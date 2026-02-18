Dříve venkov, dnes milionová adresa. Vinoř láká rodiny i investory
Ještě nedávno byla Vinoř přehlíženým okrajem metropole. Dnes tu ceny nemovitostí začínají dohánět zavedenější pražské čtvrti.
Ještě před několika lety byla Vinoř vnímána hlavně jako klidná okrajová část Prahy s téměř venkovským charakterem. Malá městská čtvrť na severovýchodě metropole nabízela dostatek přírody, ale jen omezenou občanskou vybavenost a minimum nové výstavby. Právě to se dnes ukazuje jako její největší konkurenční výhoda.
Zájem o bydlení v lokalitách, které kombinují blízkost města s přírodním zázemím, v posledních letech výrazně roste a Vinoř se díky své poloze mezi Letňany, Kbely a otevřenou krajinou Polabí postupně dostává do centra pozornosti kupujících i developerů.
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména
Reality
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Levná Praha končí. Vinoř zdražila o desítky procent
Růst popularity se rychle propsal i do cen. Zatímco dříve patřila Vinoř k dostupnějším pražským adresám, dnes se cenově dotahuje na zavedenější rezidenční lokality.
U novostaveb se aktuální nabídkové ceny nejčastěji pohybují mezi 110 až 140 tisíci korunami za metr čtvereční v závislosti na standardu a typu projektu. Větší rodinné byty tak běžně vycházejí zhruba od devíti do 12 milionů korun, u největších dispozic i výše.
Růst cen podporuje především omezená kapacita výstavby. Vinoř nedisponuje rozsáhlými rozvojovými plochami a nové projekty proto přibývají postupně. I to z ní dělá lokalitu, kde kupující často nesledují jen vlastní bydlení, ale i budoucí zhodnocení.
Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.
Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu
Reality
Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.
Lokalita, která dozrála
Proměna Vinoře není skoková, ale systematická. Městská část v posledních letech investuje do veřejného prostoru, rozšiřují se parky, upravují pěší trasy a posiluje napojení na cyklostezky. Přibývá sportovišť i volnočasových aktivit, které podporují komunitní život.
Postupně se zlepšuje také občanská vybavenost, vedle škol a školek rostou služby i maloobchod. Dopravní dostupnost zůstává navázaná především na Letňany a severovýchodní dopravní tahy, ale právě kombinace dostupnosti a klidu je pro mnoho kupujících klíčová.
Zatímco dřívější výstavba vznikala spíše na okrajích Vinoře, nové projekty se začínají objevovat i blíž historickému centru. Nejde přitom jen o samotné bydlení, ale i o práci s veřejným prostorem.
Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.
Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech
Reality
Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.
Typickým příkladem je projekt Veni Vidi Vinoř, který vzniká přímo v centrální části městské čtvrti. Na ploše téměř 30 tisíc metrů čtverečních má vyrůst osm řadových domů s celkem 134 bytovými jednotkami.
Nejde o masovou výstavbu. Projekt pracuje s nižší hustotou zástavby a většími dispozicemi od 3+kk až po 6+kk. Součástí je i podzemní parkování a nové veřejné prostranství včetně náměstí, které má přirozeně navázat na stávající strukturu lokality. V plánu je také proměna jedné z historických budov pro veřejnou funkci.
Podle dostupných prodejních dat je už zhruba polovina jednotek prodaná, což potvrzuje silnou poptávku po rodinně orientovaném bydlení v této části Prahy.
Na pětihektarovém brownfieldu ve Vysočanech začíná vznikat nová pražská čtvrť Dvory Vysočany. Projekt za několik miliard korun navrhli urbanisté, kteří stáli u proměny Kodaně, a architekti ocenění Českou cenou za architekturu. První etapa má být dokončena v roce 2029 a nabídne byty od 5,6 milionu korun.
Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy
Reality
Na pětihektarovém brownfieldu ve Vysočanech začíná vznikat nová pražská čtvrť Dvory Vysočany. Projekt za několik miliard korun navrhli urbanisté, kteří stáli u proměny Kodaně, a architekti ocenění Českou cenou za architekturu. První etapa má být dokončena v roce 2029 a nabídne byty od 5,6 milionu korun.
Srovnání: Kolik stojí bydlení o pár minut dál
Cenové rozdíly v severovýchodní části Prahy se výrazně liší podle charakteru jednotlivých lokalit. V Letňanech se panelové byty aktuálně pohybují přibližně mezi 95 až 110 tisíci korunami za metr čtvereční, zatímco novostavby dosahují zhruba 120 až 145 tisíc. Klíčovou roli zde hraje především napojení na metro, obchodní zázemí a blízkost pracovních center.
Kbely představují komornější rezidenční trh s menší nabídkou. Nové projekty se zde většinou pohybují v rozmezí 115 až 135 tisíc za metr čtvereční. Lokalita nabízí podobně klidný charakter jako okolí, avšak s o něco slabší občanskou vybaveností. Dlouhodobě dostupnější variantu pak představují Čakovice, kde se starší byty často drží pod hranicí 100 tisíc za metr a novostavby se pohybují kolem 110 až 125 tisíc. Specifikem lokality je i vyšší podíl průmyslového zázemí.
Vinoř se naopak profiluje jako klidnější rezidenční oblast s nižší hustotou zástavby a větším zastoupením prostornějších bytů. Novostavby se zde prodávají přibližně za 110 až 140 tisíc korun za metr, u prémiovějších projektů se ceny šplhají i výše.
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější
Reality
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Kudy přesně povede metro O? Kde budou umístěné stanice, aby nová trasa byla co nejefektivnější? Jaká technologie metra bude nejvhodnější? A jak se Óčko zapojí do existujících linek pod zemí i na povrchu? Na tyto otázky má odpovědět studie proveditelnosti, kterou zadal magistrát.
Vyplatí nebo nevyplatí se nová linka metra? Magistrát to prověří ve studii za 30 milionů
Reality
Kudy přesně povede metro O? Kde budou umístěné stanice, aby nová trasa byla co nejefektivnější? Jaká technologie metra bude nejvhodnější? A jak se Óčko zapojí do existujících linek pod zemí i na povrchu? Na tyto otázky má odpovědět studie proveditelnosti, kterou zadal magistrát.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.