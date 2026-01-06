USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller
Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila s projevem, v němž vyjádřila více než obavy o to, co nyní chystá americká vláda vůči Grónsku. „Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko,“ řekla dnes dánská premiérka veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR. Reagovala tím na Trumpova slova, která byla ještě relativně zdrženlivá, protože v rozhovoru pro The Atlantic prhlásil, že USA „rozhodně Grónsko potřebují“.
To jeho poradce Stephen Miller tuto tezi vykreslil mnohem otevřeněji, když se jej právě na situaci kolem obřího ostrova plného cenných surovin zeptal moderátor CNN, který opakovaně Millera tlačil k tomu, zdali může útok na Grónsko vyloučit.
„Grónsko právoplatně patří USA a ty si s ním mohou dělat, co uznají za vhodné. Nikdo se USA nepostaví vojensky kvůli budoucnosti ostrova,“ uvedl. „Žijeme v reálném světě, kde hrají hlavní roli síla a moc. To jsou železné zákony, které ve světě platily od jeho počátku,“ dodal.
Miller: USA řídí Venezuelu
Miller tak jednak dokreslil pozici americké administrativy, ale také doplnil svou ženu Katie Millerovou, která na sociálních sítích již o víkendu zveřejnila na svých sociálních sítích posty naznačující, že USA Grónsko potřebují. Millerová je dlouhodobá podporovatelka Donalda Trumpa, úspěšná pravicová influencerka a zároveň aktuálně zastává post mluvčí Úřadu pro efektivní vládnutí DOGE.
Je to tak součástí kampaně uvnitř stoupenců Donalda Trumpa a hnutí MAGA, mezi nimiž se nyní odehrává boj mezi zastánci zahraničních intervencí a tvrdých izolacionistů.
Hlavním tématem Millerova rozhovoru pro CNN byla situace kolem Venezuely.
„USA nyní řídí Venezuelu,“ uvedl Miller. „My definujeme veškeré podmínky, zcela ovládáme jejich obchod s ropou. Aby Venezuela mohla obchodovat s ropou, potřebuje náš souhlas,“ dodal Miller.
Demokrat Sanders: Je to imperialismus, jak ho známe desítky let
List The New York Times nabídl reakci demokratického senátora Bernieho Sanderse na vystoupení Stephena Millera.
„Pan Miller nabídl skvělou definici imperialismu,“ uvedl Sanders. „Trump dal zcela jasně najevo, že ho zajímá venezuelská ropa. A co si tak pamatuju, přesně o tom imperialismus byl padesát sto let zpátky. Prostě se velké supermocnosti snaží slabší a chudší země obrat o jejich přírodní zdroje,“ dodal demokratický senátor.
