analýzu, která má vyhodnotit, zda se zákon o střetu zájmů týká i veřejných zakázek.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Související

Aktualizováno

Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Když Elon Musk opouštěl prezidentskou administrativu Donalda Trumpa, v žádném případě to neznamenalo, že by ho politika přestala zajímat. Od té doby se na orbitě americké politiky pohybuje prakticky neustále, a to ve většině případů jako ještě extrémnější alternativa k tomu, co představuje Trump a jeho MAGA nohsledové.

Musk navíc nezůstal u toho, aby si své názory nechal pro svou americkou domovinu, ale snaží se míchat do politiky i v zahraničí. V Německu podporuje krajně-pravicovou Alternativu, nejvíce se ale pokládá do dění v Británii, kde se v podstatě zařadil mezi tamější extremistické vůdce. To, co se stalo o uplynulém víkendu v Londýně, je něco nevídaného.

Násilná demonstrace

Podle policejních odhadů se v centru britské metropole sešlo něco mezi 110 a 150 tisíci lidí (extremistická scéna mluví o třech milionech, což jsou ale nepodložené fake news), aby demonstrovali proti migraci a labouristické vládě Keira Starmera. Ačkoli toto „setkání“ se mnozí snaží vymalovat jako pokojný protest naštvaných, ale jinak úctyhodných občanů, pravda je někde trochu jinde. Na této „pokojné“ demonstraci docházelo ke střetům s policií (26 příslušníků zranili, z toho čtyři vážně) a někdo dokonce vyzýval k atentátu na premiéra Starmera.

Demonstraci vedl krajně-pravicový aktivista Tommy Robinson (pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon), který rozhodně nepatří do společenského mainstreamu. Reform UK je proti němu celkem umírněná strana. Jen pro ilustraci, pokud je Nigel Farage na populistické a rasistické škále od jedné do deseti sedmička, Robinson je na cifře 9,5. Jeho činy už mají kriminální rozměr a nejednou seděl za mřížemi. Pobuřování ho ale dobře živí, dostává peníze i ze zahraničí, i přímo od Muska.

6 fotografií v galerii

Právě online vystoupení Elona Muska bylo zlatým hřebem programu. A ten se vůbec nerozpakoval a rovnou obecenstvo vyzval k revoluci. „Ať už si násilí vyberete, nebo ne, ono přijde k vám. Buď se budete bránit, nebo zemřete, to je podle mě pravda,“ dodal výhružně. Musk v podstatě  – ani ne tak mezi řádky – vyzývá k násilí. Podle aktuálních informací Muska za jeho slova nečeká žádný právní postih.

Papež a Musk

Starmer jeho slova sice odsoudil, ale jinak byla reakce vlády poměrně vlažná. V Londýně tak dochází k paradoxu, miliardář beztrestně veřejně a hlásá násilí, ale zároveň policie zatýká třiaosmdesátiletou anglikánskou vikářku za slovní podporu Palestine Action.

Kdo si ale Muska výslovně všiml, byl nový papež Lev XIV., který o něm hovořil v prvním veřejném rozhovoru. Pontifik se pro americký server Crux rozpovídal o nebezpečí ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se podle něj rozevírají. „Například generální ředitelé, kteří před 60 lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát více, než kolik dostávají dělníci, podle posledního údaje, který jsem viděl, je to 600krát více, než kolik dostávají průměrní dělníci. Co to znamená a o čem to vypovídá?“ ptá se Muskův krajan původem z Chicaga.

Nerovnost přitom nepřináší jen ekonomické nebezpečí. Musk ukazuje, že hromadění ekonomické moci ovlivňuje i společnost a politiku. Jeho zmíněné působení, ale i třeba oligarchická síť u nás v Česku, ilustruje, jak bohatí hýbou s veřejným míněním. Ne náhodou často stojí a finančně dotují antisystémová a krajně-pravicová hnutí a strany. Jejich byznysu se to hodí, protože spoléhají na politické vazby. A jednoduše – méně solidární a méně komplikovaný svět jejich podnikání svědčí.

Další komentáře Karla Pučelíka

 

Larry Ellison z Oracle
Aktualizováno

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

nos

Přečíst článek

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

fry

Přečíst článek

