newstream.cz Money Souboj o Fed vrcholí. Trumpův kandidát může narazit

Souboj o Fed vrcholí. Trumpův kandidát může narazit

Kevin Warsh
Jednání o novém šéfovi Fedu vstupuje do horké fáze. Do 15. května má nejmocnější centrální bankéř světa Jerome Powell uvolnit místo svému nástupci. Tím by se měl stát Kevin Warsh, kterého si vybral prezident Donald Trump. Warshovo potvrzení ale vázne, mimo jiné kvůli jeho majetku přes 100 milionů dolarů. Dnes má Warsh vystoupit v Senátu, přičemž hrozí patová situace.

Kandidát na šéfa amerického Federálního rezervního systému (Fed) Kevin Warsh pokračuje v sérii slyšení před odbornými komisemi, kterým se v Česku říká „grilování“. Dnes bude Warsh odpovídat senátnímu bankovnímu výboru. Jde o nejdůležitější část procesu, kterou musí kandidát na nejvyšší post v americké centrální bance absolvovat. Podle zahraničních médií je ale otázkou, zda se mu to podaří. Pokud ne, mohl by současný šéf Fedu Jerome Powell teoreticky zůstat ve funkci i po 15. květnu.

Jak upozorňuje investiční portál Yahoo.com, z Warshových poznámek, které se dostaly na veřejnost, vyplývá, že ve svém projevu zdůrazní nutnost zachování nezávislosti centrální banky. Nechystá se však vyjádřit k výši úrokových sazeb. Německý server Tagesschau.de připomněl, že prezident Donald Trump, který Warshovi cestu do čela Fedu podporuje, od nového šéfa očekává snižování sazeb. „Pokud bude ve funkci Kevin, tak ano… Úroky mají být výrazně nižší,“ uvedl Trump podle serveru minulý týden ve vysílání stanice Fox Business Network.

Jedním z témat, kterým se bude senátní bankovní výbor věnovat, je Warshův osobní majetek. V oficiálním přiznání uvedl jmění přesahující 100 milionů dolarů (zhruba 2,066 miliardy korun). Je například vlastníkem poradenské společnosti Vicarage LLC, má podíly v investičních fondech a spolupracuje s investiční společností Duquesne Family Office. Jak upozorňuje Tagesschau, všechny své investice ani klienty neuvedl. Přislíbil však, že v případě jmenování některé majetkové účasti zveřejní a ukončí poradenskou činnost.

Minulý týden se všech 11 demokratických členů senátního bankovního výboru vyslovilo pro odklad slyšení do doby, než budou dokončena šetření zaměřená na Powella a členku rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Demokraté považují Warshovu kandidaturu za „součást širší snahy Trumpovy administrativy převzít kontrolu nad Fedem“. Na jejich stranu se postavil i republikánský senátor Thom Tillis, který zdůrazňuje význam nezávislosti centrální banky a odmítá politický tlak.

Existuje tak riziko, že dnešní slyšení skončí patem. Výbor má 11 demokratů a 13 republikánů. Vzhledem k postoji Tillise by hlasování mohlo skončit poměrem 12 ku 12, což by znemožnilo postoupit Warshovu kandidaturu k hlasování v plénu Senátu.

John Ternus (vlevo) s odcházejícím CEO Applu Timem Cookem

Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

Leaders

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Pokud Warshova kandidatura definitivně neuspěje, může Jerome Powell podle pravidel zůstat ve funkci i po stanoveném termínu. Sám uvedl, že s touto možností počítá. Prezident Trump však podle Tagesschau naznačil, že by ho v takovém případě odvolal.

Powell navíc nemusí Fed opustit ani v případě Warshova jmenování. Může zůstat členem rady guvernérů, kde jeho mandát končí v lednu 2028. „Nemám v úmyslu opouštět vedení Fedu, dokud nebude plně, transparentně a definitivně ukončeno šetření,“ uvedl. Dosavadní praxe přitom byla taková, že bývalí šéfové Fedu radu guvernérů opouštěli. Pokud by Powell postupoval jinak, ztížil by tím Trumpově administrativě obsazení dalšího místa v radě.

Válka v Íránu dopadá i na kondomy. Ceny rostou, hrozí nedostatek

Největší světový výrobce kondomů kvůli válce na Blízkém východě zvyšuje ceny
Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny o 20 až 30 procent. Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského řetězce kvůli válce v Íránu, ceny se mohou zvýšit ještě více, řekl agentuře Reuters generální ředitel Goh Miah Kiat.

„Situace je rozhodně velmi křehká, ceny jsou vysoké. Nemáme jinou možnost než tyto náklady v tuto chvíli přenést na zákazníky,“ řekl Goh. Dodal ale, že firma současně zažívá prudký růst poptávky po kondomech, protože vyšší náklady na dopravu a zpoždění při přepravě způsobily, že mnoho zákazníků má nižší zásoby než obvykle.

Karex ročně vyrobí více než pět miliard kondomů. Je dodavatelem pro přední značky jako Durex a Trojan, ale také do státních zdravotnických systémů, jako je britská zdravotní služba NHS, a globálních programů pomoci provozovaných Organizací spojených národů.

Výrobce kondomů se tak připojuje k rostoucímu počtu firem, včetně výrobců lékařských rukavic, které se připravují na problémy v dodavatelském řetězci. Konflikt na Blízkém východě, který se vyostřil americko-izraelským útokem na Írán, zhoršuje dostupnost petrochemických produktů z Blízkého východu a zhoršuje nákup surovin.

Od začátku konfliktu 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno, od syntetického kaučuku po nitril používaných při výrobě kondomů až po obalové materiály a lubrikanty, jako jsou hliníkové fólie a silikonový olej, upozornil Goh. Karex má podle něj dostatečné zásoby na několik měsíců a snaží se zvýšit produkci, aby uspokojil rostoucí poptávku.

Od začátku roku se poptávka po kondomech zvýšila asi o 30 procent. Současné narušení přepravy navíc dál zvyšuje riziko jejich nedostatku. Vývoz do destinací, jako je Evropa a Spojené státy, nyní Karexu trvá skoro dva měsíce, zatímco dříve to byl jeden měsíc. Mnoho rozvojových zemí teď nemá dostatečné zásoby, protože trvá dlouho, než se k nim produkty dostanou, dodal Goh.

Miroslav Táborský

Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď

Enjoy

Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné“ věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tichý zabiják plic. Češi jsou v jeho odhalení napřed

Enjoy

Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.

nst

Přečíst článek

Denim představuje jeden z nejodolnějších materiálů, které se v globálním módním průmyslu kdy objevily. Historie denimových oděvů sahá hluboko do devatenáctého století, kdy tyto kusy oblečení sloužily primárně jako odolné pracovní uniformy pro horníky a dělníky. Postupem času se však tento materiál transformoval z čistě utilitárního prvku do podoby elegantních i volnočasových prvků šatníku, které nechybí v žádné skříni. Džínová sukně se v průběhu dekád stala symbolem ženskosti, která v sobě snoubí praktičnost přírodní bavlny a estetiku měnících se trendů.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

nos

Přečíst článek

Jak se sbalit na obchodní schůzku, aby vám nic důležitého nechybělo?

Enjoy

Komerční spolupráce

Přečíst článek
Doporučujeme