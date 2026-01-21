Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii

Central Group
Petra Nehasilová
Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.

Pražský trh s novými byty zažil v roce 2025 historický boom. V metropoli se prodalo 7 800 nových bytů, což znamená nový prodejní rekord a meziroční růst o osm procent. Poprvé v historii se tak v Praze prodaly dva roky po sobě více než sedm tisíc bytů, přičemž nejsilnější byl závěr roku – ve čtvrtém čtvrtletí se prodalo 1 800 jednotek.

Za rekordními čísly se ale dál prohlubuje nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, která žene ceny na nová maxima.

„Téměř osm tisíc prodaných bytů loni v Praze je zcela rekordní výsledek. Trh ale stále brzdí dlouhodobě nefungující povolování nových staveb,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group. Podle něj je dalším zásadním problémem neadekvátní růst cen stavebních dodavatelů. „Je nutné, aby se přehřáté stavebnictví zklidnilo a dodavatelské ceny se snížily. Jinak ceny připravovaných bytů poletí dál nahoru,“ dodává.

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

Zatímco prodeje v roce 2025 výrazně rostly, nabídka volných bytů klesla o 10 procent na pouhých 5 150 jednotek, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Průměrné ceny nových bytů se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční – nabídková cena překročila 177 tisíc Kč/m², prodejní 174 tisíc Kč/m². Tempo růstu cen je dvouciferné a dál převyšuje růst mezd i inflaci.

„Ceny pořád rostou a říkáme si, kdy se to zastaví. Jedním z klíčových faktorů je to, že nám neroste nabídka. Kdyby byla dvojnásobná, ceny by byly stabilní,“ říká Marcel Soural, majitel skupiny Trigema.

Silnou poptávku podpořilo také postupné snižování hypotečních sazeb k úrovni kolem 4,5 procenta. Podle dat ČBA Hypomonitor dosáhl objem nově poskytnutých hypoték 321 miliard korun, meziročně o 41 procent více, což je druhý nejvyšší objem v historii.

Z regionálního pohledu si cenově nejdostupnější pozici dlouhodobě drží Praha 9, kde se průměrné ceny pohybují kolem 163 tisíc Kč/m². Na opačném konci stojí Praha 2 s cenami přesahujícími 233 tisíc Kč/m². Z hlediska dispozic jsou nejdražší garsoniéry a velké byty 5+kk (nad 180 tisíc Kč/m²), zatímco nejprodávanější byty 2+kk a 3+kk se drží kolem 169 tisíc Kč/m².

Okolí stanice metra Nové Butovice, kde developerská firma Trigema plánuje stavět mrakodrap nazvaný Top Tower

V Praze se za tři čtvrtě roku prodalo šest tisíc nových bytů. Meziročně je to o dvanáct procent víc. Celkově by se letos mohlo prodat v hlavním městě více než 7 500 bytů, což by znamenalo nový pražský prodejní rekord. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema.

„Praha 9 si vytvořila vlastní cenový trh. Ceny jsou tam nižší než ve zbytku Prahy, což je jasně dané tím, že se tam výrazně staví a nabídka je výrazně vyšší než v jiných lokalitách,“ doplňuje Soural.

Problémem trhu zůstává dlouhodobě omezená nabídka. Ke konci roku 2025 bylo v Praze v nabídce pouze 5 150 nových bytů a od ledna do listopadu bylo povoleno jen 5 280 bytů – zhruba polovina toho, co město podle Institutu plánování a rozvoje potřebuje, tedy minimálně 10 tisíc bytů ročně.

„Nabídka nových bytů byla ke konci roku ještě nižší než její dlouhodobý průměr, kolem kterého se pohybuje už od roku 2022, a zůstává výrazně pod reálnými potřebami trhu,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Podle něj doplňování nabídky brzdí nefunkční povolování, nedostatek vhodných pozemků i kapacit ve stavebnictví.

„Ke zlepšení situace by mohlo dojít nejdříve po roce 2027 v souvislosti s úpravami stavebního zákona a přijetím Metropolitního plánu. Do té doby bude přetrvávající nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou dál tlačit ceny vzhůru,“ dodává Michálek.

České stavebnictví nadále roste

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu.

Pozemek je situován v blízkosti centra městské části Satalice, kde se dříve nacházel areál podniku České Dřevařské Závody Praha.

Místo dřevařských závodů v Satalicích postaví developer bydlení pro mladé. Bude ze dřeva

Reality

V Modřanech vznikne nová rezidenční čtvrť.

Splachování dešťovou vodou, zelené střechy a soláry. V modřanském brownfieldu vznikne nová čtvrť

Enjoy

Cresco převzalo od Finepu bytový projekt na Žižkově. Postaví tam přes tisíc bytů

Cresco převzalo od Finepu bytový projekt na Žižkově. Postaví tam přes tisíc bytů
Projekt rezidenční výstavby na pražském brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov mění investora, ne však ambice. Praha získá novou čtvrť. Stavět se začne letos na jaře.

Developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company dokončila akvizici rezidenčního projektu v rozvojovém území Nákladového nádraží Žižkov. Společnosti převzaly první etapu projektu, kde má ve dvou etapách vzniknout více než 1 100 bytů.

Pět miliard na první etapu

Investice do výstavby první etapy s 520 byty dosáhne téměř pět miliard korun, zahájení výstavby je plánováno na první čtvrtletí letošního roku. Nová čtvrť navazuje na probíhající transformaci celého území, které patří k nejvýznamnějším rozvojovým lokalitám metropole.

Projekt přešel z portfolia společnosti Finep do vlastnictví skupin Cresco Real Estate a Wood & Company společně s pravomocným stavebním povolením, které umožňuje okamžité zahájení výstavby. Součástí akvizice byl i podpis opce na druhou etapu projektu.

Pražský hrad

Nenápadná revoluce na Pražském hradě. A nejde jen o světla

Reality

Na Pražském hradě probíhá nenápadná, ale systematická proměna. Jednotlivé projekty ukazují posun od nahodilých zásahů k dlouhodobému řízení areálu.

„Jsme rádi, že jsme našli investora, který má zkušenosti s rozsáhlými rezidenčními projekty a ambici vystavět projekt na vysoké kvalitativní úrovni. Finep se přípravě tohoto projektu dlouhou dobu intenzivně věnoval a jsme přesvědčeni, že v rukou nového investora bude jeho potenciál plně využit,“ uvedl Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.

Na Žižkově se rodí plnohodnotná městská čtvrť

„Projekt na Žižkově pro nás představuje jednu z nejvýznamnějších investic v Praze. Navazujeme na práci, kterou Finep na území odvedl, a chceme projekt dále rozvíjet v úzké spolupráci s městskou částí tak, aby vznikla plnohodnotná městská čtvrť s kvalitním bydlením, veřejnými prostory a službami pro obyvatele,“ říká Aleš Svatoň, generální ředitel Cresco Real Estate Česká republika.

Dušan Kunovský

Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů

Reality

Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.

Rozvoj území vítá vedení městské části Praha 3. „Pro nás je zásadní, že s novým investorem se nemění domluvené a v plánovací smlouvě zahrnuté příspěvky na veřejnou vybavenost. Ty dosáhnou hodnoty 167 milionů korun a budou dodány jak ve finanční, tak nefinanční podobě. Investor vybuduje pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 125 žáků, školku po dokončení předá do vlastnictví městské části. Součástí projektu bude veřejně přístupná zelená promenáda,“ tvrdí místostarosta městské části Praha 3 Pavel Dobeš. Architektonické řešení projektu vzniká ve spolupráci s pražským ateliérem Qarta Architektura.

„Naším cílem je nabízet investorům příležitosti, které kombinují atraktivní lokalitu, kvalitní přípravu projektu a dlouhodobý investiční potenciál. Projekt na Žižkově splňuje všechny tyto parametry,“ říká Martin Šmigura z Wood & Company. Tento projekt je součástí podfondu Wood & Company Residential, který cílí na výnos 12 až 15 procent při doporučeném sedmiletém investičním horizontu.

Wood Real Estate spravuje komerční nemovitosti v Praze, Bratislavě a Varšavě. Portfolio v současnosti zahrnuje 19 projektů s více než 480 tisíci metry pronajímatelné plochy. Mezi nejvýznamnější realitní aktiva investiční skupiny patří nákupní centrum Aupark a administrativní budova Aupark Tower v Bratislavě, Galerie Harfa v Praze a administrativní budova Astrum Business Park ve Varšavě.

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů

Reality

Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.

Wood Real Estate se podílí na developmentu komerčních, rezidenčních i logistických projektů a v současnosti se svými partnery participuje na rezidenčních záměrech, jako jsou Millhaus, Lakeside Residence a Slnečnice Nad Mestom v Bratislavě a Nová Merina v Trenčíně. V připravovaných projektech vznikne více než 3 500 bytových jednotek.

Kdo čekal, zaplatil víc. Byty v Brně za rok zdražily o statisíce

Developerský projekt Neumanka v Brně
Se svolením Trikaya
Brněnský realitní trh v roce 2025 prodal nejvíc nových bytů od roku 2016, přestože ceny novostaveb meziročně vzrostly o 11 procent. Analytici přitom výrazné zlevnění neočekávají ani v příštím roce.

Loňský rok se zařadil mezi historicky nejúspěšnější období brněnského realitního trhu. Podle dat společnosti Trikaya se během roku prodalo celkem 1 405 nových bytů, což představuje nejvyšší roční objem prodejů za posledních téměř deset let. Překonán byl i velmi silný rok 2024, kdy developeři prodali 1 298 jednotek. 

„Rok 2025 navázal na silnou poptávku, která se na trh vrátila po slabším roce 2023. Ukázalo se, že zájem o nové bydlení v Brně zůstává vysoký i při stále stoupajících cenách,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Jan Tesárek

Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů

Reality

Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.

Menší byty táhnou trh

Struktura poptávky se v průběhu roku výrazně neměnila. Kupující nejčastěji sahali po menších dispozicích, které lépe odpovídají možnostem domácností v prostředí vyšších úrokových sazeb. „Pro zájemce jsou nadále nejatraktivnější menší jednotky s dispozicemi 1+kk a 2+kk, které dohromady tvořily bezmála 80 procent všech prodejů,“ doplňuje Lamka.

Ceny nových bytů v Brně v roce 2025 rostly prakticky po celý rok. Průměrná nabídková cena se zvýšila z lednových 133 600 korun za metr čtvereční až na 145 700 korun v prosinci, tedy o více než 12 tisíc korun za metr. Kupující, kteří s rozhodnutím vyčkávali, tak na konci roku zaplatili za stejný byt klidně o statisíce korun více než ti, kteří nakoupili už na jeho začátku.

Podobný vývoj zaznamenaly i prodejní ceny, z přibližně 128 tisíc korun za metr čtvereční na začátku roku na téměř 137 tisíc korun za metr čtvereční na jeho konci. „Vývoj prodejních cen bytů v Brně byl v loňském roce mírnější. V meziročním srovnání kolísal kolem pěti procent,“ upozorňuje ekonom Michal Skořepa a dodává: „V pozadí pomalejšího růstu může být například poměrně rychlý nárůst nabídky nových bytů v předchozím období.“ 

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Průměrný byt za 8,86 milionu

Růst cen za metr čtvereční se stále více promítal i do celkové pořizovací ceny bytů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 dosáhla průměrná nabídková cena jedné jednotky 8,86 milionu korun. Nejde přitom jen o zdražování, ale i o skladbu prodaných bytů. Menší jednotky sice mají nižší výměru, zároveň však dosahují vyšších cen za metr čtvereční než byty větších dispozic.

Silné výsledky brněnského trhu úzce souvisejí i s vývojem hypotečního financování. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly druhý nejvyšší objem hypoték v historii Česka. „Trh se přizpůsobil novému normálu. Kupující dnes pracují s vyššími sazbami jako s faktem a své rozhodování staví na dlouhodobém výhledu a stabilitě příjmů,“ vysvětluje Lamka.

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Reality

Český hypoteční trh má za sebou mimořádně silný rok. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly hypotéky za 406 miliard korun, což je meziročně téměř o polovinu více. Zájem o vlastní bydlení podpořily klesající úrokové sazby, růst reálných mezd i odložená poptávka domácností.

I nadále ale platí, že silnější pozici mají spíše prodávající než kupující. Zájemci o bydlení by proto neměli spoléhat na pokles cen, který se v dohledné době nejeví jako pravděpodobný. „V pozadí je jak přetrvávající nedostatečná nabídka daná zejména neefektivním stavebním řízením, tak silná poptávka odrážející nejen obnovenou důvěru českých domácností v další růst jejich příjmů, ale také nastavení českého daňového systému poměrně vstřícně k vlastníkům nemovitostí,“ uvádí ekonom Michal Skořepa.

Do roku 2026 vstupuje trh s vědomím, že éra levných hypoték se nevrátí. Očekává se spíše stabilizace úrokových sazeb kolem pěti procent, případně jejich mírné zvýšení. Přesto analytici výrazný pokles poptávky nepředpokládají, spíše její postupné přizpůsobení novým podmínkám na trhu.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Reality

Architektura, která léčí, zpomaluje i šetří místo. Česká architektonická scéna zažívá tichou změnu a výsledky jsou vidět od regionů až po velká města.

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Projekt Dornych v centru Brna - vizualizace.

Vedle hlavního nádraží v Brně vyroste šestice budov. Investorem projektu za sedm miliard je Crestyl

Reality

