Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty

PSN, užito se svolením
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

PSN plánuje zveřejnit finální architektonickou podobu projektu v průběhu příštího roku. První přípravné práce, včetně demolic, chce společnost spustit ve druhém čtvrtletí roku 2026.

„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů. Toto povolení je důležitým milníkem, který nám umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu,“ uvedl Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Projekt má podle něj přirozeně navázat na okolní strukturu Vršovic a vytvořit místo „pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání“.

Z továrny nové městské centrum

Areál Koh-i-noor patří mezi nejvýznamnější industriální dědictví Prahy. PSN chce jeho historický charakter zachovat – dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a v území zůstane i ikonický komín. Industriální prvky mají být podle firmy vtisknuty i do finálního návrhu.

V místě vznikne nový městský blok s veřejnými prostory, obchody, službami a komunitním zázemím. Kombinace novostaveb a rekonstruovaných objektů nabídne více než 600 bytových jednotek.

Další projekty PSN 

PSN patří dlouhodobě mezi nejaktivnější české developery. Kromě Koh-i-nooru firma pracuje na revitalizaci areálu Brno Jedna, plánuje výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu, dokončila loftový projekt Vanguard a rozvíjí menší rezidenční projekty napříč Prahou. V Pardubicích letos otevřela zrekonstruovaný Gočárův palác Grand.

PSN mění tvář Brna. Podívejte se na projekt Brno Jedna:

Společnost zároveň buduje rozsáhlé portfolio nájemních a komerčních nemovitostí v Praze a dalších městech. Mezi její nejznámější objekty patří Tančící dům, Dům Módy na Václavském náměstí či mrakodrap City Empiria.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Tak bude vypadat Obchodní centrum Grand po rekonstrukci.

OBRAZEM: Jak se mění pardubický Grand. Funkcionalistickou památku si oblíbil i prezident Masaryk

Reality

Petra Nehasilová

Dalibor Martínek: Cíle vlády? Sebestředný miliardář Babiš si vyrábí sochu

Premiér Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.

Andrej Babiš, nový premiér, je také rváč. Použije cokoliv, chvat zleva, zprava, hlavně, aby vyhrál. Tak třeba, byla to jedna z otázek na úvodní tiskové konferenci vlády, jak vyřeší schodkový rozpočet země? Babiš začal mluvit o špatném hospodaření minulé vlády. A skončil u onkologické kliniky v Brně. Salto mortale. Nikdo nechápal, o čem je v tu chvíli řeč. Skvělý chvat, přetočil celý souboj ve svůj prospěch.

U Babiše nejde o nějaký úmyslný záměr. On takto prostě funguje. Přetočit debatu, udělat ji nepřehlednou, zmatečnou. Když nikdo neví, o čem právě mluví, je silný v kramflecích. Na tom je založený celý jeho byznysový úspěch. Aby nikdo do poslední chvíle netušil, kterým směrem se hne.

Andrej Babiš

Babiš roztáčí svůj chaos do vyšších obrátek

Názory

V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem“ vyhovět všem.

Dalibor Martínek

Všichni nově jmenovaní ministři mu nyní visí na rtech. Snaží se z nich odečíst, co vlastně mají dělat. Pro někoho by to byl složitý úkol. Pro Babišovu garnituru ne. Ti lidé již dobře vědí, co mají dělat, aby se Babišovi zalíbili. Jsou v tom vycvičení. A chtějí si držet svá koryta. Ministři jako nějací hmyzožraví plazi čekají, až jim šéf hodí mouchu. A mezitím si užívají benefitů, aut s majáčkem.

To je paradigma nové vlády. Nejde o pevné ideje, kterých bychom se měli držet. Ukotvení v západním světě. Jde o zájmy Andreje Babiše. Hlavním Babišovým zájmem je vybudovat si image úspěšného lídra. Postavit si totem. Tomu obětuje vše. To je hlavní program vlády. Ne rozpočet, ne výstavba železnic, ne rozvoj podnikání. Ne budování jedinečného Česka.

Kvůli stavbě svého totemu obětoval Babiš Agrofert, který si samozřejmě bude hlídat, ale bude se tvářit, že se ho holding netýká. Současná hra není o tom, že by Babiš měl svůj Agrofert schovaný někde v kapse a z pozice premiéra mu přihrával. Babiš už na Agrofert zapomněl. Má větší hračku, celé Česko.

Babiš má ovšem jeden problém. Nevnímá, že lídra ze sebe neudělá tak, že prostě chce. A má na to miliardy a moc. Proč není Pavel jako Havel? Protože Havel stál na hodnotách. Babiš stojí pevně na moci a na vlivu. Čtyři roky bude vliv využívat. A bude se tvářit, že je to ve prospěch Česka. Faktem je, že si jenom bude chtít vybudovat obraz. Takový, o kterém sní, když zrovna spí. Česko je mu jenom prostředkem.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Český řetězec Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody otevřel o víkendu nový hotel v Budapešti. Bude sázet na Čechy cestující do maďarské metropole.

Hotelová skupina Czech Inn Hotels oznamuje otevření svého nejnovějšího zahraničního přírůstku – hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás v maďarské Budapešti. Po jeho koupi letos v srpnu a několikaměsíční modernizaci nyní otevírá hotel kousek od kultovního stadionu Puskás Aréna. Jedná se o další zahraniční akvizici po úspěšných projektech v Portugalsku a Gruzii, které významně posílily mezinárodní působení společnosti, oznámila firma serveru newstream.cz. 

Hotelem se ponese čeština

Czech Inn Hotels v Maďarsku zachová svůj prověřený provozní model: do vedení hotelu dosadí česky mluvící management, který povede místní tým. Tento přístup je dlouhodobě součástí strategie skupiny – českým hostům nabízí možnost komunikovat v jejich rodném jazyce

„Otevření hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás je pro nás dalším důležitým krokem v mezinárodní expanzi. Maďarsko je nám blízké kulturně i geograficky a věříme, že sem dokážeme přenést úroveň služeb, kterou znají naši hosté z Prahy nebo zahraničních destinací. Stejně jako ve všech našich hotelech chceme i zde vytvořit místo, kde se bude cítit dobře každý host – ať už přijíždí z Česka, Maďarska nebo odkudkoli ze světa. Budapešť pro nás představuje dlouhodobý závazek, do kterého budeme výrazně investovat a který chceme dál rozvíjet,“ říká David Svoboda, ředitel zahraniční divize Czech Inn Hotels. 

David Svoboda, Czech Inn

Chceme na Východ. Čechů si tam váží, říká hoteliér Svoboda mladší

Enjoy

Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Skupina deklaruje, že otevření hotelu Czech Inn Ferenc Puskás je součástí širší expanzní strategie. V nejbližších letech plánuje vstup na další okolní trhy, zejména do Polska, na Slovensko a do Rakouska, a následně i do dalších zemí východně od České republiky. „V těchto zemích mají Češi tradičně dobré jméno, destinace jsou blízko, a dává to smysl jak logisticky, tak ekonomicky,“ dodal Svoboda. 

Hotel čeká v následujících měsících rozsáhlé vylepšení. Czech Inn Hotels plánuje kompletní redesign pokojů, lobby i restaurace, aby byl hotel útulnější, modernější a stylovější – v souladu s kvalitou, kterou skupina přináší do svých zařízení v Praze, Brně, Portugalsku i Gruzii. Výraznou pozornost získá také gastronomická nabídka: cílem je vytvořit restauraci a hotelový bar, kde si špičkový zážitek užije jak maďarský host, tak český návštěvník či mezinárodní turista. Skupina dále zvažuje vybudování spa. Velkou výhodou hotelu je i dostatek parkovacích kapacit, díky nimž hosté pohodlně zaparkují i v centru Budapešti. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

