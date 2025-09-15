Kellnerová kupuje pražský hotel Diplomat. Thajcům zaplatí 1,8 miliardy
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.
Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil. „Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.
PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.
„Kellner. Na cestě k miliardám“ je titul nové sedmidílné série Českého rozhlasu (ČRo) Plus mapující podnikatelskou dráhu nejbohatšího Čecha až do jeho tragické smrti. Vysílá se od dneška.
Jaký byl PéKá? Na Petra Kellnera vzpomínají známí v seriálu Českého rozhlasu Plus, který mapuje jeho život a vliv
Leaders
„Kellner. Na cestě k miliardám“ je titul nové sedmidílné série Českého rozhlasu (ČRo) Plus mapující podnikatelskou dráhu nejbohatšího Čecha až do jeho tragické smrti. Vysílá se od dneška.
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.
Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla
Zprávy z firem
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?