Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce
Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.
Krátce před 10:00 středoevropského času se cena zlata pro okamžité dodání pohybovala téměř o 5,5 procenta níže, pod úrovní 4629 dolarů (zhruba 94 900 korun) za troyskou unci. Stříbro ve stejnou dobu ztrácelo 8,1 procenta a obchodovalo se pod 77,80 dolaru (1595 korun) za unci. V ranních hodinách byl pokles ještě výraznější – zlato krátce odepisovalo až deset procent, zatímco stříbro bylo levnější až o 16 procent.
Nominace Warshe spustila propad
K pátečnímu propadu cen drahých kovů výrazně přispěla nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky. Do funkce jej navrhl prezident Donald Trump a pokud jeho jmenování potvrdí Senát, měl by se úřadu ujmout v květnu, kdy končí mandát současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi.
„Warshova nominace byla pravděpodobně prvotním spouštěčem, ale sama o sobě neospravedlňuje tak rozsáhlý pokles cen drahých kovů. Nucené likvidace pozic a zvyšování marží vytvořily kaskádový efekt,“ uvedl hlavní analytik trhu společnosti KCM Tim Waterer, kterého cituje agentura Reuters. Zároveň upozornil, že Warshův přístup k měnové politice by byl spíše podpůrný pro americký dolar, a tím pádem nepříznivý pro zlato.
Drahé kovy v posledních měsících těžily především z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabšího dolaru. Nízké úrokové sazby totiž podporují ceny zlata a stříbra tím, že snižují jejich nevýhodu vůči aktivům nesoucím výnos, jako jsou například dluhopisy.
V pátek se cena zlata propadla o devět procent a cena stříbra o 27 procent. Ještě ve čtvrtek minulý týden přitom oba kovy dosáhly historických maxim – zlato vystoupalo až na 5594,82 dolaru za unci a stříbro na 121,64 dolaru za unci. Během pouhých dvou obchodních dnů tak zlato zlevnilo o 18 procent a stříbro dokonce o 35 procent. Za celý loňský rok přitom cena zlata vzrostla o 65 procent a cena stříbra o 147 procent.