Impérium CSG miliardáře Strnada dál roste. Společnost Excalibur Army otevřela novou halu

Impérium CSG miliardáře Strnada dál roste. Společnost Excalibur Army otevřela novou halu

Zájem o vojenskou techniku roste
Profimedia
nst
nst

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců.

Společnost Excalibur Army patří k nejvýznamnějším společnostem českého obranného průmyslu a v posledních letech vykazuje velmi razantní růst po výrobní i ekonomické stránce. Zvyšující se zájem zákazníků o výrobky a služby Excalibur Army vyžadují větší objem výroby a také potřebu nových zaměstnanců. Šternberská společnost proto výrazně investuje do svých schopností a nejnovějším důkazem jejího růstu je nová výrobní hala a přilehlá administrativní budova v jejím areálu. V rámci otevření nové výrobní haly ve Šternberku navíc zástupci Excalibur Army a KNDS Deutschland podepsali memorandum o porozumění na zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2.

Ministryně Jana Černochová, která aktivně a dlouhodobě podporuje růst českého obranného průmyslu, při otevření provozu ve Šternberku řekla: „Dnešní den je významný nejen pro firmu Excalibur Army, ale pro celý český obranný průmysl a ve svém důsledku i pro obranyschopnost České republiky. Nová výrobní hala přinese nejen práci mnoha lidem, ale posílí i naše výrobní kapacity, což je v současné bezpečnostní situaci velmi důležité. Schopnost umět opravovat a udržovat armádní techniku na našem území je v našem strategickém zájmu.“

Generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák uvedl, že zprovoznění nové haly je pro společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem k 30. výročí založení. Nová hala odráží dynamický společnosti. Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii. Chtěl bych ale zdůraznit, že zásadní roli v našem úspěchu má podpora českého státu a jeho institucí nejen pro naši firmu, ale pro celý český obranný průmysl. 

Excalibur Army je v současnosti  tahounem  úspěchu skupiny CSG. Ředitel divize CSG Defence Jan Marinov  ale připomněl i zásadní význam spolupráce s českou armádou: „Společnost Excalibur Army a její růst byly vždy založeny na exportu. Má, stejně jako mateřská skupina CSG, globální působnost. Je to ale zároveň výrobce, který je vždy připraven přednostně plnit potřeby české armády. Otevření nové moderní výrobní haly znamená nejen nová pracovní místa a další přínosy pro českou ekonomiku, ale i posílení jistoty dodávek pro české ozbrojené síly nejen v mírových časech, ale i v bezpečnost.

