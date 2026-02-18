Nový magazín právě vychází!

Dříve venkov, dnes milionová adresa. Vinoř láká rodiny i investory

Dříve venkov, dnes milionová adresa. Vinoř láká rodiny i investory

Vinoř
Neocity, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě nedávno byla Vinoř přehlíženým okrajem metropole. Dnes tu ceny nemovitostí začínají dohánět zavedenější pražské čtvrti.

Ještě před několika lety byla Vinoř vnímána hlavně jako klidná okrajová část Prahy s téměř venkovským charakterem. Malá městská čtvrť na severovýchodě metropole nabízela dostatek přírody, ale jen omezenou občanskou vybavenost a minimum nové výstavby. Právě to se dnes ukazuje jako její největší konkurenční výhoda.

Zájem o bydlení v lokalitách, které kombinují blízkost města s přírodním zázemím, v posledních letech výrazně roste a Vinoř se díky své poloze mezi Letňany, Kbely a otevřenou krajinou Polabí postupně dostává do centra pozornosti kupujících i developerů.

Levná Praha končí. Vinoř zdražila o desítky procent

Růst popularity se rychle propsal i do cen. Zatímco dříve patřila Vinoř k dostupnějším pražským adresám, dnes se cenově dotahuje na zavedenější rezidenční lokality.

U novostaveb se aktuální nabídkové ceny nejčastěji pohybují mezi 110 až 140 tisíci korunami za metr čtvereční v závislosti na standardu a typu projektu. Větší rodinné byty tak běžně vycházejí zhruba od devíti do 12 milionů korun, u největších dispozic i výše.

Růst cen podporuje především omezená kapacita výstavby. Vinoř nedisponuje rozsáhlými rozvojovými plochami a nové projekty proto přibývají postupně. I to z ní dělá lokalitu, kde kupující často nesledují jen vlastní bydlení, ale i budoucí zhodnocení.

Lokalita, která dozrála

Proměna Vinoře není skoková, ale systematická. Městská část v posledních letech investuje do veřejného prostoru, rozšiřují se parky, upravují pěší trasy a posiluje napojení na cyklostezky. Přibývá sportovišť i volnočasových aktivit, které podporují komunitní život.

Postupně se zlepšuje také občanská vybavenost, vedle škol a školek rostou služby i maloobchod. Dopravní dostupnost zůstává navázaná především na Letňany a severovýchodní dopravní tahy, ale právě kombinace dostupnosti a klidu je pro mnoho kupujících klíčová.

Zatímco dřívější výstavba vznikala spíše na okrajích Vinoře, nové projekty se začínají objevovat i blíž historickému centru. Nejde přitom jen o samotné bydlení, ale i o práci s veřejným prostorem.

Typickým příkladem je projekt Veni Vidi Vinoř, který vzniká přímo v centrální části městské čtvrti. Na ploše téměř 30 tisíc metrů čtverečních má vyrůst osm řadových domů s celkem 134 bytovými jednotkami.

Nejde o masovou výstavbu. Projekt pracuje s nižší hustotou zástavby a většími dispozicemi od 3+kk až po 6+kk. Součástí je i podzemní parkování a nové veřejné prostranství včetně náměstí, které má přirozeně navázat na stávající strukturu lokality. V plánu je také proměna jedné z historických budov pro veřejnou funkci.

Podle dostupných prodejních dat je už zhruba polovina jednotek prodaná, což potvrzuje silnou poptávku po rodinně orientovaném bydlení v této části Prahy.

Srovnání: Kolik stojí bydlení o pár minut dál

Cenové rozdíly v severovýchodní části Prahy se výrazně liší podle charakteru jednotlivých lokalit. V Letňanech se panelové byty aktuálně pohybují přibližně mezi 95 až 110 tisíci korunami za metr čtvereční, zatímco novostavby dosahují zhruba 120 až 145 tisíc. Klíčovou roli zde hraje především napojení na metro, obchodní zázemí a blízkost pracovních center.

Kbely představují komornější rezidenční trh s menší nabídkou. Nové projekty se zde většinou pohybují v rozmezí 115 až 135 tisíc za metr čtvereční. Lokalita nabízí podobně klidný charakter jako okolí, avšak s o něco slabší občanskou vybaveností. Dlouhodobě dostupnější variantu pak představují Čakovice, kde se starší byty často drží pod hranicí 100 tisíc za metr a novostavby se pohybují kolem 110 až 125 tisíc. Specifikem lokality je i vyšší podíl průmyslového zázemí.

Vinoř se naopak profiluje jako klidnější rezidenční oblast s nižší hustotou zástavby a větším zastoupením prostornějších bytů. Novostavby se zde prodávají přibližně za 110 až 140 tisíc korun za metr, u prémiovějších projektů se ceny šplhají i výše.

Brno roste. A Praha hledá směr

Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují

Ceny nových i starších pražských bytů i nájmy opět rostou
ČTK
ČTK
ČTK

Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176 600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.

Nejdražší zůstaly koncem loňského roku nové byty v Praze 1, kde se metr čtvereční průměrně prodával za 262 100 korun. Po té následovala Praha 2, kde se nové byty prodávaly za 236 700 korun za metr čtvereční a Praha 7, kde cena za metr čtvereční činila 225 900 korun. Tyto městské části podle Deloitte patří dlouhodobě mezi nejžádanější lokality k bydlení.

Mezičtvrtletně se ceny nových bytů nejvýrazněji zvýšily v Praze 8, a to o osm procent. O 7,7 procenta pak ale vzrostly ceny bytů v developerských projektech v Praze 1 a o 6,6 procenta jejich ceny narostly v Praze 6. V Praze 10, kde jako v jediné městské části ceny nového bydlení mezičtvrtletně klesly, se metr čtvereční prodával za 157 100 korun za metr čtvereční.

Jak se staví město od nuly. Žižkovský brownfield ukazuje budoucnost pražského urbanismu

Reality

Ulice, které dávají smysl. Aktivní parter, školy v docházkové vzdálenosti a památka jako přirozené centrum. Proměna Nákladového nádraží Žižkov není jen development. Je to test, jak má vypadat nová městská čtvrť 21. století.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ceny bytů v pražských novostavbách se za posledních 11 let téměř ztrojnásobily, když v prosinci roku 2014 se prodávaly v průměru za 65 500 korun za metr čtvereční. Pražské byty však podle dat Deloitte zdražovaly od roku 2014 prakticky soustavně. Výraznější pokles či stagnace byly zaznamenány jen ve druhé polovině roku 2023, následně ale bydlení začalo opět zdražovat.

Nedostatečná výstavba

Zdražení bytů v developerských projektech se tak podle dat Deloitte ve čtvrtém čtvrtletí projevilo až na jednu výjimku napříč všemi pražskými městskými obvody. Podle ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hány to je zapříčiněno dlouhodobě nedostatečnou výstavbou nového bydlení a přetrvávající silnou poptávkou.

Podle dat Deloitte bylo v Praze v posledním čtvrtletí loňského roku 322 developerských projektů, což je mezičtvrtletně o 2,9 procenta více. Celkový počet nabízených bytů ale oproti třetímu čtvrtletí poklesl o 12,7 procenta na 7271. Podle technologicky-poradenské společnosti je to dáno tím, že se na trh nově dostávají spíše menší projekty a postupně se vyprodávají již nabízené byty. Nejvíce volných bytů měla společnost Central Group, ta jich nabízela k prodeji 765. Po největším českém rezidenčním developerovi následoval Metrostav se 194 byty v nabídce a pak Skanska a Atlantis Investment.

Třetina mladých se smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne, ukázal průzkum

Reality

Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.

nst

Přečíst článek

Nejvíce nových bytů k prodeji bylo o dispozici 2+kk, kterých se ve čtvrtém čtvrtletí prodávalo 3200. Jejich průměrná cena činila 173 600 korun za metr čtvereční a průměrně měly 55,5 metru čtverečního. Po 2+kk se pak nejvíce nabízely byty 3+kk a 1+kk. „Zájem kupujících se i nadále soustředí především na menší a středně velké byty, které jsou dostupnější z pohledu celkové ceny. Tyto jednotky jsou atraktivní nejen pro vlastní bydlení, ale i jako investice,“ dodal Hána.

Růst cen nových pražských bytů ve čtvrtém čtvrtletí potvrdili i sami developeři. Podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema se nové byty na konci roku 2025 nabízely za 177 631 korun za metr čtvereční, meziročně o 8,8 procenta dráže. I přes růst cen developeři v celém roce 2025 prodali v Praze 7800 nových bytů. To bylo meziročně o 8,3 procenta více a o 350 bytů více než v dosud rekordním roce 2021.

Jak se staví město od nuly. Žižkovský brownfield ukazuje budoucnost pražského urbanismu

Jak se staví město od nuly. Žižkovský brownfield ukazuje budoucnost pražského urbanismu
Profimedia
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ulice, které dávají smysl. Aktivní parter, školy v docházkové vzdálenosti a památka jako přirozené centrum. Proměna Nákladového nádraží Žižkov není jen development. Je to test, jak má vypadat nová městská čtvrť 21. století.

Ještě donedávna šlo o jedno z největších prázdných míst v širším centru Prahy. Třicetihektarový areál bývalého Nákladového nádraží Žižkov, brownfield lemovaný monumentální funkcionalistickou budovou z 30. let, postupně vstupuje do éry postupné, ale zásadní proměny. Území, které po desetiletí čekalo na nové využití, se má v příštích dvou dekádách proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť pro až dvacet tisíc obyvatel.

Transformace patří k největším urbanistickým projektům současné Prahy, srovnatelným s rozvojem Smíchova, Rohanského ostrova či Bubnů-Zátor. Nejde přitom o jeden developerský záměr, ale o koordinovanou přestavbu celého území, na níž se podílí město i několik realitních skupin na trhu.

Město krátkých vzdáleností

Urbanistická koncepce vychází z tradiční pražské blokové struktury. Nová čtvrť má navázat na historický charakter Žižkova s jasně definovanými ulicemi, aktivním parterem a důrazem na veřejný prostor. V přízemích domů vzniknou obchody, služby a gastronomie, zatímco vnitrobloky nabídnou rezidenční zeleň a komunitní dvory.

Důležitým principem je omezení automobilové dopravy. Projekt počítá s podporou pěší a cyklistické mobility i s kapacitní veřejnou dopravou. Klíčovou roli má sehrát nová tramvajová trať vedoucí od Olšanské přes území nádraží směrem na Jarov, která zajistí obslužnost budoucí čtvrti.

Historická budova v rukou města

Zásadním prvkem celé transformace je samotná budova Nákladového nádraží Žižkov, největší dochovaná funkcionalistická stavba v Praze. Právě její budoucnost byla dlouho jedním z nejdiskutovanějších témat.

Objekt dnes patří hlavnímu městu Praze, což je pro další rozvoj území klíčové. Veřejný vlastník tak může určovat jeho využití ve prospěch širšího městského zájmu, nikoli pouze komerčního developmentu.

Plán počítá s proměnou budovy v multifunkční kulturně-společenské centrum doplněné o veřejné služby. Uvažuje se o galerijních a výstavních prostorech, komunitních funkcích i vzdělávání. V části objektu nebo jeho nástavbě by mohly vzniknout také městské byty. V bezprostředním okolí se připravuje škola a další občanská vybavenost.

Desítky miliard soukromých investic

Na rozvoji území se podílí několik developerských skupin, které zde postupně získaly pozemky od Českých drah i dalších vlastníků.

Sekyra Group připravuje rozsáhlou část projektu pod názvem Žižkov City a plánuje zde tisíce bytů v několika etapách. První bloky navrhují studia UNIT architekti, KLASKA LTD, edit! architects a majo architekti, která pracují s důrazem na kvalitní veřejný prostor a pestrý parter.

Penta Real Estate vlastní severní část areálu, kde plánuje výstavbu zhruba 530 bytů při zachování vysokého podílu zeleně. Central Group už v lokalitě realizuje rezidenční projekty s kapacitou několika tisíc bytů. Další tisícovku bytů připravuje projekt Yards Žižkov developera Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

Celkové investice do území půjdou do desítek miliard korun. Součástí dohod s městem jsou i takzvané kontribuce, finanční příspěvky developerů na veřejnou infrastrukturu, které mají dosáhnout zhruba 1,5 miliardy korun.

Školy, parky i zdravotnictví

Vedle bydlení vznikne kompletní občanská vybavenost: mateřské a základní školy, zdravotnická zařízení, sportoviště i rozsáhlé parky. Centrální zelená osa má navázat na okolní rekreační lokality včetně Vítkova a Parukářky.

Podle urbanistických studií zde v budoucnu může žít 15 až 20 tisíc obyvatel, což odpovídá menšímu městu.

Výstavba bude probíhat postupně v několika etapách. Zahájení hlavních stavebních prací se očekává na přelomu let 2027 a 2028, úplné dokončení celé čtvrti pak kolem roku 2045.

Historie místa: logistické srdce první republiky

Kořeny areálu sahají do období prudkého průmyslového rozvoje Prahy na přelomu 19. a 20. století, kdy přestávaly kapacitně stačit menší nákladové stanice v centru města. Rozhodnutí vybudovat moderní překladiště padlo ve 20. letech a stavba probíhala v letech 1934 až 1937 podle návrhu architektů Karla Caivase, Vladimíra Weissse a Adolfa Benše.

Vznikl unikátní funkcionalistický komplex, který patřil k nejmodernějším logistickým uzlům ve střední Evropě. Dominantní tříkřídlá budova s délkou přes 300 metrů umožňovala přímou manipulaci se zbožím mezi železnicí a silniční dopravou. Součástí byly rozsáhlé kolejiště, sklady i technické zázemí.

Nádraží sloužilo především pro zásobování Prahy potravinami, textilem či průmyslovým zbožím. Svou roli hrálo i během druhé světové války a v poválečném období, kdy bylo klíčovým logistickým bodem socialistického hospodářství.

Po roce 1989 však význam areálu rychle klesal. Logistika se přesouvala na okraj města a modernější terminály. Provoz byl postupně utlumován, až byl v roce 2002 definitivně ukončen.

Následovala léta chátrání, sporů o budoucí využití i diskusí o demolici versus památkové ochraně. Funkcionalistická budova byla nakonec prohlášena kulturní památkou, což zásadně ovlivnilo další plánování.

Eva Jiřičná: Věž vysoká 80 metrů je prcek. Konzervativní přístup brzdí vývoj Prahy

Eva Jiřičná: Věž vysoká 80 metrů je prcek. Konzervativní přístup brzdí vývoj Prahy

Reality

Původní projekt Central Group na Žižkově obsahoval věže tři, setkal se ale s nesouhlasem vedení Prahy. Architektka Eva Jiřičná ho tedy musela spolu se svým týmem přepracovat. Trvalo to pět let a místo tří budov bude mít rozvojové území kolem někdejšího „Mordoru“ v centru věž jen jednu. Vysoká bude 80 metrů. „Samozřejmě chápu, že úkolem památkářů je ochraňovat historii města. Na druhou stranu ale neinformovanost a mnohdy i přílišná konzervativnost jsou zbytečnou překážkou dalšího rozvoje,“ říká světoznámá architektka.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

