Drony, armáda i rozpočet. EU chystá první platbu z půjčky pro Ukrajinu

Evropská unie pošle Ukrajině první část obří půjčky nejpozději na začátku června. Kyjev má z celkových 90 miliard eur dostat zhruba 9,1 miliardy eur, přičemž většina peněz půjde na vojenské účely. První prostředky z obranné části mají podle Evropské komise zamířit na drony.

Nové informace o půjčce potvrdil mluvčí Evropské komise Balazs Ujvari. Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.

Půjčku následně zablokovalo Maďarsko kvůli sporu s Ukrajinou ohledně ropovodu Družba, kterým do země proudí ruská ropa. Ropovod byl od ledna mimo provoz, protože ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. Budapešť v následujících týdnech a měsících Ukrajinu obviňovala, že s opravami otálí z politických důvodů. Na konci dubna byl ale provoz ropovodu obnoven a Maďarsko a Slovensko půjčku odblokovaly.

Vojenské výdaje i podpora rozpočtu

Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy již více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny financí, tedy 60 miliard eur, mají pokrýt obranné a vojenské výdaje Ukrajiny a 30 miliard eur má podpořit ukrajinský rozpočet tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Letos navrhuje Evropská komise poskytnutí 45 miliard eur, druhá polovina půjčky je plánována na příští rok.

„Nejpozději v červnu uvolníme přibližně devět miliard eur,“ řekl novinářům mluvčí Evropské komise. Unijní exekutiva již dříve uvedla, že Kyjev finance dostane nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž oznámila, že první finance z vojenské části půjčky budou určeny na drony.

Expertní pracovní skupina zřízená opozičními poslanci mediálního výboru Poslanecké sněmovny vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby z připomínkového řízení. Na tiskové konferenci to uvedla senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Připomínkové řízení má skončit v pátek.

O zřízení pracovní skupiny rozhodl mediální výbor na konci dubna z podnětu pirátské poslankyně Andrey Hoffmannové. Stalo se tak na schůzi, při níž měla kvůli absencím převahu opozice. Výbor tehdy navzdory nesouhlasu koaličních členů zároveň vyzval ministra kultury, aby návrh zákona stáhl.

„Je naprosto zjevné, že nepředcházela předložení tohoto návrhu zákona žádná hluboká odborná diskuse ani analýza. Nebylo to ani diskutováno s médii veřejné služby,“ uvedla Marvanová. Podle ní ministerstvo neprovedlo ani analýzu RIA, tedy analýzu dopadů, důvodů a cílů regulace.

Skupina se sešla poprvé

Do pracovní skupiny se vedle opozičních poslanců a senátorů zapojili také zástupci vedení České televize a Českého rozhlasu, jejich odborů a Syndikátu novinářů. Skupina se dnes sešla poprvé a její závěry mají mít doporučující charakter pro mediální výbor.

Zástupci koalice už dali najevo, že chtějí pracovní skupinu zrušit. Pokud by k tomu došlo, podle senátora Davida Smoljaka (STAN) by ji mohl zastřešit Senát, kde má opozice většinu.

ČT mluví o nejistotě

Podle zástupce generálního ředitele České televize Milana Fridricha vyvolal návrh zákona velkou nervozitu na trhu. „Pro nás změny, které se chystají, které jsou ve vzduchu, znamenají obrovskou nejistotu a nervozitu z hlediska budoucnosti financování České televize a udržitelnosti veřejné služby,“ uvedl.

Pracovní skupina se podle něj shodla, že omezení financování veřejné služby by nemělo být cílem žádné budoucí legislativy.

Kritici varují před ohrožením nezávislosti

Návrh zákona mění financování médií veřejné služby z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má proti letošku omezit objem disponibilních prostředků o 1,4 miliardy korun. Zástupci České televize a Českého rozhlasu, mediální experti i opoziční poslanci návrh kritizují kvůli věcným i formálním nedostatkům. Podle kritiků ohrožuje nezávislost ČT a ČRo.

Kvůli návrhu zákona vyhlásily odbory a pracovníci ČT a ČRo spolu s iniciativou Veřejnoprávně časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tvrdí, že návrh by vedl k rozkolísání rozpočtu, hromadnému propouštění a oslabení schopnosti veřejnoprávních médií plnit jejich poslání.

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Smíchov znovu potvrzuje, že patří k nejžhavějším adresám pražského developmentu. Po letech příprav se do další fáze posouvá jeden z velkých projektů v jižní části čtvrti. Skupina UDI Group získala stavební povolení pro budovu B svého projektu SIDE Smíchov Living a může začít s výstavbou i prodejem prvních bytů.

Projekt má vzniknout na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Tedy v území, které bylo dlouho spíš dopravní a industriální periferií širšího centra, ale dnes se mění v jednu z nejrychleji rostoucích částí Prahy. UDI Group plánuje postavit přibližně 1200 bytů. Doplnit je mají obchody, služby, komunitní prostory a zeleň. Celková investice se má přiblížit šesti miliardám korun. Projekt je rozdělený do tří etap, první z nich má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

„Projekt považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Jedenáct let povolování přitom dobře ukazuje realitu velkých pražských brownfieldů. Na papíře často vypadají jako logická místa pro novou výstavbu, protože leží blízko centra, mají dopravní napojení a nahradit mají území, která město dlouho využívalo jen napůl. V praxi ale jejich příprava trvá roky a často i déle než dekádu.

Smíchov jako nová realitní mapa Prahy

SIDE Smíchov Living ale není osamocený projekt. Je součástí mnohem širší proměny Smíchova, který se během příštích let může stát jednou z nejvýraznějších nových městských čtvrtí v Praze. Nejde přitom jen o peníze developerů. Smíchov dnes stojí na vzácném souběhu soukromých a veřejných investic. Správa železnic přestavuje smíchovské nádraží, přičemž celkové investiční náklady dosahují zhruba 5,1 miliardy korun a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2028. Součástí proměny jsou nová nástupiště, kolejiště, podchody i lávka přes koleje.

Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov, návrh je přesouvá do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Historická budova zůstane zachována. Odhadované náklady na celou stavbu jsou 4,1 miliardy korun. 7 fotografií v galerii

Na železniční projekt má navázat Terminál Smíchov, který má nad nádražím propojit vlaky, metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy, parkoviště P+R a zázemí pro kola. Podle IPR Praha se počítá s kapacitou až 1000 parkovacích míst P+R a až 1000 míst pro kola. Cena projektu se v oficiálních podkladech pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.

Další viditelnou veřejnou investicí je Dvorecký most, který nově propojuje Smíchov s Podolím. Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému. 

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna.

Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru. 

