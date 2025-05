Viva il Papa! Ve Vatikánu se konala inaugurační mše papeže Lva XIV.

Obřad k začátku vlády nového papeže začal známým úryvkem z evangelia podle Matouše, ve kterém se Ježíš obrací ke svému apoštolu Šimonovi, jenž se pak stane Petrem, jedním z prvních vůdců křesťanů.

Na prostranství před bazilikou svaté Petra ve Vatikánu se dnes konala inaugurační mše, kterou začíná svou vládu v čele katolické církve papež Lev XIV. Ten v proslovu odmítl nenávist, násilí i hospodářský systém, který vykořisťuje přírodu a nechává na okraji chudé. Jeho slova poslouchalo mnoho zahraničních politiků, na náměstí svatého Petra bylo podle úřadů na 150 000 lidí. Na konci mše papež zmínil konflikty v Pásmu Gazy, v Barmě a na Ukrajině.

Obřad k začátku vlády nového papeže začal krátce po 10:00 známým úryvkem z evangelia podle Matouše, ve kterém se Ježíš obrací ke svému apoštolu Šimonovi, jenž se pak stane Petrem, jedním z prvních vůdců křesťanů. „Ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev,“ zpíval chór. Papež spolu s představiteli východních církví sestoupil k Petrově hrobu v bazilice svatého Petra a pak v procesí vyšel spolu s kardinály na prostranství před chrám.

Tři kardinálové z Evropy, Afriky a z Asie při mši předali papeži předměty, které symbolizují jeho úřad v čele katolické církve - papežský prsten, zvaný rybářský, a pallium z vlny, které odkazuje na úlohu papeže jako dobrého pastýře. Kardinálové a další zástupci katolických věřících pak slíbili poslušnost novému papeži.

Ve své homilii papež odmítl roli „šéfa, který je nad všemi ostatními“. „Přicházím k vám jako bratr, který bude sloužit vaší víře a radosti,“ uvedl papež. Řekl, že byl zvolen bez zásluh a s obavou. Chce být pastýřem, který chrání bohaté dědictví víry a současně je schopen vidět těžkosti dnešní doby. Církev podle něj věřící nemá získávat svou mocí či "náboženskou propagandou".

Budujme nový svět, kde zavládne mír

Papež řekl, že ve světě vidí „příliš mnoho ran způsobených nenávistí, násilím, předsudky, obavami z odlišného, ekonomickým systémem, který vykořisťuje zdroje Země a nechává na okraji chudé“. Vyzval i k budování společně s dalšími věřícími a dalšími lidmi dobré vůle „nového světa, kde zavládne mír“. Věřící vyzval, aby se milovali navzájem a budovali misionářskou církev, která „otevírá náruč světu, zvěstuje slovo (boží), nechává se oslovovat dějinami a stává se kvasem pro svornost v lidstvu“.

„Při obřadu jsem cítil silnou duchovní přítomnost papeže Františka, který nás doprovází z nebe,“ řekl na konci mše nový papež. Konkrétně zmínil konflikty v Pásmu Gazy, kde lidé hladovějí, v Barmě a na Ukrajině, která podle papeže „konečně čeká na jednání pro spravedlivý a trvalý mír“. Papež poděkoval účastníkům, zahraničním delegacím a zástupcům jiných církví a náboženství.

Obřad se konal převážně v latině, zazněla ale také angličtina, italština, polština, arabština, čínština či španělština. Mše se zúčastnilo podle italských úřadů na 150 000 věřících, což je méně než očekávaných 250 000 lidí.

Na prostranství před bazilikou se usadili zahraniční hosté, mezi nimi americký viceprezident J.D. Vance, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, italská premiérka Giorgia Meloniová, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský premiér François Bayrou nebo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rusko zastupovala ministryně kultury Olga Ljubimovová. Na mši byla ohlášena také účast polského prezidenta Andrzeje Dudy či slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Účastnili se i panovníci z tradičně katolických zemí, například Španělska či Belgie. Česko zastupuje ministr zemědělství Marek Výborný.

Na inaugurační mši přijela i řada náboženských vůdců včetně konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, zástupce dalších křesťanských církví či muslimů a buddhistů.

Oficiální zahájení pontifikátu

Podle médií by se papež mohl setkat s některými zahraničními hosty, například s americkým viceprezidentem Vancem. Vatikán uvedl, že se dnes uskuteční audience s ukrajinským prezidentem Zelenským, se kterým papež hovořil už začátkem týdne.

Před samotným obřadem papež pozdravil věřící jízdou v takzvaném papamobilu. Projel po náměstí svatého Patra a přilehlé ulici via della Conciliazione, která se nachází na italském území. Na místě byly už desítky tisíc lidí, kteří zdravili papeže křikem Viva il Papa (Ať žije papež), potleskem a máváním. Papež vzal do náruče dvě malé děti a požehnal jim. V davu bylo vidět i několik českých vlajek.

Inaugurační mše je označována za zahájení pontifikátu. Papež ale vládne bez omezení katolické církvi od svého zvolení, což bylo 8. května. Lev XIV. tak stihl několik oficiálních aktů, pronesl řadu projevů a mluvil s politickými vůdci, například s ukrajinským prezidentem Zelenským či s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Lev XIV., občanským jménem Robert Prevost, je prvním papežem narozeným na území Spojených států.

