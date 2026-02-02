Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce

Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce

Zlato nadále roste
Pixabay
nst
nst

Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.

Krátce před 10:00 středoevropského času se cena zlata pro okamžité dodání pohybovala téměř o 5,5 procenta níže, pod úrovní 4629 dolarů (zhruba 94 900 korun) za troyskou unci. Stříbro ve stejnou dobu ztrácelo 8,1 procenta a obchodovalo se pod 77,80 dolaru (1595 korun) za unci. V ranních hodinách byl pokles ještě výraznější – zlato krátce odepisovalo až deset procent, zatímco stříbro bylo levnější až o 16 procent.

Nominace Warshe spustila propad

K pátečnímu propadu cen drahých kovů výrazně přispěla nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky. Do funkce jej navrhl prezident Donald Trump a pokud jeho jmenování potvrdí Senát, měl by se úřadu ujmout v květnu, kdy končí mandát současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi.

„Warshova nominace byla pravděpodobně prvotním spouštěčem, ale sama o sobě neospravedlňuje tak rozsáhlý pokles cen drahých kovů. Nucené likvidace pozic a zvyšování marží vytvořily kaskádový efekt,“ uvedl hlavní analytik trhu společnosti KCM Tim Waterer, kterého cituje agentura Reuters. Zároveň upozornil, že Warshův přístup k měnové politice by byl spíše podpůrný pro americký dolar, a tím pádem nepříznivý pro zlato.

Kryptoměna bitcoin

Bitcoin padá na desetiměsíční minimum, trhy svírá nervozita

Trhy

Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.

nst

Přečíst článek

Drahé kovy v posledních měsících těžily především z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabšího dolaru. Nízké úrokové sazby totiž podporují ceny zlata a stříbra tím, že snižují jejich nevýhodu vůči aktivům nesoucím výnos, jako jsou například dluhopisy.

V pátek se cena zlata propadla o devět procent a cena stříbra o 27 procent. Ještě ve čtvrtek minulý týden přitom oba kovy dosáhly historických maxim – zlato vystoupalo až na 5594,82 dolaru za unci a stříbro na 121,64 dolaru za unci. Během pouhých dvou obchodních dnů tak zlato zlevnilo o 18 procent a stříbro dokonce o 35 procent. Za celý loňský rok přitom cena zlata vzrostla o 65 procent a cena stříbra o 147 procent.

Související

Budějovický Budvar láme rekordy. Pivovar uvařil a prodal rekordní objem piva

Budějovický Budvar loni zvýšil prodej na nový rekord
ČTK
ČTK
ČTK

Budějovický Budvar loni uvařil a prodal 1,946 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku roste třetí rokem po sobě. Rok 2025 patří k nejúspěšnějším v historii pivovaru, uvedla mluvčí pivovaru Barbora Povišerová.

Pivovar zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v restauracích a hotelech. Významný nárůst pokračoval také u moderních balení. „Prodeje piva v plechovkách na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ dodala Povišerová.

Tradiční smolení sudů v Plzni Tradiční smolení sudů v Plzni 5 fotografií v galerii

Dařilo se ležákům

„Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně. Třetí rok po sobě zvyšujeme objemy prodejů v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá. Je to jasný důkaz důvěry spotřebitelů v naši značku a v kvalitu našeho piva,“ uvedl ředitel ho Budvaru Petr Dvořák. Na českém trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Výrazně se podle vedení pivovaru dařilo ležákům, jejichž prodeje vzrostly téměř o 17 procent.

V exportu se Budějovickému Budvaru dařilo především u sudových a tankových dodávek, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta. V zahraničí zaznamenal národní podnik také nárůst prodeje piva v plechovkách o více než šest procent.

Kofola

Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu

Zprávy z firem

Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.

nst

Přečíst článek

Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků. Současně pivovar pokračoval v investicích do výroby, logistiky a udržitelných řešení s cílem dlouhodobého rozvoje, vyšší efektivity a zachování tradičních výrobních postupů i kvality piva, doplnila mluvčí.

Budějovický Budvar měl v roce 2024 podle výroční zprávy čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl také předloni rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což bylo meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Hospodářské výsledky za loňský rok firma zatím nezveřejnila.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“

Stéphane Séjourné
ČTK
nst
nst

Evropa musí začít systematicky chránit svůj průmysl, jinak se stane pouhým hřištěm pro globální konkurenty. Eurokomisař Stéphane Séjourné proto vyzývá k zavedení strategie „Made in Europe“, která má upřednostnit evropskou výrobu, návrh však rozděluje členské státy EU.

Evropa by měla aktivně chránit svůj průmysl prostřednictvím strategie Made in Europe (Vyrobeno v Evropě), jinak se podle Evropské komise stane pouhým hřištěm pro své globální konkurenty. Vyplývá to z článku eurokomisaře pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphana Séjourného, který citují Hospodářské noviny. Text spolupodepsalo více než 1100 generálních ředitelů a vrcholových manažerů evropských firem.

Apel na posílení ochrany domácí výroby

„Bez ambiciózní, efektivní a pragmatické průmyslové politiky je evropská ekonomika odsouzena k tomu, aby se stala pouhým hřištěm pro své konkurenty,“ napsal Séjourné. Podle něj je nutné „jednou provždy zavést skutečnou evropskou preferenci v našich nejstrategičtějších odvětvích“. Eurokomisař, který dříve působil jako francouzský ministr zahraničí, tím apeluje na posílení ochrany domácí výroby.

Článek zveřejnil několik týdnů před plánovaným představením návrhu nařízení Evropské komise o průmyslovém akcelerátoru. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla pro upřednostňování produktů vyráběných v Evropě, zejména při využívání veřejných prostředků.

Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu

Money

Norský státní investiční fond, který spravuje majetek v hodnotě 21,26 bilionu norských korun (zhruba 45,2 bilionu korun), ve druhé polovině roku 2025 snížil podíly v největších amerických technologických firmách. Vyplývá to z oznámení společnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), která fond spravuje. Mezi společnostmi, u nichž fond své podíly omezil, je i výrobce čipů Nvidia, v němž drží svou nejhodnotnější akciovou investici.

nst

Přečíst článek

Podle agentury Reuters je návrh reakcí na tlak levnějšího dovozu z Číny a snahou posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Zároveň ale rozdělil členské státy Evropské unie. Zatímco některé vlády, včetně Francie, myšlenku otevřeně podporují, jiné země – například Švédsko nebo Česká republika – varují, že princip „nakupujte místní“ by mohl odradit zahraniční investory, zvýšit ceny veřejných zakázek a oslabit konkurenceschopnost EU na globálních trzích.

„Číňané mají ‚Vyrobeno v Číně‘, Američané mají ‚Nakupujte americké‘ a většina ostatních ekonomických mocností uplatňuje podobné systémy na ochranu svých strategických aktiv. Tak proč ne my?“ ptá se Séjourné. Podle něj by mělo platit, že kdykoli se využívají evropské veřejné peníze, musí přispívat k evropské produkci a k vytváření kvalitních pracovních míst.

Související

Auto se spalovacím motorem

Naděje pro spalovací motory? Eurokomisaři chtějí zohlednit technologický pokrok a geopolitickou realitu

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme