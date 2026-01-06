Nový magazín právě vychází!

USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller

Vlivný muž Bílého domu Stephen Miller
ČTK
Stanislav Šulc
Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila s projevem, v němž vyjádřila více než obavy o to, co nyní chystá americká vláda vůči Grónsku. „Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko,“ řekla dnes dánská premiérka veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR. Reagovala tím na Trumpova slova, která byla ještě relativně zdrženlivá, protože v rozhovoru pro The Atlantic prhlásil, že USA „rozhodně Grónsko potřebují“.

To jeho poradce Stephen Miller tuto tezi vykreslil mnohem otevřeněji, když se jej právě na situaci kolem obřího ostrova plného cenných surovin zeptal moderátor CNN, který opakovaně Millera tlačil k tomu, zdali může útok na Grónsko vyloučit.

„Grónsko právoplatně patří USA a ty si s ním mohou dělat, co uznají za vhodné. Nikdo se USA nepostaví vojensky kvůli budoucnosti ostrova,“ uvedl. „Žijeme v reálném světě, kde hrají hlavní roli síla a moc. To jsou železné zákony, které ve světě platily od jeho počátku,“ dodal.

Nicolás Maduro s manželkou v zajetí

Zajetí Madura dělí USA: třetina Američanů zásah schvaluje, většina se obává eskalace

Politika

Každý třetí Američan schvaluje sobotní útok na Venezuelu, který vedl k zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos. Přes 70 procent Američanů se ale obává, že se Spojené státy do dění v jihoamerické zemi zapletou až příliš.

ČTK

Přečíst článek

Miller: USA řídí Venezuelu

Miller tak jednak dokreslil pozici americké administrativy, ale také doplnil svou ženu Katie Millerovou, která na sociálních sítích již o víkendu zveřejnila na svých sociálních sítích posty naznačující, že USA Grónsko potřebují. Millerová je dlouhodobá podporovatelka Donalda Trumpa, úspěšná pravicová influencerka a zároveň aktuálně zastává post mluvčí Úřadu pro efektivní vládnutí DOGE.

Je to tak součástí kampaně uvnitř stoupenců Donalda Trumpa a hnutí MAGA, mezi nimiž se nyní odehrává boj mezi zastánci zahraničních intervencí a tvrdých izolacionistů.

Hlavním tématem Millerova rozhovoru pro CNN byla situace kolem Venezuely.

„USA nyní řídí Venezuelu,“ uvedl Miller. „My definujeme veškeré podmínky, zcela ovládáme jejich obchod s ropou. Aby Venezuela mohla obchodovat s ropou, potřebuje náš souhlas,“ dodal Miller.

Demokrat Sanders: Je to imperialismus, jak ho známe desítky let

List The New York Times nabídl reakci demokratického senátora Bernieho Sanderse na vystoupení Stephena Millera.

„Pan Miller nabídl skvělou definici imperialismu,“ uvedl Sanders. „Trump dal zcela jasně najevo, že ho zajímá venezuelská ropa. A co si tak pamatuju, přesně o tom imperialismus byl padesát sto let zpátky. Prostě se velké supermocnosti snaží slabší a chudší země obrat o jejich přírodní zdroje,“ dodal demokratický senátor.

„Velký krok pro lidstvo a svobodu“. Nositelka Nobelovy ceny za mír ocenila intervenci USA ve Venezuele

María Corina Machadová
ČTK
ČTK
ČTK

Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu. Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.

Machadová v rozhovoru zveřejněném v pondělí ocenila rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa podniknout vojenskou akci ve Venezuele, přestože Trump v sobotu vyloučil okamžitou podporu Machadové jako nové vůdkyně země. Opoziční šéfka podle Trumpa „nemá ve své zemi dostatek podpory a respektu“. Podle Machadové se útok USA na Venezuelu zapíše jako den, kdy spravedlnost zvítězila nad tyranií.

„Energetické centrum Ameriky“

„Proměníme Venezuelu v energetické centrum Ameriky, zavedeme právní stát, otevřeme trhy, budeme potřebovat bezpečnost pro zahraniční investice,“ řekla přesto Machadová, která s moderátorem Fox News hovořila přes videohovor z neupřesněného místa.

Šéfka venezuelské opozice zároveň kritizovala prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou, která se v pondělí jako dosavadní viceprezidentka ujala funkce hlavy státu. Rodríguezová, která vyjádřila ochotu spolupracovat s Washingtonem, je podle Machadové „jednou z hlavních strůjkyň mučení“ připisovaného vládě v Caracasu. Venezuelané podle Machadové Rodríguezovou odmítají.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

Názory

Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tajná zpráva CIA

Jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl v čele Venezuely podpořit Rodríguezovou místo Machadové, je tajná zpráva Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ta dospěla k závěru, že po Madurově sesazení stabilitu ve Venezuele nejlépe udrží jeho loajální vysoce postavení spojenci, a to včetně Rodríguezové, píše agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Rodríguezová na představitele Trumpovy administrativy rovněž zapůsobila svým řízením klíčového ropného průmyslu Venezuely, napsal deník The New York Times. Podařilo se jí stabilizovat venezuelskou ekonomiku po letech krize a pomalu, ale jistě zvýšit produkci ropy v zemi i přes stupňující se sankce ze strany USA, píše list. Prostředníci podle The New York Times přesvědčili Trumpovu administrativu, že Rodríguezová bude chránit a prosazovat budoucí americké investice do energetického průmyslu ve Venezuele.

Neochota amerického prezidenta podpořit Machadovou rovněž pramení z jejího rozhodnutí přijmout Nobelovu cenu za mír, po které Trump otevřeně touží, sdělily dva zdroje blízké Bílému domu deníku The Washington Post. Ačkoliv Machadová cenu věnovala Trumpovi, to, že ocenění přijala, bylo v Trumpových očích „největším hříchem“, uvedl jeden ze zdrojů. „Kdyby ji odmítla a řekla, 'Nemohu ji přijmout, protože patří Donaldu Trumpovi', byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ uvedl zdroj.

Machadová v rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Machadová uvedla, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.

Nikkei 225
ČTK
nst
nst

Japonský akciový trh vstoupil do nového roku mimořádně silně. Indexy Topix a Nikkei 225 během prvních dvou obchodních dnů posílily o 3,8 procenta, respektive 4,3 procenta, což představuje nejlepší začátek roku nejméně od roku 1990. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg.

Růst táhly především nákupy zahraničních investorů a zvýšená aktivita domácích drobných investorů, uvádí Bloomberg. Výrazný zájem směřoval zejména na akcie velkých a kapitálově silných společností. Podle stratégů zůstávají japonské tituly atraktivní i z hlediska ocenění.

„Japonské akcie mají stále nižší poměr ceny k zisku než americké, což podporuje silnou poptávku zahraničních investorů po klíčových titulech,“ uvedl Hidejuki Ishiguro, hlavní stratég společnosti Nomura Asset Management.

DeepSeek

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

Trhy

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Dalším faktorem růstu je podle analytiků aktivita domácích investorů, kteří na začátku roku navyšují vklady na své daňově zvýhodněné investiční účty NISA (japonský státní program, jehož cílem je motivovat domácnosti k dlouhodobému investování místo držení hotovosti - pozn.red.). Část nákupů může být motivována i obavami z promeškání dalšího růstu po prudkém posílení trhu v předchozích dnech.

Pozitivní sentiment podporují rovněž makroekonomické faktory. Investoři reagují na odolnost amerických trhů v souvislosti s očekáváním snížení úrokových sazeb ve Spojených státech, ale také na vyhlídky lepších firemních výsledků v Japonsku a prorůstovou hospodářskou politiku premiérky Sanae Takaichiové.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investment. Ce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investment.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle analytiků už trh do cen z velké části promítl očekávané oživení ziskovosti firem. Pokud by však výsledky překonaly současná očekávání, mohl by index Nikkei 225 podle některých odhadů dále růst až k úrovni 55 tisíc bodů. V úterý index uzavřel na historickém maximu 52 518 bodů.

Navzdory optimismu investoři nadále sledují i rizika. Mezi ně patří zejména otázka udržitelnosti růstu taženého sektorem umělé inteligence a geopolitické napětí. Analytici upozorňují, že další vývoj situace ve Venezuele a reakce klíčových globálních hráčů, jako jsou Čína, Rusko a Indie, mohou v následujících týdnech ovlivnit tržní sentiment.

Jak utržený ze řetězu. Japonský akciový index překonal svůj historický rekord

Trhy

ČTK

Přečíst článek
S&P 500

Akciové trhy v euforii: rekordy lámou Amerika, Evropa i Asie. Lídrem roku je Japonsko

Trhy

ČTK

Přečíst článek
