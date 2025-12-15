Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
PSN plánuje zveřejnit finální architektonickou podobu projektu v průběhu příštího roku. První přípravné práce, včetně demolic, chce společnost spustit ve druhém čtvrtletí roku 2026.
„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů. Toto povolení je důležitým milníkem, který nám umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu,“ uvedl Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Projekt má podle něj přirozeně navázat na okolní strukturu Vršovic a vytvořit místo „pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání“.
Z továrny nové městské centrum
Areál Koh-i-noor patří mezi nejvýznamnější industriální dědictví Prahy. PSN chce jeho historický charakter zachovat – dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a v území zůstane i ikonický komín. Industriální prvky mají být podle firmy vtisknuty i do finálního návrhu.
V místě vznikne nový městský blok s veřejnými prostory, obchody, službami a komunitním zázemím. Kombinace novostaveb a rekonstruovaných objektů nabídne více než 600 bytových jednotek.
Další projekty PSN
PSN patří dlouhodobě mezi nejaktivnější české developery. Kromě Koh-i-nooru firma pracuje na revitalizaci areálu Brno Jedna, plánuje výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu, dokončila loftový projekt Vanguard a rozvíjí menší rezidenční projekty napříč Prahou. V Pardubicích letos otevřela zrekonstruovaný Gočárův palác Grand.
Společnost zároveň buduje rozsáhlé portfolio nájemních a komerčních nemovitostí v Praze a dalších městech. Mezi její nejznámější objekty patří Tančící dům, Dům Módy na Václavském náměstí či mrakodrap City Empiria.
