Kellnerová kupuje pražský hotel Diplomat. Thajcům zaplatí 1,8 miliardy

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil. „Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.

PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

Firma v červenci předpověděla, že podmínky na čínském trhu s luxusním zbožím zůstanou ve zbytku letošního roku obtížné. Dodala však, že ve druhém pololetí očekává pokračování silného růstu v USA a Japonsku, slibné jsou podle firmy také vyhlídky v řadě evropských zemí.

Společnost Swatch Group v současné podobě vznikla v roce 1983, kdy také začala prodávat stejnojmenné plastové hodinky. Patří jí ale také značky luxusních hodinek Longines, Tissot, Omega či Breguet.

