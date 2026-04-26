My držíme trumfy, jednat nepoletíme. Trump zatrhl setkání s íránským ministrem
Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.
"Před chvílí jsem svým lidem chystajícím se odletět řekl: 'Ne, nepoletíte tam 18 hodin. My máme všechny trumfy v ruce. (Íránci) nám mohou zavolat, kdykoli budou chtít, ale vy už nebudete podnikat žádné další 18hodinové lety, abyste tam seděli a mluvili o ničem'," řekl šéf Bílého domu.
Írán podle médií už dříve avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají. Podle televize Al-Arabíja zřejmě i proto, že delegaci tentokrát neměl vést americký viceprezident J. D. Vance. Podle íránské agentury Mehr se má Arakčí do Pákistánu vrátit. A to po té, co dokončí návštěvu Ománu a ještě předtím, než odletí do Ruska.
V minulém týdnu si investoři museli zažít další vlnu vyčkávání a nekonečných spekulací o vývoji jednání mezi USA a Íránem o trvalém narovnání vztahů obou zemí na Blízkém východě. Ve středu přitom mělo vypršet příměří, které bylo na poslední chvíli prodlouženo. Nicméně pozornost si v týdnu po delší době uzmula měnová politika, kdy měl před Senátem slyšení nastupující guvernér Kevin Warsh. Velmi slušné hospodářské výsledky za poslední kvartál představila společnost Tesla. Hlavní americký index se pohybuje nad 7100 body.
Arakčí do Islámábádu dorazil už v pátek, kde se setkal se šéfem pákistánských ozbrojených sil Ásimem Munírem, klíčovou postavou ve zprostředkování mírových jednání mezi USA a Íránem, i pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Arakčí jim předal požadavky Teheránu i jeho výhrady k americkým nárokům. Ze země pak podle zdrojů agentury AP odcestoval dnes po 17:00 SELČ.
Izraelsko-americké údery na Írán 28. února zažehly válku, která postupně přerostla v regionální konflikt. Teherán od března v reakci mimo jiné blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází významné světové zásoby ropy a zemního plynu. Zástupci Íránu a USA uzavřeli 8. dubna dvoutýdenní příměří a o nadcházejícím víkendu vedli v Islámábádu mírové jednání, které ale skončilo bez výsledku. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejím cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.
Americký prezident příměří toto úterý na žádost Pákistánu prodloužil do té doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou ukončena jednání. Írán ale požaduje ukončení blokády, která podle něj porušuje příměří a kterou považuje za pirátství.