Příměří se hroutí. Írán obviňuje Trumpa z podrazu

Profimedia
ČTK

Trump prodloužil příměří s Íránem, zároveň ale nařídil pokračovat v blokádě jeho přístavů. Teherán to považuje za porušení dohody a hrozí vojenskou reakcí.

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf na sociální síti X Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří, a vyjádřil naději, že obě země budou klid zbraní dodržovat a uzavřou mír. Poradce šéfa íránského parlamentu podle agentury Reuters vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder. Írán podle něj na blokádu vojensky zareaguje.

Spor o termín konce příměří

Klid zbraní začal platit v noci na 8. dubna. Teherán v úterý uvedl, že dvoutýdenní příměří se Spojenými státy vyprší už ve středu v 01:00 SELČ. Trump přitom v pondělí tvrdil, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

V Pákistánu, který příměří zprostředkoval, se mělo tento týden konat další kolo mírových rozhovorů, zatím ale není jisté, jestli zástupci obou zemí dorazí.

Trump: čekáme na návrh Íránu

„Vzhledem k tomu, že íránská vláda je vážně rozdělena, což není nijak překvapivé, a na žádost (šéfa pákistánských ozbrojených sil) Ásima Muníra a premiéra Šarífa jsme byli požádáni, abychom pozastavili náš útok na Írán do té doby, než íránští představitelé a zástupci předloží jednotný návrh,“ napsal v úterý Trump na své sociální síti.

„Z tohoto důvodu jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby pokračovaly v blokádě a ve všech ostatních ohledech zůstaly připravené, a prodlužuji příměří do doby, než bude jejich návrh předložen a diskuse budou nějakým způsobem uzavřeny,“ dodal Trump.

Pákistán děkuje, Írán varuje

„Jménem mým i polního maršála Muníra upřímně děkuji prezidentu Trumpovi za to, že laskavě vyhověl naší žádosti o prodloužení příměří, aby mohly pokračovat probíhající diplomatické snahy. Upřímně doufám, že obě strany budou i nadále dodržovat příměří a že se jim podaří uzavřít komplexní ‚mírovou dohodu‘ při druhém kole jednání, které je naplánováno v Islámábádu, s cílem trvale ukončit konflikt,“ napsal Šaríf na X.

Nejmenovaný poradce předsedy íránského parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa podle Reuters uvedl, že Trumpovo prodloužení příměří nic neznamená a že prohrávající strana si nemůže diktovat podmínky. Trumpův krok je podle poradce trikem, jak získat čas na překvapivý útok, a Írán by proto měl převzít iniciativu. Pokračování americké blokády se podle něj neliší od bombardování a musí být potrestáno „vojenskou reakcí“.

Hrozby kolem Hormuzského průlivu

Íránská agentura Tasním podle Reuters uvedla, že pokračování blokády znamená pokračování nepřátelských akcí. Dokud blokáda přetrvává, Írán neotevře Hormuzský průliv a v případě potřeby blokádu prolomí silou, dodala.

Íránské nejvyšší společné vojenské velení také podle Reuters kvůli Trumpovým opakovaným výhrůžkám varovalo před „silným útokem“ na předem určené cíle.

Konflikt dál eskaluje

Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.

USA, Izrael a Írán uzavřely příměří před dvěma týdny a následující víkend vedly v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.

Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.

Lukáš Kovanda: Zdražení potravin zatím není vidět, ale už se „vaří"

V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Zadržení lodí zvyšuje napětí

Americké námořnictvo také v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji proto, že se podle Američanů snažila vyhnout jejich blokádě íránských přístavů. Pentagon dnes také oznámil zadržení ropného tankeru Tifani, který podle něj převážel ropu z Íránu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí zadržení obou lodí označil za pirátství a státní terorismus s tím, že pochybuje o tom, že Washington bere vyjednávání vážně.

Zámky se staly horkým zbožím. Zájem o ně roste, pár zajímavých je na trhu

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.
Se svolením poznejdomy.cz/Radomír Kočí
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

O zámky a další historické nemovitostmi roste v Česku v posledních měsících zájem. Podpořila ho krize na Blízkém východě, kdy movití Češi přesouvají své investice do Evropy. Zámky stále častěji slouží jako investice, která má zajistit hodnotu peněz. Nebo rozvinout byznys, například formou butikového hotelu.

„Zájemci vnímají památkové objekty jako bezpečný způsob uložení kapitálu v době geopolitické nejistoty,“ tvrdí Lenka Munter, makléřka realitní společnosti Luxent, která se segmentu prémiových nemovitostí věnuje.

Na rozdíl od běžného realitního trhu se trh s historickými nemovitostmi vyvíjí odlišně. Prodej je silně individuální, pomalejší. „V posledních dvou letech zaznamenáváme oživení poptávky a také růst cen u některých typů objektů,“ říká Munter.

Klienti, nejvíce Češi, poptávají lukrativní lokality a autenticitu architektury. „Historické nemovitosti, včetně zámků, je vždy nutné posuzovat zcela individuálně. Mají nepopiratelné estetické a kulturní hodnoty, otázkou však často zůstává jejich výnosový potenciál a zejména náklady na rekonstrukci a následný provoz,“ tvrdí Zdenka Klapalová, prezidenta Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a jednatelka společnosti Knight Frank.

Zásadní je podle ní najít optimální a dlouhodobě udržitelné využití a zároveň realisticky zohlednit, jaké zásahy a přestavby umožňuje památková ochrana.

Různé využití

Zámek lze využít různými způsoby podle velikosti, stavu, lokality a konkrétních omezení. Nejčastěji jako butikový hotel, eventové centrum, reprezentativní sídlo firmy nebo soukromou rezidenci. „Stejně jako u jiných specifických aktiv si i tyto objekty svého kupce obvykle najdou, ale klíčová je ekonomika rekonstrukce, reálný provozní model a soulad cenových očekávání mezi majitelem a investorem,“ doplňuje Klapalová.

Aktuálně je na trhu řada zámků. Stát se snaží prodat zámek Bezdružice nebo pražský zámek Veleslavín. V soukromé nabídce je nyní třeba zámek Soutice, ležící na pomezí okresů Kutná Hora a Benešov. Zrestaurovaná tvrz Třebotov nedaleko Prahy, zámek Trnová v Praze, či zámecký areál Vršovice u Loun.

Některé objekty zlevňují

Zatímco ceny bytů a domů rychle rostou, u historických objektů záleží především na jejich technickém stavu a využitelnosti. Objekty v havarijním stavu mírně zlevňují. Cena historické nemovitosti závisí především na lokalitě. „Platí pravidlo, že čím blíže Praze nebo turisticky atraktivnímu místu, tím je cena vyšší,“ tvrdí Munter.

Zchátralé objekty lze aktuálně pořídit přibližně od deseti do dvaceti milionů korun, zrekonstruované zámky se pohybují v řádu desítek až stovek milionů korun. Například raně barokní zámek v Cítolibech v okresu Louny lze pořídit za 15 milionů korun. Nicméně hlavní položkou budou náklady na rekonstrukci.

Obecně platí, že hlavní položkou při pořízení historické nemovitosti před rekonstrukcí není pořizovací cena, ale hodnota renovace, která navíc musí respektovat památkovou ochranu a specifické stavební postupy.

Přes specifika segmentu zájem o historické nemovitosti od začátku roku 2026 roste. „Přičítám to politické situace posílené válečným konfliktem v místech, kde Češi masivně investovali do realit, například v Dubaji,“ vysvětluje Munter. Nejčastějšími zájemci jsou soukromé osoby se vztahem k historii a umění. Aktuálně například zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, získala podle Hospodářských novin rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.

Památky poptávají také investiční skupiny a developeři, kteří se zaměřují na přestavbu objektů na byty, butikové hotely či zdravotní zařízení. Velká poptávka panuje také po netradičních prostorech, jako jsou historické sýpky, mlýny, fary nebo industriální brownfieldy. Významnou roli při investici hraje i daňové prostředí, Česko má jedny z nejnižších daní z nemovitostí v Evropě.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Jeden trh pro kapitál: odvážný evropský plán s hrozbou fiaska
Peter Svoreň

Evropa chce sjednotit roztříštěné kapitálové trhy a dohnat USA. Ambiciózní plán ale naráží na starý problém: místo zjednodušení může přinést další vrstvu regulace. Více v komentáři Petera Svoreně, CEO tradingové společnosti ApmeFX.

Šest největších ekonomik Evropské unie — Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko a Polsko — zaslalo Evropské komisi dopis, který by ještě před pár lety byl těžko představitelný. Berlín, který se dlouhodobě stavěl na odpor myšlence centralizovaného dohledu nad finančními trhy, tentokrát stojí v čele iniciativy. Cílem je sjednocení roztříštěných evropských kapitálových trhů pod společnou regulatorní střechu.

Ačkoli to v prohlášení není explicitní, hlavní motivace je jasná. Tou je překlenout propast, která evropské firmy dělí od jejich amerických konkurentů ve schopnosti získat kapitál prostřednictvím trhu cenných papírů.

Propast přitom není metaforická, ale měřitelná. Evropské firmy preferují financování prostřednictvím bankovního sektoru namísto kapitálových trhů — kromě tradice jsou na vině i daňové systémy některých členských zemí, jež zvýhodňují splácení bankovních úvěrů oproti emisi cenných papírů. Hlavním faktorem je ovšem zakořeněná nedůvěra ve vložení svého kapitálu do cizích rukou. Je jasné, že na větším transparentním trhu s jednotnými pravidly se bude taková nedůvěra překlenovat lépe.

Zatím však evropská ekonomika zůstává až nezdravě závislá na bankách, což se v krizových chvílích opakovaně ukázalo jako slabina. Po roce 2011 stáhly banky přeshraniční investice, kapitálové trhy se fragmentovaly a obnova růstu trvala v Evropě podstatně déle než v USA.

Americký trh tuto lekci dávno vstřebal. New York Stock Exchange a Nasdaq fungují jako jednotné, hluboce likvidní prostředí, kde může startupová firma z Texasu bez problémů oslovit investory z Bostonu nebo Seattlu. Evropský protějšek vypadá jako mozaika — Frankfurt, Paříž, Varšava, Amsterdam, Milán — každý trh s vlastní regulací, vlastním dohledovým orgánem, vlastními zvyklostmi. Přeshraniční investice narážejí na překážky, které v USA prostě neexistují.

Pozor, oni to myslí vážně!

Ministři financí šestice v dopise Komisi zdůrazňují, že hlubší a integrovanější kapitálové trhy posílí růstový potenciál Evropy, zvýší její ekonomickou suverenitu a vytvoří pevnější základ pro financování společných priorit. Jde o slova, která by mohla znít jako prázdná rétorika — jenže tentokrát za nimi stojí konkrétní legislativní návrhy a především politická konstelace, která v Bruselu dlouho chyběla.

Sjednocení trhů úspor a investic je podle signatářů rozhodující pro zlepšení podmínek financování evropských firem, zejména startupů a podniků ve fázi rychlého růstu. A právě tady je argument nejsilnější: inovativní evropské firmy příliš často odcházejí kotovat své akcie do New Yorku nikoli proto, že by Amerika byla jejich domovem, ale proto, že jim tamní trh nabídne hlubší likviditu, širší základnu investorů a vyšší valuace. Každý takový odchod je pro Evropu dvojí prohrou — přichází o daňové příjmy i o prestižní kotaci.

I jasný plán se může zvrtnout

Bylo by ovšem naivní tleskat tomuto záměru bez výhrad. Brusel má bohatou historii projektů, které začaly jako deregulační nebo integrační iniciativy a postupně vyrostly v regulatorní kafkovské zámky, jež původní problém nevyřešily, ale přidaly nové. Evropská komise v rámci balíčku nazvaného Unie úspor a investic předložila sérii legislativních opatření, jejichž cílem je posílit dohled nad infrastrukturami finančních trhů — přičemž členské státy nejsou v technických detailech plně zajedno, což celý proces již zpomaluje.

Největší hrozbou není samotná myšlenka centralizace, ale způsob jejího provedení. Zkušenosti z předchozích vln finanční regulace v EU — od MiFID II po AIFMD — naznačují, že harmonizace pravidel často v praxi znamená násobení požadavků na reporting, rozmnožení compliance oddělení a zdražení přístupu na trh pro menší emitenty. Ministři financí sice zmiňují i záměr zjednodušit požadavky na veřejné kotace společností na burze, ale mezi záměrem a výsledkem bývá v evropském legislativním procesu slušná vzdálenost.

Zvláštní pozornost si zaslouží otázka malých a středních firem. IPO trh v Evropě je pro menší emitenty již nyní výrazně komplikovanější než v USA — a to jak nákladově, tak administrativně. Pokud nová architektura jednotného dohledu přinese další vrstvu pravidel bez současného skutečného zeštíhlení stávající regulace, může paradoxně dopadnout hůře na ty, kterým má pomáhat nejvíce: na středně velké firmy, které nemají armádu právníků a compliance specialistů. Velké korporace si regulaci vždy zvládnou „koupit“ prostřednictvím drahých poradců. A malí emitenti prostě zůstanou raději na národním trhu — nebo od IPO upustí úplně.

Je tedy třeba, aby Evropská komise vzala vážně oba póly tohoto zadání. Integraci trhu ano — ale souběžně s reálným snižováním regulatorní zátěže pro menší emitenty, nikoli jako příslib v průvodním dokumentu. Jen tak může vzniknout kapitálový trh, který nebude Starý svět jen napodobovat svou strukturou, ale skutečně konkurovat svou přitažlivostí.

Doporučujeme