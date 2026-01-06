Evropští lídři vzkazují Trumpovi: Grónsko není americké

Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. Bezpečnosti v Arktidě musí být podle nich dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně Spojených států. Evropští lídři tak reagovali na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy chtějí Grónsko. Území je přitom autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.
„Bezpečnost Arktidy zůstává klíčovou prioritou pro Evropu a je zásadní pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost,“ stojí v prohlášení, které podepsali francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, španělský premiér Pedro Sánchez, britský premiér Keir Starmer a dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Severoatlantická aliance podle nich jasně uvedla, že je arktický region pro pakt prioritou, a evropští spojenci již podnikli určité kroky. „My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, navýšili své aktivity i investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království - včetně Grónska - je součástí NATO,“ stojí v dokumentu. Prohlášení rovněž zdůrazňuje důležitost dodržování zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. „Jedná se o univerzální zásady a my je nepřestaneme bránit,“ dodává text a označuje Spojené státy za zásadního partnera v tomto úsilí.
USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller
Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.
Trump v neděli v rozhovoru s časopisem The Atlantic řekl: „Grónsko rozhodně potřebujeme. Potřebujeme ho pro obranu.“ Své plány na získání Grónska, při nichž v minulosti nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová se proti Trumpovým výrokům ihned ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.
Ve Vršovicích vzniká rezidenční projekt, který se vymezuje vůči klasickému sídlištnímu bydlení.
Podél Moskevské ulice v pražských Vršovicích vzniká nový rezidenční soubor Connect Vršovice. Nejde o klasické sídliště ani o uzavřený blok, ale o devět samostatných domů, které architekti označují jako činžovní vily. Projekt investorů Neocity a Daramis se snaží reagovat na proměnu čtvrti, která v posledních letech patří k nejrychleji se měnícím částem Prahy.
FOTOGALERIE: Podívejte se na projekt Connect Vršovice
Vršovice bývaly dlouho vnímány jako dělnická a průmyslová čtvrť. Továrny, sklady a železniční zázemí tu postupně ustupují nové výstavbě, kavárnám a službám. Právě Moskevská ulice s dobrou dopravní dostupností a vazbou na širší centrum dnes tvoří jednu z hlavních rozvojových os této části města.
Projekt Connect Vršovice vzniká v místě, kde se městská zástavba potkává s otevřenějším územím směrem k Bohdalci. Architekti se proto snažili zachovat průhledy do krajiny a neuzavřít území do jednoho gigantického bloku.
Architektura bez velkých gest
Návrh připravil ateliér Jiran a partner architekti. Místo jednoho objemu vzniklo devět domů rozdělených do tří výškových úrovní. Směrem k Moskevské ulici vytvářejí souvislou uliční frontu, do vnitrobloku se ale zástavba rozvolňuje.
„Nechtěli jsme navrhnout jen další blokové sídliště. Pracovali jsme s rytmem zástavby, logickou návazností na okolí a přehledným uspořádáním prostoru. Proto jsme zvolili koncept takzvaných činžovních vil – jednoduchých domů, mezi nimiž zůstávají průhledy, dostatek světla a pocit polosoukromí,“ vysvětluje Zdeněk Jiran, architekt z ateliéru Jiran a partner architekti.
Materiálově projekt vychází z tradiční vršovické architektury. Architekti se na ni odkazují materiály jako jsou režná cihla, i architektonickými prvky jsou lodžie nebo velká okna. Výsledkem není výrazná dominanta, ale spíše klidné pokračování okolní městské struktury. Architekti se vyhýbají okázalosti a pracují s měřítkem běžného městského domu.
Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů
Soubor nabídne celkem 316 bytů od 1+kk po 4+kk. Každý byt má přitom venkovní prostor, balkon, terasu nebo předzahrádku. Vnitřní areál má fungovat jako polosoukromý prostor pro obyvatele: počítá se s menším parkem, vodním prvkem, hřištěm i zázemím pro volný čas. Důraz na komunitní funkce odpovídá trendu, který je v nových pražských projektech stále častější.
„Nejde jen o byty, ale o místo, kde se lidé mohou setkávat, sdílet a společně žít. To je filozofie, kterou chceme v našich projektech dlouhodobě prosazovat,“ říká Oded Ber, CEO společnosti Neocity.
Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?
Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.
Výhodou projektu je i poloha. V docházkové vzdálenosti se nachází stanice Praha-Eden, tramvajové i autobusové zastávky, obchodní centrum Eden nebo park Heroldovy sady. Vršovice tak nabízejí kombinaci dobré dostupnosti a stále relativně kompaktního městského prostředí.
Projekt zahrnuje i podzemní garáže, sklepní prostory, přípravu pro elektromobilitu a využití solárních technologií.
Cenové nastavení odráží proměnu Vršovic z původně průmyslové čtvrti na rezidenční lokalitu širšího centra. Byt 2+kk o velikosti 48 metrů čtverečních zde vyjde zhruba na 8,3 milionu korun, zatímco největší byty s plochou kolem 118 metrů čtverečních se pohybují okolo 16 milionů korun, což odpovídá cenám nové výstavby v této části Prahy.
Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Fialova vláda nakonec loni hospodařila s výrazně vyšším deficitem než roku 2024, a to o takřka dvacet miliard korun. Loňský schodek státního rozpočtu totiž činí 290,7 miliardy korun. Přitom roku 2024 činil schodek 271,4 miliardy korun. Fialova vláda se do svého vlastního limitu schodku pro rok 2025, 241 miliard korun, nevešla v rozsahu takřka padesáti miliard korun. Zákonný limit rozpočtu nesplnila vláda poprvé po šestnácti let, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Klíčovým důvodem nesplnění zákonného limitu je nadhodnocení předpokládaného příjmu z prodeje emisních povolenek. Další manka vznikla v důsledku nenaplněného rozpočtování výdaje na regionální školství, výdajů na sociální výdaje či na podporu obnovitelných zdrojů.
Poslední zveřejněné plnění státního rozpočtu, ke konci listopadu 2025, vykázalo schodek 232,4 miliardy korun. Situace tedy byla napjatá už tehdy, spíše však, co se splnění limitu 241 miliard týče. Ke dni 19. prosince 2025 se schodek podle Schillerové vyšplhal už na 275 miliard korun, tedy o 34 miliard nad nejvyšší možnou schválenou úroveň schodku.
V letošním roce se deficit státního rozpočtu může přiblížit úrovni 400 miliard korun. Schillerová již před Vánocemi totiž uvedla, že vláda bude chtít ve státním rozpočtu pro rok 2026 udržet deficit pod hodnotou tří procent hrubého domácího produktu.
Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Hrubý domácí produkt by měl letos dosáhnout v běžných cenách sumy 8940 miliard korun, plyne z nejnovější, loňské listopadové prognózy ministerstva financí. Tento údaj vychází z předpokladu loňského reálného růstu české ekonomiky o 2,4 procenta a růstu roku letošního o 2,2 procenta.
Minulá vláda premiéra Petra Fialy počítala pro rok 2026 se schodkem veřejných financí čítajícím 1,9 procenta, a to při předpokládaném deficitu státního rozpočtu 286 miliard korun. Jestliže by se letos měl místo toho schodek veřejných financí v režii již kabinetu Andreje Babiše vyhoupnout na nejvýše tři procenta HDP, značí to za jinak stejných okolností nárůst deficitu státního rozpočtu maximálně na zhruba 384 miliard korun.
Schodek veřejných financí čítající 1,9 procenta předpokládaného HDP letošního roku odpovídá v absolutním nominálním vyjádření částce zhruba 170 miliard korun. V ní je však zahrnut nejen přepokládaný schodek státního rozpočtu letošního roku, zmíněných 286 miliard korun, ale také očekávaný přebytek hospodaření krajů a obcí, který by měl letos dle listopadového fiskálního výhledu ministerstva financí činit 0,7 procenta HDP, tedy necelých 63 miliard korun. Je v ní dále zahrnut například i očekávaný schodek hospodaření fondů sociálního zabezpečení, jenž by měl činit 0,2 procenta HDP, tedy přibližně 18 miliard korun. Navíc, státní rozpočet a státní fondy se rozpočtují v hotovostním vyjádření, takže je třeba přepočtu výsledku jejich hospodaření do akruální metodiky Evropského systému národních a regionálních účtů z roku 2010.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Tříprocentní deficit veřejných financí by za jinak stejných okolností letos odpovídal v absolutním nominálním vyjádření částce zhruba 268 miliard korun. Byl by tak po zahrnutí výsledků hospodaření nejen státního rozpočtu a státních fondů, ale i hospodaření krajů, obcí či fondů sociálního zabezpečení a uvedeného přepočtu z hotovostní metodiky o 98 miliard korun vyšší než schodek, s nímž počítala ještě Fialova vláda, tedy uvedených 170 miliard korun. Za jinak stejných okolností to značí možný nárůst schodku samotného státního rozpočtu o takřka sto miliard korun, z 286 na 384 miliard korun.
Růst české ekonomiky by ale podle mediánového konsensu analytiků tuzemských i mezinárodních institucí, jak jej zachycuje agentura Bloomberg, měl za rok 2025 činit 2,5 procenta a v letošním roce pak 2,3 procenta. V obou letech by tedy měl být o jednu desetinu procentního bodu vyšší, než s čím počítá zmíněná nejnovější prognóza ministerstva financí.
Pokud by se naplnila prognóza dle konsensu Bloombergu, bude nominální hrubý domácí produkt ČR v letošním roce za jinak stejných okolností činit 8959 miliard korun. Deficit státního rozpočtu by pak mohl dosahovat až zhruba 385 miliard korun, aby za jinak stejných okolností stále nebyla prolomena hranice tří procent HDP schodku veřejných financí. Schodek státního rozpočtu by se tak vskutku přiblížil úrovni 400 miliard korun.
