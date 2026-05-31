Tejc: Pokud Agrofert dostal dotace nezákonně, musí je vrátit
Evropská komise chce po Česku další informace k opatřením proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nejde o závazné rozhodnutí, ale pouze o pracovní komunikaci mezi úřady.
Kdyby se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V nedělním pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu dál vyplácí. Nejmenovaný unijní představitel ale už dřív potvrdil, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) se i na zemědělské fondy vztahuje pozastavení výplaty dotací.
Komise chce vysvětlení
Evropská komise minulý týden v dopise českým úřadům požádala o informace o opatřeních přijatých v souvislosti se zabráněním Babišovu střetu zájmů. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
Česko má měsíc na to, aby Bruselu doplnilo odpovědi ke střetu zájmů Andreje Babiše. Evropská komise podle médií upozorňuje, že sporné dotace pro firmy spojené s Agrofertem mohou nakonec zůstat na českém státním rozpočtu.
Bílý dům? ne, Brusel
„Kdyby tu ty dotace byly vyplaceny a pak by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se to musí vymáhat a budou se vymáhat po společnostech, které je dostaly,“ řekl dnes Tejc. Uvedl, že dopis Evropské komise je pracovní komunikací mezi úřady se žádostí o objasnění a nejde o závazné rozhodnutí. Babiš podle něj udělal ohledně střetu zájmů vše, co mohl, na české i evropské úrovni.
„Rozhodně to není tak, že by někdo v Unii vyhodnotil, že teď je to protizákonné, a proto nám zastavil platby,“ řekl Tejc.
Opozice mluví o střetu zájmů
Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) Babiš ve střetu zájmů je, dopis EK je podle něj dalším potvrzením, že stejný názor mají i evropské struktury. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala uvedl, že je pro něj závazný názor ministerstva zemědělství. Rozpor by podle něj měly vyřešit soudy.
Opoziční ODS se tento týden obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert nedějí nezákonné postupy. STAN, TOP 09 a Piráti chtějí, aby se kvůli střetu zájmů mimořádně sešla Sněmovna. Babiš v týdnu ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně.
SZIF zatím důvod k zastavení dotací nevidí
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Jaký by byl případně další postup, pokud by Evropská komise rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla mluvčí fondu předjímat.
