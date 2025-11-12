Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů
Wellness se saunou, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada uprostřed města. Tak bude vypadat nový bytový dům ve Vršovicích.
Společnost PSN zahájila výstavbu nového rezidenčního projektu Jitro, který vzniká v Litevské ulici v pražských Vršovicích. Komplex nabídne 144 bytových jednotek v hlavní rezidenční budově a 35 městských domů typu townhouse. Architektonický návrh pochází z dílny studia Qarta Architektura. Projekt doplní stávající strukturu čtvrti o moderní bydlení s důrazem na kvalitu architektury, dlouhodobou udržitelnost a komfort pro každodenní život.
Vršovice se v posledních letech zařadily mezi nejdynamičtěji se rozvíjející pražské čtvrti. Dříve činžovní a částečně průmyslová oblast se postupně proměňuje v žádanou rezidenční lokalitu, která těží z kombinace městského života, služeb, výborné dopravní dostupnosti a blízkosti parků, jako jsou Grébovka nebo Havlíčkovy sady.
Nové Jitro tuto proměnu dále posiluje. Projekt vzniká v dolních Vršovicích, na adrese Litevská 8, nedaleko Kubánského náměstí. Lokalita prošla přirozenou obměnou. Nový městský blok nahradí původní zástavbu, doplní ulici a zároveň vytvoří polosoukromý vnitroblok se zelení a zázemím pro obyvatele.
„Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které respektuje charakter Vršovic a zároveň nabídne vysoký standard bydlení s důrazem na detail a funkčnost,“ doplňuje architekt Jiří Řezák ze studia Qarta Architektura.
Bydlení s důrazem na komunitu a kvalitu života
Součástí projektu budou i sdílené prostory pro relaxaci a komunitní život – wellness se saunou, fitness, kolárna, prádelna, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada s dětským hřištěm. Projekt tak reaguje na trend, kdy obyvatelé města stále více oceňují, tedy kombinaci soukromí a komunitního zázemí.
„Chtěli jsme nabídnout bydlení, které reflektuje rozmanitost životních stylů. Díky propojení kvalitní architektury, promyšlených dispozic a sdílených prostor nabídne Jitro obyvatelům vyvážený poměr soukromí a komunity,“ říká projektová manažerka PSN Ľubomíra Gallová.
Podle aktuálních dat z realitních portálů se průměrná cena bytů ve Vršovicích pohybuje kolem 147 tisíc korun za metr čtvereční. Menší jednotky o velikosti 40 až 50 metrů čtverečních se prodávají nejčastěji v rozmezí 6 až 8 milionů korun. Díky architektonickému nadstandardu, sdílenému zázemí a privátním venkovním prostorům se očekává, že Jitro se zařadí do vyššího cenového segmentu lokality. Byt o dispozici 1,5 kk vyjde na osm milionů a dispozice 4kk na 26 milionů korun.
Projekt se nachází v prostředí s výbornou občanskou vybaveností. V pěší dostupnosti jsou tramvajové a autobusové linky, školy, sportoviště i síť obchodů a služeb. Vršovice navíc profitují z postupné modernizace a návaznosti na úspěšné projekty v Edenu či na Vinohradech.
Stavební práce na projektu Jitro již začaly, kolaudace je plánována na druhou polovinu roku 2027. PSN chce, aby se projekt stal referenčním příkladem současného městského bydlení, které propojuje architektonickou kvalitu, udržitelnost a komunitní rozměr.
