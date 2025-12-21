Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě
Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.
České hory se mění. A nemění je jen turisté nebo klimatické podmínky, ale především kapitál a investiční strategie. Zatímco ještě před lety byly horské objekty často nahrazovány novostavbami, dnes stále více investorů volí opačný přístup, a to rekonstrukci. Jedním z nejviditelnějších příkladů tohoto trendu je proměna bývalého hotelu Hořec v Malé Úpě.
Zchátralý hotel v nadmořské výšce 1050 metrů koupila v roce 2020 firma Skimu podnikatele Martina Kulíka, která vlastní zdejší skiareál. Od té doby ho opravuje a vymýšlí pro sto let starou dřevostavbu novou náplň. Kulíkovo podnikání sahá daleko za hranice Krkonoš. Je spoluzakladatelem firmy Techo, developerem ve společnosti Rodop, vlastní golfový areál v Hostivaři, provozuje pivovary Hostivar, Spojovna a Most a podílí se na developerských projektech například u Lipna. Přesto právě Malá Úpa patří k jeho nejkomplexnějším projektům.
V Malé Úpě totiž kromě lyžařského areálu vlastní Kulík pivovar Trautenberk, restaurace, apartmány i další navazující služby.
Z ruiny centrum s kinem, ubytováním a apartmány
Bývalý hotel Hořec stojí přímo v centru Horní Malé Úpy na Pomezních Boudách. Objekt měl za sebou dlouhou historii a stejně dlouho se řešilo, co s ním dál. Nabízela se demolice a nová výstavba. Investor se ale rozhodl jinak. Výsledkem je komplexní rekonstrukce stávající budovy, doplněná o nové přístavby.
Objekt je koncipován jako multifunkční prostor, který nabízí půjčovnu sportovního vybavení, kavárnu s obchodem, kinosál a výstavní prostory i komunitní zázemí. V nejvyšším patře se nacházejí apartmány, které doplňují širokou škálu funkcí a podporují celoroční využití objektu. I tentokrát architektonický návrh vznikl ve spolupráci s ateliérem ADR, který má s výstavbou v Krkonoších dlouhodobé zkušenosti.
Součástí projektu je také nový veřejný prostor před budovou, který propojuje Hořec s okolní obcí a posiluje jeho roli přirozeného centra dění.
Nový výraz kombinuje tradiční materiály a moderní technická řešení. Fasáda z hoblovaného modřínu bez povrchové úpravy přirozeně stárne a zapadá do okolí, betonové přístavby zajišťují stabilitu a bezpečný provoz v náročných klimatických podmínkách.
