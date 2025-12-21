Nový magazín právě vychází!

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Hotel Hořec po rekonstrukci
Petra Nehasilová
Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

České hory se mění. A nemění je jen turisté nebo klimatické podmínky, ale především kapitál a investiční strategie. Zatímco ještě před lety byly horské objekty často nahrazovány novostavbami, dnes stále více investorů volí opačný přístup, a to rekonstrukci. Jedním z nejviditelnějších příkladů tohoto trendu je proměna bývalého hotelu Hořec v Malé Úpě.

Zchátralý hotel v nadmořské výšce 1050 metrů koupila v roce 2020 firma Skimu podnikatele Martina Kulíka, která vlastní zdejší skiareál. Od té doby ho opravuje a vymýšlí pro sto let starou dřevostavbu novou náplň. Kulíkovo podnikání sahá daleko za hranice Krkonoš. Je spoluzakladatelem firmy Techo, developerem ve společnosti Rodop, vlastní golfový areál v Hostivaři, provozuje pivovary Hostivar, Spojovna a Most a podílí se na developerských projektech například u Lipna. Přesto právě Malá Úpa patří k jeho nejkomplexnějším projektům.

V Malé Úpě totiž kromě lyžařského areálu vlastní Kulík pivovar Trautenberk, restaurace, apartmány i další navazující služby.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Z ruiny centrum s kinem, ubytováním a apartmány

Bývalý hotel Hořec stojí přímo v centru Horní Malé Úpy na Pomezních Boudách. Objekt měl za sebou dlouhou historii a stejně dlouho se řešilo, co s ním dál. Nabízela se demolice a nová výstavba. Investor se ale rozhodl jinak. Výsledkem je komplexní rekonstrukce stávající budovy, doplněná o nové přístavby. 

Objekt je koncipován jako multifunkční prostor, který nabízí půjčovnu sportovního vybavení, kavárnu s obchodem, kinosál a výstavní prostory i komunitní zázemí. V nejvyšším patře se nacházejí apartmány, které doplňují širokou škálu funkcí a podporují celoroční využití objektu. I tentokrát architektonický návrh vznikl ve spolupráci s ateliérem ADR, který má s výstavbou v Krkonoších dlouhodobé zkušenosti.

Součástí projektu je také nový veřejný prostor před budovou, který propojuje Hořec s okolní obcí a posiluje jeho roli přirozeného centra dění.

Nový výraz kombinuje tradiční materiály a moderní technická řešení. Fasáda z hoblovaného modřínu bez povrchové úpravy přirozeně stárne a zapadá do okolí, betonové přístavby zajišťují stabilitu a bezpečný provoz v náročných klimatických podmínkách.

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Lyžování ve Val Gardeně
nst
Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.

Val Gardena v jihotyrolských Dolomitech žije v zimě dvěma silnými příběhy. Jedním je špičkové lyžování, druhým dřevořezba. V předvánočním čase se navíc oba světy doslova potkávají. Zatímco se na Saslongu (proslulá sjezdovka, která začíná pod vrcholem Ciampinoi v nadmořské výšce 2 249 m n. m. - pozn. red.) jede tradiční závod světového poháru, vesnice v údolí zdobí nasvícené stromky a ve výlohách stojí vedle lyží vyřezávané sošky.

Lyžařská pověst Val Gardeny se táhne dávno do historie. Kromě slavného čtyřicetikilometrového okruhu Sella Ronda láká oblast Seceda, trvale zalitá sluncem a pyšnící se nejdelší sjezdovkou v Dolomitech, více než deset kilometrů dlouhou La Longia. Val Gardena v jihotyrolských Dolomitech žije v zimě dvěma silnými příběhy. Jedním je špičkové lyžování, druhým dřevořezba. V předvánočním čase se navíc oba světy doslova potkávají. Zatímco se na Saslongu (proslulá sjezdovka, která začíná pod vrcholem Ciampinoi v nadmořské výšce 2 249 m n. m. pozn.red.) jede tradiční závod světového poháru... 11 fotografií v galerii

Lyžařská pověst Val Gardeny se táhne dávno do minulosti. Nabízí nejen známý 40kilometrový okruh Sella Ronda okolo stejnojmenného skalnatého masivu, ale možná ještě malebnější věčně sluncem nasvícený horský masiv Seceda, který se pyšní nejdelší sjezdovkou v Dolomitech, 10,3 kilometru dlouhou La Longiou. I proto se sem v roce 2031 vrátí mistrovství světa v alpském lyžování. K tomu kvalitní gastronomie, hotely všech kategorií a rodinné apartmány dělají z místa lákavou lyžařskou destinaci.

Méně viditelná, ale neméně silná je zdejší řezbářská tradice.

Údolí dřeva

V údolí žije asi deset tisíc obyvatel a podle odhadů se až desetina z nich věnuje práci se dřevem. Vedle italštiny a němčiny se tu stále mluví i ladinštinou, původním jazykem pěti dolomitských údolí. „V zimě měli místní farmáři málo práce a minimum knih ve svém jazyce. Dřevo bylo po ruce,“ vysvětluje sochař Aron Demetz, který má ateliér ve městě Ortisei (St. Ulrich) v bývalé hale na opravu sněžných rolb. A zatímco ve Val Gardeně se pracovalo se dřevem, v sousední Alta Badii se podle tradice více muzicírovalo.

Řezbářská tradice se předává i v rodině Arona Demetze. Už jeho dědeček vytvářel sakrální díla, která dodnes zdobí i řadu českých kostelů. Mimochodem, z téhož údolí pochází také Giorgio Moroder, zakladatel evropského diska a držitel tří Oscarů za filmovou hudbu (Chase, Flashdance, Top Gun).

Dnes leží v hale místo sněžné techniky kmeny stromů, motorové pily, mohutné obráběcí stroje a desítky nejrůznějších dlát. Práce je rychlá, přesná a soustředěná. „Škoda, že mizí ladinské názvy nástrojů. V jiných jazycích už často ani nemají ekvivalent,“ říká Demetz, zatímco mu dláta v rukou tančí téměř jako by byl Střihorukým Edwardem.

Pracuje hlavně s místním dřevem, často se sekvojí starou i více než 100 let, někdy až 130. „Rostou rychle. Každý letokruh – letní širší, zimní užší – nese svůj příběh,“ vysvětluje. I růžová barva dřeva má svůj původ v půdě a organických zbytcích z míst, kde vlci loví lososy. „Farmáři mi pošlou fotku stromu, já si ho objednám a odvezu,“ popisuje s úsměvem.

Demetz nejprve studoval ve Val Gardeně, později na akademii v Norimberku, dnes sám učí studenty v Carraře v Toskánsku. Jeho tvorba prošla výraznými proměnami. Od realistických figur natřených akrylovými barvami přes metamorfózy se stříbrnými povrchy inspirovanými Terminátorem až k experimentům s pryskyřicí, vypalovaným dřevem a bronzovými formami. „Čím dál víc mě zajímá samotný proces,“ dodává.

Výsledkem nejsou vždy radostné pohledy, ale díla nesmírně silná, surová a svým způsobem krásná, podobně jako horská krajina kolem. „Hory jsou tvary a sochy, které stojí na vlastních nohou,“ říká Demetz. Vytvořil i bronzový strom k nerozeznání od živého. Jeho práce se objevují v galeriích i soukromých sbírkách a prodávají se v řádech desetitisíců eur. Jedno z jeho děl je k vidění i na výstavě Dvojník v Galerii Zvon na pražském Staroměstském náměstí.

Sochař na svahu

O několik kilometrů dál, na svahu nad Santa Cristinou (Santa Caterinou), má ateliér Gerhard Demetz. Příjmení Demetz patří k nejčastějším v údolí. Podle Gerharda jich tu žije kolem sedmi set. Rodina má v regionu silné zastoupení.

Ateliér sídlí v suterénu jeho domu s velkým oknem do údolí. Z reproduktorů zní opera, prostor zaplňují mohutné figurální kompozice lidských postav. Často pracuje s kontrastem dětského těla a tvrdých, až krutých motivů. Někdy mu jako model slouží vlastní syn, například v sousoší samuraje s chlapeckou postavou. „Pracuji hlavně s lipovým dřevem,“ říká, materiál si nechává vozit z Chorvatska.

Jeho díla se prodávají v galeriích v USA, Japonsku, Koreji, Německu i jinde po Evropě. Jeden z posledních cyklů nese název Život bez Vánoc. Název naznačuje existenciální polohu jeho práce, aniž by sklouzával k laciné pobožnosti.

V době závodu světového poháru na Saslongu se Gerhard na pár dní převléká do kombinézy pořadatelů. Pomáhá přímo na trati, jezdí na lyžích a zůstává součástí místní komunity. „Je to součást života tady,“ říká. Po několika jízdách se pak uvelebí na terase Baita Sofie Hütte na Secedě, dívá se do hor a vychutnává si sklenku vína. „To je naše dolce vita,“ usmívá se.

Možná právě tady našla stará antická idea rovnováhy těla a ducha, kalokagathia, svou moderní jihotyrolskou podobu: spojení sportu, práce rukou, umění i radosti ze života.

Koupili vilu v havarijním stavu. Dnes patří k nejzajímavějším rekonstrukcím v Praze

Rekonstrukce vily na Vinohradech
Petra Nehasilová
Technicky zdevastovaný dům, památková ochrana a vysoké nároky na komfort. Projekt, který by mnozí vzdali, se proměnil v ukázku toho, jak může vypadat moderní bydlení v historické architektuře.

V roce 2019 oslovil Ateliér Hajný investor, který se rozhodl koupit vilu na Vinohradech. Od počátku bylo zřejmé, že nepůjde o běžnou rekonstrukci. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu a zároveň se nacházel v památkové zóně. Je součástí unikátní vilové kolonie, kterou v roce 1912 založilo Stavební družstvo pražských novinářů a spisovatelů. Vilu navrhli a postavili architekti Tomáš Pražák a Pavel Moravec, kolaudace proběhla ve 30. letech.

Investor však měl jasnou představu. Chtěl, aby mu architekti z Ateliéru Hajný vytvořili pohodlné rodinné bydlení, které bude respektovat historickou hodnotu domu a zároveň splní nejvyšší nároky na komfort, technologie i dispozici.

Nová garáž, zahrada a citlivý zásah do exteriéru

Jedním z klíčových témat projektu byla obnova exteriéru a zahrady. Dům má přístup z ulice Benešovské i pěší vstup shora z ulice Bratří Čapků. Původní garáž, zapuštěná do terénního zlomu, byla nevyhovující jak staticky, tak kapacitně. Nahradila ji nová železobetonová konstrukce, která zároveň funguje jako opěrná stěna pro zahradu plynule přecházející na střechu garáže. Pro maximální komfort jsou garáž a obytné podlaží propojeny výtahem.

Charakteristickým prvkem původního exteriéru byly plochy z betonových cihel. Ty se v plném rozsahu uplatnily na fasádě nové garáže. Na samotné vile však byly původní cihly natolik degradované, zejména kvůli nevhodným nátěrům z minulosti, že jejich obnova nebyla možná. Po dohodě s památkáři proto architekti zvolili řešení v podobě dvoucentimetrové vrstvy cihelných pásků řezaných přímo na místě z celých betonových cihel.

Také další prvky exteriéru se přibližují původnímu vzhledu. Ať už je to hrubá okrová omítka, tradiční bobrovková střešní krytina nebo nová okna s původním dělením tabulí, tentokrát však s izolačními skly. Jižní fasádu doplňují repliky původních dřevěných předokenních rolet.

Původně vila sloužila jedné rodině, čemuž odpovídalo i rozvržení čtyř podlaží o ploše přibližně 120 metrů čtverečních každé. Investorovým cílem bylo vytvořit samostatné bytové jednotky také v suterénu a podkroví. To si vyžádalo zásadní dispoziční změny.

Protože původní dřevěné schodiště propojovalo pouze přízemí a patro, vzniklo v severovýchodním rohu domu nové samostatné schodiště vedoucí výhradně do podkroví. Suterénní byt byl výrazně prosvětlen novým anglickým dvorkem a vloženými okny a je přístupný jak ze zahrady, tak po schodišti z horní části pozemku.

Naopak v přízemí a patře, kde se nachází hlavní byt, zůstala dispozice do značné míry zachována. Počet i velikost místností odpovídají původnímu stavu, doplněny byly pouze koupelny a technické zázemí.

Nadčasová investice, nikoli muzeum

Při odkrývání původních vrstev během rekonstrukce bylo zřejmé, že zachovat půjde jen minimum autentických prvků. Mezi ty nejcennější patří původní schodiště a vestavěná skříň s vitrínami mezi kuchyní a obývacím pokojem, včetně posuvných dveří. Tyto prvky byly pečlivě zrenovovány a staly se přirozeným centrem interiéru.

Nové vestavěné prvky navrhl ateliér Hajný tak, aby působily současně, ale s jasným odkazem na tradici a řemeslnou kvalitu. Použity byly mořené dubové dýhy, ručně opracované zapuštěné úchytky z masivu a tradiční barevnost v odstínech slonové kosti.

Historický charakter doplňují detaily jako typ parket, okenní profily nebo zachované převýšené okno u schodiště, které přivádí do interiéru západní světlo. Moderní technologie jsou naopak důsledně skryté. Podlahové teplovodní vytápění je napojeno na tepelné čerpadlo země–voda, jehož dva dvousetmetrové vrty se nacházejí pod garáží.

Významnou roli v interiéru hraje také volně stojící nábytek od české firmy Modernista, specializující se na přesné repliky kubistického, funkcionalistického a art decového designu. „Cílem projektu nebylo vytvořit skanzen bydlení 30. let. V kontextu nové dispozice by to ani nedávalo smysl,“ uzavírají architekti.

