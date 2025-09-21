Další chaos. Trumpova administrativa se tentokrát vozí po vízovém programu pro firmy
Technologický sektor a další společnosti vydaly sérii varování pro své zaměstnance s vízy H-1B, aby necestovali do zahraničí. Reagovaly tak na chaos, který vyvolalo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa uvalit na tento široce využívaný firemní vízový program poplatek ve výši 100 tisíc dolarů.
Microsoft, Alphabet, Amazon a další technologické firmy rozeslaly v sobotu zprávy dotčeným zaměstnancům, aby se okamžitě vrátili do USA a zrušili jakékoli plány na odjezd ze země poté, co Bílý dům v pátek oznámil, že nová pravidla začnou platit v neděli, píše agentura Bloomberg. V sobotu pak úředník Bílého domu upřesnil, že poplatek se týká pouze nově vydávaných víz a neplatí v případě žádostí o prodloužení, ani se nebude vztahovat retroaktive na současné držitele a bude uplatněn až v nadcházejícím cyklu.
Později v sobotu odpoledne zveřejnil účet Bílého domu na síti X zprávu, že Trumpovo oznámení se nevztahuje na současné držitele víz s dodatkem, že poplatek neovlivní možnost cestovat do a z USA těm, kteří vízum již mají. Navzdory těmto ujištěním však přetrvávají nejistoty ohledně toho, jak bude změna aplikována a vymáhána. To vyvolalo mezi korporacemi v USA zmatek a obavy a přimělo firmy a imigrační právníky varovat držitele víz před zahraničními cestami.
Microsoft aktualizoval své pokyny pro zaměstnance s tím, že ti s naplánovanými cestami mohou pokračovat. Dodal však, že i tak existuje riziko vzniku „zmatků při návratu do USA“. Microsoft se k novým pokynům odmítl vyjádřit.
Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl podle agentur americký prezident Donald Trump.
Trumpova novinka. Roční pracovní vízum do USA pro zahraniční specialisty vyjde na dva miliony
Na toto oznámení zareagovaly některé velké technologické společnosti tím, že varovaly své zahraniční pracovníky, aby neopouštěli USA nebo aby se urychleně vrátili, píše agentura Reuters.
Nikam nejezdit
Několik držitelů víz pro Bloomberg uvedlo, že změny jsou zneklidňující. Například čtyřiatřicetiletý Lawrence, který se měl v pondělí přestěhovat z Velké Británie do Bay Area, aby nastoupil do nového zaměstnání v oboru inženýrství, měl v okamžiku podpisu exekutivního nařízení již vše sbaleno, prodal auto, pronajal dům a rozloučil se s rodinou a přáteli. Lawrence, který nechce uvádět své příjmení ani název firmy ze strachu z odvety, dostal od firemních imigračních právníků radu zůstat zatím ve Velké Británii.
Jeden zaměstnanec Googlu, který si přál zůstat v anonymitě, popsal, že kvůli oznámení Bílého domu musel zrušit cestu do Tokia za rodinou. Amazon zároveň varoval držitele závislých víz H-4 (určených pro manžele a děti držitelů H-1B), aby rovněž zůstali v USA. Program H-1B je intenzivně využíván technologickým sektorem k přivádění kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Využívají jej však také finanční společnosti a poradenské firmy.
Podle americké vlády mají nejvíce víz H-1B společnosti Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Meta Platforms a Apple. JPMorgan Chase a Walmart jsou na 8. a 9. místě. Každý rok zaměstnavatelé podávají žádosti do března, v dubnu probíhá loterie. K dispozici je 65 tisíc víz plus 20 tisíc pro držitele amerického magisterského titulu. V roce 2025 bylo podáno více než 470 tisíc žádostí, schválení pracovníci mohou nastoupit od 1. října.
Čeká se na rychlou žalobu a předběžné opatření
Ernst & Young svým držitelům víz doporučila návrat do USA již v sobotu. Walmart vydal podobné pokyny s tím, že nadále „vyhodnocuje dopady nařízení“ a že sdílí doporučení „k výrazné opatrnosti.“ Společnost napsala, že dokud situace nebude vyjasněna dalšími pokyny z Bílého domu, doporučuje zaměstnancům s těmito vízy neopouštět USA.
Imigrační právnička Rakhel Milsteinová, zakladatelka Milstein Law Group, uvedla, že očekává „chaos“ poté, co celou noc strávila na telefonu s držiteli víz z technologických firem, neziskovek a dalších společností. „Máme klienty, kteří právě získali víza na konzulátech v Indii a v pondělí si mají vyzvednout pas,“ řekla. „Znamená to, že se nemohou vrátit?“ Milsteinová dodala, že očekává okamžité napadení nové politiky u soudu a že pravděpodobně rychle přijde předběžné opatření. Současní držitelé víz H-1B uvedli, že jsou změnami hluboce znepokojeni.
Erika L., která pochází z asijské země a pracuje ve finančnictví v oblasti New Yorku, řekla anonymně: „Mám pocit, že jsem teď tak trochu ztracená a nevím, jak se tato politika bude vztahovat na lidi, kteří už vízum získali. Pokud to nevyjde, právě jsem říkala přátelům, že je to v pořádku, možná se prostě přestěhuji do Evropy nebo do Asie za prací. Žiju tady už skoro 10 let, takže je pro mě opravdu těžké.“ Trumpova administrativa změny prezentovala jako součást širšího plánu, který má posílit legitimní žádosti a omezit zneužívání programu. Firmy se však obávají, že poplatek ve výši 100 tisíc dolarů bude pro jejich náborové potřeby neudržitelný.