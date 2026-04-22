Příměří se hroutí. Írán obviňuje Trumpa z podrazu
Trump prodloužil příměří s Íránem, zároveň ale nařídil pokračovat v blokádě jeho přístavů. Teherán to považuje za porušení dohody a hrozí vojenskou reakcí.
Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf na sociální síti X Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří, a vyjádřil naději, že obě země budou klid zbraní dodržovat a uzavřou mír. Poradce šéfa íránského parlamentu podle agentury Reuters vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder. Írán podle něj na blokádu vojensky zareaguje.
On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026
With the trust and confidence reposed in, Pakistan…
Spor o termín konce příměří
Klid zbraní začal platit v noci na 8. dubna. Teherán v úterý uvedl, že dvoutýdenní příměří se Spojenými státy vyprší už ve středu v 01:00 SELČ. Trump přitom v pondělí tvrdil, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
V Pákistánu, který příměří zprostředkoval, se mělo tento týden konat další kolo mírových rozhovorů, zatím ale není jisté, jestli zástupci obou zemí dorazí.
Trump: čekáme na návrh Íránu
„Vzhledem k tomu, že íránská vláda je vážně rozdělena, což není nijak překvapivé, a na žádost (šéfa pákistánských ozbrojených sil) Ásima Muníra a premiéra Šarífa jsme byli požádáni, abychom pozastavili náš útok na Írán do té doby, než íránští představitelé a zástupci předloží jednotný návrh,“ napsal v úterý Trump na své sociální síti.
Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu, uvedly dnes tiskové agentury. Ceny ropy opět vzrostly.
„Z tohoto důvodu jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby pokračovaly v blokádě a ve všech ostatních ohledech zůstaly připravené, a prodlužuji příměří do doby, než bude jejich návrh předložen a diskuse budou nějakým způsobem uzavřeny,“ dodal Trump.
Pákistán děkuje, Írán varuje
„Jménem mým i polního maršála Muníra upřímně děkuji prezidentu Trumpovi za to, že laskavě vyhověl naší žádosti o prodloužení příměří, aby mohly pokračovat probíhající diplomatické snahy. Upřímně doufám, že obě strany budou i nadále dodržovat příměří a že se jim podaří uzavřít komplexní ‚mírovou dohodu‘ při druhém kole jednání, které je naplánováno v Islámábádu, s cílem trvale ukončit konflikt,“ napsal Šaríf na X.
Nejmenovaný poradce předsedy íránského parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa podle Reuters uvedl, že Trumpovo prodloužení příměří nic neznamená a že prohrávající strana si nemůže diktovat podmínky. Trumpův krok je podle poradce trikem, jak získat čas na překvapivý útok, a Írán by proto měl převzít iniciativu. Pokračování americké blokády se podle něj neliší od bombardování a musí být potrestáno „vojenskou reakcí“.
Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek.“ Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.
Írán není jenom ropa, ale i helium nebo čipy, říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček
Hrozby kolem Hormuzského průlivu
Íránská agentura Tasním podle Reuters uvedla, že pokračování blokády znamená pokračování nepřátelských akcí. Dokud blokáda přetrvává, Írán neotevře Hormuzský průliv a v případě potřeby blokádu prolomí silou, dodala.
Íránské nejvyšší společné vojenské velení také podle Reuters kvůli Trumpovým opakovaným výhrůžkám varovalo před „silným útokem“ na předem určené cíle.
Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.
Konflikt dál eskaluje
Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.
USA, Izrael a Írán uzavřely příměří před dvěma týdny a následující víkend vedly v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.
Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.
V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.
Zadržení lodí zvyšuje napětí
Americké námořnictvo také v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji proto, že se podle Američanů snažila vyhnout jejich blokádě íránských přístavů. Pentagon dnes také oznámil zadržení ropného tankeru Tifani, který podle něj převážel ropu z Íránu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí zadržení obou lodí označil za pirátství a státní terorismus s tím, že pochybuje o tom, že Washington bere vyjednávání vážně.