Souboj o Fed vrcholí. Trumpův kandidát může narazit
Jednání o novém šéfovi Fedu vstupuje do horké fáze. Do 15. května má nejmocnější centrální bankéř světa Jerome Powell uvolnit místo svému nástupci. Tím by se měl stát Kevin Warsh, kterého si vybral prezident Donald Trump. Warshovo potvrzení ale vázne, mimo jiné kvůli jeho majetku přes 100 milionů dolarů. Dnes má Warsh vystoupit v Senátu, přičemž hrozí patová situace.
Kandidát na šéfa amerického Federálního rezervního systému (Fed) Kevin Warsh pokračuje v sérii slyšení před odbornými komisemi, kterým se v Česku říká „grilování“. Dnes bude Warsh odpovídat senátnímu bankovnímu výboru. Jde o nejdůležitější část procesu, kterou musí kandidát na nejvyšší post v americké centrální bance absolvovat. Podle zahraničních médií je ale otázkou, zda se mu to podaří. Pokud ne, mohl by současný šéf Fedu Jerome Powell teoreticky zůstat ve funkci i po 15. květnu.
Trump očekává snížení sazeb
Jak upozorňuje investiční portál Yahoo.com, z Warshových poznámek, které se dostaly na veřejnost, vyplývá, že ve svém projevu zdůrazní nutnost zachování nezávislosti centrální banky. Nechystá se však vyjádřit k výši úrokových sazeb. Německý server Tagesschau.de připomněl, že prezident Donald Trump, který Warshovi cestu do čela Fedu podporuje, od nového šéfa očekává snižování sazeb. „Pokud bude ve funkci Kevin, tak ano… Úroky mají být výrazně nižší,“ uvedl Trump podle serveru minulý týden ve vysílání stanice Fox Business Network.
Stamilionový majetek budí otázky
Jedním z témat, kterým se bude senátní bankovní výbor věnovat, je Warshův osobní majetek. V oficiálním přiznání uvedl jmění přesahující 100 milionů dolarů (zhruba 2,066 miliardy korun). Je například vlastníkem poradenské společnosti Vicarage LLC, má podíly v investičních fondech a spolupracuje s investiční společností Duquesne Family Office. Jak upozorňuje Tagesschau, všechny své investice ani klienty neuvedl. Přislíbil však, že v případě jmenování některé majetkové účasti zveřejní a ukončí poradenskou činnost.
Hrozí pat
Minulý týden se všech 11 demokratických členů senátního bankovního výboru vyslovilo pro odklad slyšení do doby, než budou dokončena šetření zaměřená na Powella a členku rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Demokraté považují Warshovu kandidaturu za „součást širší snahy Trumpovy administrativy převzít kontrolu nad Fedem“. Na jejich stranu se postavil i republikánský senátor Thom Tillis, který zdůrazňuje význam nezávislosti centrální banky a odmítá politický tlak.
Existuje tak riziko, že dnešní slyšení skončí patem. Výbor má 11 demokratů a 13 republikánů. Vzhledem k postoji Tillise by hlasování mohlo skončit poměrem 12 ku 12, což by znemožnilo postoupit Warshovu kandidaturu k hlasování v plénu Senátu.
Powell může zůstat déle
Pokud Warshova kandidatura definitivně neuspěje, může Jerome Powell podle pravidel zůstat ve funkci i po stanoveném termínu. Sám uvedl, že s touto možností počítá. Prezident Trump však podle Tagesschau naznačil, že by ho v takovém případě odvolal.
Powell navíc nemusí Fed opustit ani v případě Warshova jmenování. Může zůstat členem rady guvernérů, kde jeho mandát končí v lednu 2028. „Nemám v úmyslu opouštět vedení Fedu, dokud nebude plně, transparentně a definitivně ukončeno šetření,“ uvedl. Dosavadní praxe přitom byla taková, že bývalí šéfové Fedu radu guvernérů opouštěli. Pokud by Powell postupoval jinak, ztížil by tím Trumpově administrativě obsazení dalšího místa v radě.
