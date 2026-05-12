Brusel bere dotace pro Agrofert na vědomí. Případ ale dál prověřuje
Brusel obnovu plateb Agrofertu nezablokoval, případ ale neuzavírá. Evropská komise chce od českých úřadů další informace a bude dál prověřovat, zda vyplácení dotací odpovídá pravidlům EU.
Evropská komise bere na vědomí rozhodnutí českých úřadů obnovit dotace pro společnost Agrofert, zároveň si však vyhrazuje právo situaci dále posoudit po získání úplných informací o případu, uvedl mluvčí komise. Unijní exekutiva podle informací rovněž požádala české úřady, aby ji informovaly o všech platbách z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky, u nichž mezi příjemci figuruje Agrofert.
Brusel se již několik měsíců znovu zabývá otázkami možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s holdingem Agrofert. Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím střet zájmů vyřešil. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Evropská komise se ale celou situací nadále zabývá a českým úřadům poslala další dotazy.
Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.
Komise zdůraznila, že v oblasti společné zemědělské politiky nesou odpovědnost za dodržování pravidel jednotlivé členské státy. äJakékoli rozhodnutí národních orgánů obnovit vyplácení dotací v rámci společné zemědělské politiky tedy spadá do jejich kompetencí a nepodléhá předchozí konzultaci ani schválení Evropskou komisí,“ podotkla unijní exekutiva. Komise nicméně ověřuje, zda jsou kroky států v souladu s právem EU a potřebuje „mít k dispozici úplný obraz okolností případu“. Tyto informace musí dodat národní orgány a následně je unijní exekutiva posuzuje. Jejím cílem je přitom ochrana finančních zájmů Evropské unie.
„Právní analýza provedená SZIF dospěla k závěru, že současný stav je v souladu s českými i evropskými pravidly pro střet zájmů. Komise bere na vědomí, že toto posouzení bylo provedeno a že české úřady obnovily platby společnosti Agrofert, přičemž vyplácení začalo 29. dubna,“ dodala komise. I nadále ale případ detailně sleduje a mapuje všechny platby pro Agrofert.
