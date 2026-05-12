Brusel bere dotace pro Agrofert na vědomí. Případ ale dál prověřuje

ČTK
Brusel obnovu plateb Agrofertu nezablokoval, případ ale neuzavírá. Evropská komise chce od českých úřadů další informace a bude dál prověřovat, zda vyplácení dotací odpovídá pravidlům EU.

Evropská komise bere na vědomí rozhodnutí českých úřadů obnovit dotace pro společnost Agrofert, zároveň si však vyhrazuje právo situaci dále posoudit po získání úplných informací o případu, uvedl mluvčí komise. Unijní exekutiva podle informací rovněž požádala české úřady, aby ji informovaly o všech platbách z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky, u nichž mezi příjemci figuruje Agrofert.

Brusel se již několik měsíců znovu zabývá otázkami možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s holdingem Agrofert. Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím střet zájmů vyřešil. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Evropská komise se ale celou situací nadále zabývá a českým úřadům poslala další dotazy.

Komise zdůraznila, že v oblasti společné zemědělské politiky nesou odpovědnost za dodržování pravidel jednotlivé členské státy. äJakékoli rozhodnutí národních orgánů obnovit vyplácení dotací v rámci společné zemědělské politiky tedy spadá do jejich kompetencí a nepodléhá předchozí konzultaci ani schválení Evropskou komisí,“ podotkla unijní exekutiva. Komise nicméně ověřuje, zda jsou kroky států v souladu s právem EU a potřebuje „mít k dispozici úplný obraz okolností případu“. Tyto informace musí dodat národní orgány a následně je unijní exekutiva posuzuje. Jejím cílem je přitom ochrana finančních zájmů Evropské unie.

„Právní analýza provedená SZIF dospěla k závěru, že současný stav je v souladu s českými i evropskými pravidly pro střet zájmů. Komise bere na vědomí, že toto posouzení bylo provedeno a že české úřady obnovily platby společnosti Agrofert, přičemž vyplácení začalo 29. dubna,“ dodala komise. I nadále ale případ detailně sleduje a mapuje všechny platby pro Agrofert.

Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni. Úplně jinak ale hodnotí situaci na silnicích. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute ji pozitivně vnímá jen zhruba desetina lidí.

Průzkum vznikl na konci dubna na reprezentativním vzorku více než 500 respondentů formou on-line dotazování. Ve všední dny se po Praze nejvíce lidí přepravuje MHD. Jako hlavní způsob dopravy ji uvedlo 73 procent dotázaných. Vlastní automobil využívá 13 procent respondentů, pěšky chodí osm procent a čtyři procenta jezdí autem jako spolujezdci, typicky taxíkem. Kolo, koloběžku nebo motorku uvedlo jedno procento dotázaných.

Veřejnou dopravu alespoň někdy využívají i čtyři pětiny lidí, kteří jinak dávají přednost autu. Jen jeden z dvaceti respondentů uvedl, že MHD nejezdí vůbec. Nejpopulárnějším dopravním prostředkem je podle průzkumu metro.

Pražané vidí i rezervy

Přestože jsou lidé s kvalitou MHD převážně spokojeni, vidí i rezervy. Vadí jim například čistota, intervaly nočních spojů nebo nedostatek soukromí. Za přetížené označují také klíčové dopravní uzly, například Muzeum nebo Florenc.

Mnohem hůře dopadlo hodnocení silniční dopravy. „Jen jeden z deseti Pražanů ji hodnotí kladnými známkami, jako je jednička nebo dvojka,“ uvedl spoluautor výzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Za největší problémy na silnicích lidé považují zácpy, rostoucí počet aut, individuální jízdu, parkování a nedostavěné okruhy. Řidiči jako hlavní příčiny kolon zmiňují intenzitu dopravy, špatnou koordinaci uzavírek, dojíždění lidí ze Středočeského kraje a chybějící infrastrukturu.

Z konkrétních míst považují respondenti za problematické hlavně spojení na letiště, na Výstaviště, k O2 areně a na hlavní nádraží.

Jako nejúčinnější řešení dopravních problémů v Praze vidí více než polovina dotázaných dostavbu infrastruktury. Koordinaci oprav zvolilo 43 procent respondentů a posílení a preferenci MHD 40 procent. Necelá třetina by uvítala výstavbu dalších P+R parkovišť.

Měl by se zpoplatnit vjezd do centra?

Rozdělené názory mají lidé na mýtné. Zpoplatnění vjezdu do centra by podpořilo 47 procent dotázaných. Zavedení mýtného na okruhu ale odmítlo 95 procent respondentů. Téměř jednoznačnou podporu má naopak regulace elektrokoloběžek. Dotázaní zároveň téměř jednomyslně odmítli parkování zdarma pro elektromobily.

Výsledky průzkumu dnes zazněly na diskusi Strategeo Institute, které se zúčastnili odborníci i zástupci stran zastoupených v pražském zastupitelstvu. Ti se na řadě témat neshodli, většina ale připustila, že kvůli rostoucím nákladům na provoz MHD by bylo namístě zdražit jízdné.

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů nicméně uvedl, že podle Pirátů by případné zdražení jízdného muselo jít ruku v ruce se zdražením parkování, případně s dalším rozšířením modrých zón. V průzkumu přitom 53 procent respondentů označilo zdražení časových kuponů za zcela nepřijatelné.

Daň z nemovitosti letos plošně neroste. Přesto si řada majitelů připlatí. Obce totiž mění místní koeficienty a nejvíc míří na chaty, chalupy a firemní nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí zůstává i v roce 2026 jednou z daní, u níž se výše platby může výrazně lišit podle toho, kde se nemovitost nachází. Po velkém zvýšení v rámci konsolidačního balíčku už sice stát sazby pro letošní rok dál nezvedal a ministerstvo financí ponechalo inflační koeficient na hodnotě jedna, do výsledné částky však stále více promlouvají obce.

Ty mohly pro rok 2026 nastavit místní koeficient v rozmezí od 0,5 do 5,0. Pokud tak učinily včas, promítne se změna už do letošního daňového výměru. „Aktuální trend je takový, že obce daň spíše zvyšují, zejména u podnikatelských a rekreačních nemovitostí. Snižování je spíše výjimkou a týká se hlavně bytů a obytných domů,“ říká daňový poradce Petr Koubovský ze společnosti Rödl.

Obce přitvrzují hlavně u chat a firemních objektů

Příkladem je Děčín, kde se místní koeficient zvýšil z jedné na dvě. Město si od toho slibuje dodatečný příjem kolem 50 milionů korun. Jiný postup zvolilo Nové Město na Moravě, které koeficient upravilo diferencovaně. V okrajových částech města se zvýšil z 1,4 na 1,6, u rekreačních nemovitostí pak na 1,9.

Někde se naopak daň sníží. Nižší platbu mohou zaznamenat majitelé nemovitostí v některých částech Prahy, například v Kunraticích, Šeberově nebo Zbraslavi. V Chodově se místní koeficient snížil z 1,6 na 0,5 jako kompenzace za loňské navýšení.

Specifický model zvolila Rokytnice nad Jizerou. Tam obec zohledňuje i to, zda má vlastník v obci trvalé bydliště. U obytných domů a bytů se místní koeficient zvýšil z 2,0 na 5,0, ale lidé s trvalým pobytem v obci mají dál platit podle původního koeficientu. Vyšší daň tak dopadne hlavně na rekreační objekty a majitele, kteří v obci trvale nežijí.

Koeficienty už řešily i soudy

Zavádění místních koeficientů v minulosti provázely spory. Týkaly se například toho, zda obec koeficient stanovila oprávněně, zda ho dostatečně zdůvodnila nebo zda nepostupovala diskriminačně. Soudní řízení se vedla či vedou například v Drásově, Hronově, Lovosicích, Opatovicích nad Labem, Rokycanech, Svémyslicích, Zápech nebo Žatci.

Podle Koubovského by podobných sporů mohlo postupně ubývat, protože se zpřesňuje výklad pravidel a státní správa vydává metodické informace. Zároveň přibývají situace, kdy lze daň snížit nebo ji vůbec neplatit.

Novinky se týkají například bytů s nájemníky v hmotné nouzi nebo pozemků s významnými krajinnými prvky. Upravila se také metodika výpočtu daně u lesních pozemků. Mimo zdanění jsou nově zařazeny takzvané ochranné lesy a lesy zvláštního určení.

Nejčastější chyba: lidé nehlásí změny

Za správnost údajů v daňovém přiznání odpovídá vždy vlastník nemovitosti. Podle daňových poradců lidé často chybují v tom, že správci daně neohlásí změny, které mají na daň vliv. Přiznání se totiž nepodává jen při koupi nebo prodeji nemovitosti, ale také například při přestavbě, změně výměry nebo změně druhu pozemku v katastru.

Důležitý je také samotný zápis v katastru nemovitostí. Daň z pozemku se vyměřuje podle oficiální evidence. Pokud je například byt veden jako ateliér nebo nebytový prostor, může se na něj vztahovat vyšší sazba. Podobně může být rozdíl u garáže podle toho, zda je zkolaudovaná společně s domem, nebo samostatně.

„Zkontrolovat zápis v katastru a uvést ho do souladu se skutečností se proto vyplatí,“ upozorňuje Koubovský. Obezřetní by podle něj měli být i lidé, kteří prodají jen část svých nemovitostí v jednom kraji. I taková změna může znamenat povinnost podat nové daňové přiznání.

Kdy se daň platí

Informace k platbě dostávají poplatníci datovou schránkou, e-mailem nebo poštou včetně složenky. Daň do 5000 korun je nutné zaplatit nejpozději do 1. června 2026.

Pokud je daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou stejných splátkách. První je splatná do 1. června 2026, druhá do 30. listopadu 2026. Jiný režim mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří platí do 31. srpna a 30. listopadu 2026.

Výnos z daně z nemovitých věcí po změnách v konsolidačním balíčku výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2023 činil necelých 12,5 miliardy korun, v roce 2024 už přesáhl 23,1 miliardy a v roce 2025 dosáhl 23,6 miliardy korun.

